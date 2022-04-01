14 актерских дуэтов, которые вместе пережили и блестящий успех, и оглушительный провал

Если изучить биографии некоторых актеров и актрис, то можно заметить, что они из раза в раз трудятся вместе на одной площадке. И это понятно, ведь режиссерам нравится снимать тех, кто уже сработался и показал результат. Правда, иногда бывает так, что все должно было привести к успеху: и сюжет, и полюбившийся тандем актеров, — а фильм все равно провалился. Но, как ни крути, зрители любят сравнивать взаимодействие любимых артистов в разных историях.

Мы в AdMe.ru заинтересовались этой темой и сравнили, насколько были успешны фильмы, в которых снимались полюбившиеся нам по другим работам актеры.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Фильм «Вики Кристина Барселона» в 2008 году триумфально прошел по кинотеатрам. Критики хвалили подбор актеров и их талантливую игру. Рейтинг одобрения этой картины — 81 %. Премьера состоялась на Каннском фестивале, и в дальнейшем история сложных взаимоотношений внутри любовного треугольника получила признание в виде номинаций на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA, что означало успех ленты. В основу кинокартины «Эскобар», снятой в 2017 году, были положены взаимоотношения журналистки Вирхинии Вальехо и Пабло Эскобара. Несмотря на сильный актерский состав (пару сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем) и драматичную историю, отзывы критиков были весьма прохладными, а фильм провалился. Его рейтинг составил 31 %.

Роберт Редфорд и Мерил Стрип

В 1985 году мир увидел фильм, который стал уже почти классикой кинематографа, — драму «Из Африки». Мерил сыграла женщину, которая волей судьбы оказалась в Кении и встретила там свою настоящую любовь — героя Роберта. Эта история стала успешной, получив 7 статуэток «Оскар» и множество других наград. В 2007 году Мерил Стрип и Роберт Редфорд снова встретились на одном экране, и в прокат вышел триллер «Львы для ягнят». Несмотря на лихой сюжет и сильный актерский состав, фильм провалился. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составил 27 %, кинокритики очень сдержанно, если не сказать негативно отзывались об этой картине.

Мэтт Деймон и Кейт Бланшетт

В 1999 году вышел фильм «Талантливый мистер Рипли» — психологический триллер, главную роль в котором исполнил Мэтт Деймон, а одну из женских ролей — Кейт Бланшетт. Фильм имел большой коммерческий успех и получил теплый прием у критиков. Помимо прочего, «Талантливый мистер Рипли» был 5 раз номинирован на премию «Оскар». Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes составил 84 %. «Охотники за сокровищами» — фильм, основанный на реальных событиях, который вышел на большие экраны в 2014 году. Актерский состав был весьма впечатляющим: Мэтт Деймон, Кейт Бланшетт, Джордж Клуни, Билл Мюррей, сюжет обещал быть лихо закрученным, но, несмотря на это, фильм почти провалился. Отзывы он получил весьма смешанные, коммерческого успеха не принес. Рейтинг «Охотников за сокровищами» составил 30 %.

Бен Барнс и Кэтрин Хайгл

В 2014 году мир увидела драма «Джеки и Райан». Там Бен сыграл одинокого путешествующего музыканта, а Кэтрин — мать-одиночку, которая переживает трудный развод. Фильм показали на Венецианском кинофестивале, он получил довольно смешанные отзывы от критиков, но в целом был довольно успешен. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составил 64 %. За год до этого на большие экраны вышла комедия «Большая свадьба», в которой Бен и Кэтрин сыграли брата и сестру. В прокате фильм окупил затраты на производство, но получил негативные оценки кинокритиков. Рейтинг составил всего 7 %, а Кэтрин даже была номинирована на премию в категории «Худшая женская роль второго плана».

