14 актерских импровизаций, без которых наши любимые советские фильмы лишились бы своего шарма

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Многие советские режиссеры были не против импровизаций актеров на съемочной площадке. Некоторые фильмы даже пришлось расширить из-за многочисленных актерских экспромтов, которые просто-напросто было жалко вырезать. Некоторые из них придали картинам особое очарование и стали одними из самых запоминающихся эпизодов.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть классику советского кинематографа и разузнать, какие же сцены были личными находками актеров.

1. Служебный роман (1977)

Наверняка все помнят эпизод, в котором Новосельцев пытается защититься от разъяренной начальницы Калугиной. Так вот, в одном из дублей Андрей Мягков внезапно подхватил секретаршу Верочку (Лия Ахеджакова) и закрылся ею. От неожиданности актриса очень натурально вскрикнула. Сцена получилось настолько яркой, что ее решили оставить.

2. Джентльмены удачи (1971)

Сцену с зарядкой на морозе можно назвать одной из самых ярких в «Джентльменах удачи». Савелий Крамаров так не хотел сниматься на холоде, что решил подбить своих коллег-актеров на бойкот режиссера Александра Серого. Он уговорил всех, кроме Раднэра Муратова (Василия Алибабаевича). Тогда Крамаров решил ему «отомстить» и во время съемок внезапно начал натирать его снегом. Присоединился к этому действу и Георгий Вицин, который, в свою очередь, «охладил» Крамарова.

3. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (1965)

Много импровизировал на съемочной площадке «Операции „Ы“» и Юрий Никулин. Так, в одном из эпизодов он должен был просто испугаться скелета, но, видимо, это ему показалось банальным, и он решил засунуть тому палец в челюсть. Кстати, именно Никулин придумал и сцену «ранения» своего героя, когда Балбес боролся на шпагах с Шуриком и у него вместо крови потекло красное вино.

4. Любовь и голуби (1985)

Не ограничивал свободу действий актеров и Владимир Меньшов во время съемок фильма «Любовь и голуби». Большинство спонтанных сцен были сыграны Натальей Теняковой (баба Шура) и Сергеем Юрским (дядя Митя). Последнему принадлежат и две запоминающиеся фразы: «Инфаркт микарда! Вот такой рубец!» и «Извините, что помешал вам деньги прятать».

5. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — настоящий кладезь крылатых выражений. Наверняка все помнят сцену, в которой Трус (Георгий Вицин), делая глоток пива, произносит: «Жить, как говорится, хорошо!» Но никто не ожидал, что Балбес (Юрий Никулин) подхватит реплику коллеги и продолжит: «А хорошо жить — еще лучше!»

6. Бриллиантовая рука (1969)

Андрея Миронова называли гением экспромтов. В «Бриллиантовой руке» он также немало импровизировал. Ему принадлежит бессмертная фраза: «Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет! Руссо туристо! Облико морале! Ферштейн?» А в одном из дублей актер так изящно откинул челку со лба, что этот его жест в фильме стал фирменным.

7. Мимино (1978)

В число ярчайших эпизодов фильма «Мимино» входит сцена, где герой Фрунзика Мкртчяна дает показания в зале суда. Так вот, практически все реплики актер придумывал на ходу. Ему же принадлежат следующие искрометные фразы: «Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь», «Я так хохотался!», «Ты и она — не две пары в сапоге».

8. Место встречи изменить нельзя (1979)

У Ивана Бортника, который блистательно сыграл роль бандита по прозвищу Промокашка, было не так много экранного времени в фильме, однако и ему удалось внести свою «импровизационную» лепту. Практически все фразы, которые он произносит там, — результат находчивости актера. Яркая реплика «Собака лаяла на дядю фраера» также принадлежит ему. Он отклонился от сценария и в момент «задержания» его милицией — тогда Бортник внезапно загорланил блатную песню.

Отличилась и Лариса Удовиченко в сцене допроса. Актриса на самом деле не знала, как пишется слово «облигация», и случайно сказала об этом вслух. Владимир Высоцкий подыграл, в результате чего получился запоминающийся эпизод.

9. Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Совершенно случайно в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появилась сцена, в которой Юрий Яковлев довольно-таки эмоционально внимает песне Владимира Высоцкого, доносившейся из магнитофона. Актер отдыхал в перерывах между съемками и слушал Высоцкого в костюме царя. Леониду Гайдаю так понравилось его выражение лица, что он решил заснять этот момент и в дальнейшем расширить тот эпизод. А во время съемок пира в царских палатах Яковлев неожиданно встал и закричал: «Танцуют все!» Этот смешной момент, над которым обхохотались все присутствующие, решили оставить.

10. Вокзал для двоих (1982)

Режиссер Эльдар Рязанов решил расширить «Вокзал на двоих» до двухсерийного фильма из-за большого количества экспромтов актеров на съемочной площадке. Так, идея сцены драки в ресторане принадлежит Никите Михалкову. Вот только она не слишком вписывалась в канву фильма. Дело в том, что герой Олега Басилашвили в этом эпизоде выглядел слабаком. Ситуацию спасла Людмила Гурченко, которая предложила герою Басилашвили подойти к ней и вполголоса спросить: «Тебе очень стыдно за меня, да?», как бы показав этим, что она примет его и сильным, и слабым.

11. Берегись автомобиля (1966)

Довольно запоминающейся получилась финальная сцена в ленте «Берегись автомобиля». На самом деле Иннокентий Смоктуновский просто-напросто не расслышал команду режиссера Эльдара Рязанова, однако не растерялся и продолжил игру. В результате чего появился эпизод, в котором Юрий Деточкин снимает шляпу и, улыбаясь, пронзительно смотрит через лобовое стекло троллейбуса на свою невесту Любу.

12. Москва слезам не верит (1980)

Раиса Рязанова внесла изюминку в сцену знакомства своей героини с родителями ее избранника Николая (Борис Сморчков). Когда будущий муж представлял ее, сказав: «Знакомьтесь, это Тоня», актриса застенчиво опустила глаза и ткнулась носом в его плечо. Этот момент не был прописан в сценарии.

13. Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Большое количество импровизаций в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» принадлежит Юрию Яковлеву. Так, сидя за столом у Нади, он неожиданно произнес: «Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба». Блюдо и в самом деле было не очень хорошего качества, поэтому актер ничуть не покривил душой. А когда, стоя в душе, Яковлев сказал: «Тепленькая пошла!», он действительно был удивлен наличием горячей воды в павильоне «Мосфильма», где снималась данная сцена.

14. Самая обаятельная и привлекательная (1985)

Режиссер Геральд Бежанов не любил актерской самодеятельности. Он был недоволен тем, что Александр Абдулов и Татьяна Васильева частенько приходили на съемочную площадку с невыученным текстом. А однажды Татьяна Васильева и вовсе заявилась на съемки с другим цветом волос. Режиссер рассказывал: «Снимаем сцену, когда Надя и Сусанна приходят на работу к Наде. Сусанна была блондинкой. Приходит Васильева на следующий день работать над этой же сценой, я смотрю, а она... красная. Перекрасила волосы в ярко-рыжий цвет! Я в шоке: „Таня, ты с ума сошла? Мы же сцену не закончили!“». В результате этого экспромта от Васильевой режиссер слег в больницу на месяц с микроинфарктом, а актриса доигрывала свои сцены в парике и в головных уборах.

Как вы считаете, актерам следует придерживаться четкого сценария или все же стоит вносить свой вклад в виде импровизации?