Ченнинг Тейтум и Сиенна Миллер

В 2014 году на экраны вышла спортивная драма «Охотник на лис», основанная на реальных событиях. Ченнинг блестяще справился с ролью борца Марка Шульца, Сиенна воплотила в кадре жену его брата, и актерская игра этой пары впечатлила критиков. Рейтинг фильма составил 87 %. Успехом «Охотника на лис» восхитились не только в прессе, его оценил даже сам Марк Шульц, который выступал консультантом на съемках. За годы до этого Ченнинг и Сиенна уже снимались на одной площадке. В 2009 году вышел боевик «Бросок кобры», где они сыграли роли антагонистов. Фильм был основан на серии комиксов, и для такого жанра уже привычна зрелищность, порой выходящая за рамки реалистичности. Однако, по мнению зрителей, в этом фильме повествование и эффекты оказались чрезмерными. В итоге фильм провалился, а рейтинг составил 33 %.

Джонни Депп и Хелена Бонем Картер

Джонни Депп и Хелена Бонем Картер частенько играют вместе, и не зря. Их общие работы, например фильм «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», вышедший в 2007 году, показывают хорошие результаты. Мюзикл о брадобрее Суини Тодде, который мстит за свою разрушенную семью, полюбился зрителям и оказался весьма успешным. Фильм получил различные награды, а на сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составил 86 %. В 2012 году вышел фильм «Мрачные тени». Эта история — новый взгляд на вампиров, где Джонни и Хелена снова предстают в одном кадре. Несмотря на то что у этой истории было свое очарование, а звездный состав актеров впечатлял, кинокритики отнеслись к ленте весьма скептично. По их мнению, сюжету не хватило последовательности, что и привело картину к провалу. Рейтинг фильма составил 35 %.

Том Хэнкс и Мег Райан

В 1993 году на экраны вышла трогательная история о взаимном притяжении между незнакомыми людьми — фильм «Неспящие в Сиэтле». Главных героев сыграли Том Хэнкс и Мег Райан. И зрители, и критики сошлись во мнении, что фильм хорош, более того, считается, что это одна из величайших романтических комедий всех времен. Рейтинг картины составил 75 %. Том и Мег снова снялись вместе, и зрители увидели драму «Итака», вышедшую в 2015 году. Повторить успех не удалось. Несмотря на красивые кадры и серьезные темы, которые были затронуты в фильме, зрители картину не оценили, и «Итака» провалилась. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг составил 22 %.

Дэниел Крейг и Ева Грин

В 2006 году вышел очередной фильм об агенте 007 — «Казино „Рояль“». Дэниел Крейг успешно справился с ролью этого легендарного персонажа, а его любимую женщину сыграла Ева Грин. Переосмысление персонажа пришлось по вкусу критикам, они говорили, что в этом фильме удалось действительно передать характер знаменитого шпиона. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 94 %. В следующем году на суд зрителей была представлена экранизация книги «Золотой компас». Нетривиальный сюжет и мощный актерский состав не помогли фильму. Зрители и кинокритики весьма прохладно встретили эту картину, провал заставил отказаться от съемок второй части истории. Было выражено мнение, что яркие визуальные эффекты в этом фильме противостоят слабому повествованию. В целом же рейтинг ленты составил 42 %.

Джуд Лоу и Кейт Уинслет

В 2011 году на экраны вышел медицинский триллер «Заражение». Актерский состав был поистине звездным, а снимали картину на нескольких континентах, успешно справляясь с развитием нескольких сюжетных линий. Фильм был высоко оценен: критиками — за исполнение и сюжет, учеными — за научную достоверность. Зрительский рейтинг составил 85 %. В 2006 году зрители увидели романтическую комедию, которую и по сей день включают в списки рождественских фильмов, — «Отпуск по обмену». Джуд Лоу и Кейт Уинслет сыграли брата и сестру. Абсолютным провалом это нельзя назвать, но отзывы были весьма смешанными. И пусть критики оценили актерскую игру, однако сюжет назвали предсказуемым. Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составил 50 %.

Джон Траволта и Ума Турман

«Криминальное чтиво» — черная комедия, которую мир увидел в 1994 году. В этой истории яркое воплощение получил преступный мир Лос-Анджелеса, а одних из главных персонажей отлично сыграли Джон Траволта и Ума Турман. Эта картина считается шедевром Тарантино, и многие критики считают «Криминальное чтиво» одним из величайших фильмов в истории кинематографа. Зрительский рейтинг составил 92 %. Тот же звездный состав актеров встретился на площадках криминальной комедии «Будь круче!». Несмотря на схожие предпосылки и сработавшуюся команду Турман — Траволта, особых успехов фильм не показал. В прокате он покрыл расходы на создание, но обернулся коммерческим провалом. Критики также нелестно отозвались об этой истории, назвав «Будь круче!» фильмом, у которого «две левые ноги». Зрительский рейтинг составил 30 %.

Колин Ферт и Джулианна Мур

Драма «Одинокий мужчина» вышла в прокат в 2009 году. Это был режиссерский дебют модельера Тома Форда — и фильм сразу снискал оглушительный успех. За игру в ленте Колин Ферт был номинирован на премию «Оскар». Критики очень положительно отозвались о проекте, уделив особенное внимание актерской игре. Рейтинг фильма составил 86 %. В 2017 году Колин Ферт и Джулианна Мур вместе снялись во второй части истории о секретной службе Kingsman. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков. Актерскую игру и юмор они похвалили, но оказались менее благосклонны к новым персонажам, введенным после первой части истории. Тем не менее полным провалом это нельзя назвать: рейтинг фильма составил 50 %.

Юэн Макгрегор и Натали Портман

Лента «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» вышла в 2005 году и стала 3-м фильмом франшизы «Звездные войны», в котором снялись Юэн Макгрегор в роли наставника джедаев Оби-Вана Кеноби и Натали Портман в роли принцессы Амидалы. Эта часть истории получила положительные отзывы критиков и стала коммерчески очень успешной, ее полюбили зрители. Рейтинг одобрения составил 80 %. В 2015 году на большие экраны вышел вестерн «Джейн берет ружье», главные роли в котором исполнили те же Натали и Юэн. К ленте отнеслись довольно скептично, не оценив ни игру актеров, ни сюжет. Эту картину назвали «манерным вестерном» и не простили производителям то, насколько «беспорядочно» все выглядит на экране из-за постоянных трудностей на съемочной площадке: в процессе работы меняли и режиссера, и актеров. Рейтинг фильма составил 43 %.

Джордж Клуни и Кэтрин Зета-Джонс

В 2003 году на экраны вышла романтическая комедия «Невыносимая жестокость». Джордж Клуни сыграл успешного адвоката, занимающегося бракоразводными делами, а Кэтрин Зета-Джонс — находчивую мошенницу, которая при разводе забирает у своих обеспеченных мужей половину состояния. Сюжет, казалось бы, предсказуем, но и зрители полюбили его, и критики оценили достаточно высоко. Рейтинг фильма составил 76 %. В 2004 году вышла 2-я лента об очаровательном мошеннике Дэнни Оушене. Нельзя сказать, что она совсем провалилась: отзывы критиков были смешанными, но в кинотеатрах прокат прошел неплохо, что обеспечило коммерческий успех и продолжение истории в следующей части. Однако в отзывах «Двенадцать друзей Оушена» называли нелогичным, фильм даже вошел в список худших сиквелов в истории, зрители не простили такой результат. Рейтинг картины составил 55 %.

Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй

В 2014 году мир буквально потряс фильм «Интерстеллар». Главные роли в истории о космическом путешествии ради спасения планеты сыграли Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй. К созданию фильма подошли очень серьезно, консультантом по научным вопросам в нем выступил нобелевский лауреат Кип Торн. Поэтому ничего удивительного в том, что «Интерстеллар» показал успех в прокате, получил восторженные отзывы критиков и был номинирован на премию «Оскар». На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил 72 %. Спустя 5 лет Энн и Мэттью снялись в главных ролях в детективном триллере «Море соблазна». К сожалению, несмотря на актерский состав и драматический сюжет, фильм провалился в прокате и получил негативные оценки обозревателей. Один из критиков даже отозвался об этой картине так: «Кусок хлама и худший фильм года». На сайте Rotten Tomatoes лента набрала всего 21 %.