14 актерских династий, которые опровергли мнение, что на детях гениев природа отдыхает

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Мнение о том, что детям талантливых и именитых родителей не добиться больших высот, уже давно неактуально. Голливудские актеры — самое яркое тому подтверждение. Они упорно доказывают, что дети могут запросто перещеголять своих пап и мам.

AdMe.ru выбрал 14 известных актерских династий, основатели которых могут гордиться своими потомками.

1. Чаплины

Чарли Чаплин известен всему миру, но он неспроста выбрал профессию актера. Оба его родителя, Ханна и Чарльз Чаплин-старший, были артистами театра. Женился Чаплин-младший на актрисе Уне О’Нил, их дочь Джеральдина стала весьма успешной актрисой. Сейчас ей уже 74 года, но она задействована сразу в нескольких проектах. Дочь Джеральдины Уна покоряет Голливуд: на ее счету такие известные проекты, как сериал «Игра престолов» и сиквел «Аватара».

2. Гриффит — Джонсон

Типпи Хедрен обрела популярность после съемок в фильме «Птицы» (1963 г.). В 1957 году у нее родилась дочь Мелани Гриффит. Девочке суждено было стать актрисой: свою первую роль она получила в 9 месяцев. Впоследствии Мелани дважды выходила замуж за актера Дона Джонсона и дважды с ним разводилась. В браке родилась дочь Дакота, но воспитывал ее знаменитый Антонио Бандерас, за которого Мелани вышла замуж в 1996 году. Неудивительно, что Дакота решила стать актрисой и теперь известна всему миру как Анастейша из скандального фильма «50 оттенков серого».

3. Войт — Джоли — Питт

Анджелина Джоли стала настолько популярной, что затмила своего отца, оскароносного актера Джона Войта. А брак Джоли с Брэдом Питтом еще больше подогрел интерес общественности. И мы совсем не удивимся, если дети талантливой пары продолжат их путь. Так, Вивьен Джоли-Питт в 5-летнем возрасте уже снялась со знаменитой мамой в «Малефисенте».

4. Хоун — Хадсон — Рассел

Улыбчивая Голди Хоун — обладательница «Оскара» за роль в фильме «Цветок кактуса» (1969 год). Уже 35 лет она счастлива в паре с известным актером Куртом Расселом. Их сын Уайатт начинал карьеру хоккеиста, но вскоре гены взяли свое, теперь парень вовсю штурмует Голливуд. Он снялся в комедиях «Мачо и ботан — 2», «Каждому свое», а также в сериале «Черное зеркало». А дочь Голди от первого брака — Кейт Хадсон — уже обрела мировую известность.

5. Коппола

Брат и сестра, Фрэнсис Форд и Талия Роуз, связали свои жизни с киноиндустрией. Их дети выбрали себе такой же путь. Сын Талии Джейсон Шварцман достиг высот в качестве актера и сценариста. Дети Фрэнсиса Форда, София и Роман, нашли себя в режиссуре. Кроме того, София часто выступает в качестве актрисы. Но самым знаменитым представителем династии стал Николас Кейдж. Он является племянником Фрэнсиса Форда, а фамилию сменил в начале карьеры, решив добиваться успеха самостоятельно. И это ему удалось.

6. Аркетт

Американский актер и сценарист Льюис Аркетт стал родоначальником известной голливудской династии. Его сын Дэвид и дочери Розанна и Патрисия тоже построили актерскую карьеру. Патрисия добилась наибольшего успеха и получила «Оскар» за роль в драме «Отрочество» (2014 год). Но именно сын Дэвид стал продолжателем династии, женившись на актрисе Кортни Кокс. Их дочери Коко Райли Аркетт всего 14 лет, но она уже делает первые шаги в киноиндустрии: девочка снялась в клипе Monogem на песню «Wild» и получила небольшую роль в фильме «Прежде чем я уйду».

7. Кертис — Ли

Тони Кертис завоевал популярность в конце 1950-х после выхода фильма «В джазе только девушки». В 26 лет он женился на хичкоковской блондинке Джанет Ли, самый известный фильм которой — легендарный хоррор «Психо». В браке родилась дочка Джейми Ли Кертис, которую мы знаем и любим по фильмам «Чумовая пятница», «Поменяться местами», «Хэллоуин».

8. Дуглас

Последний представитель золотой эры Голливуда Кирк Дуглас является основателем поистине талантливой династии. В 1943 году он получил ранение и в госпитале женился на актрисе Дайане Дилл. В этом браке родился знаменитый Майкл Дуглас, которому удалось затмить успех отца. Взяв в жены Кэтрин Зета-Джонс, Майкл только укрепил позиции семьи. И мы совсем не удивимся, если их подрастающие дети через несколько лет будут блистать в голливудских блокбастерах.

9. Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд начал покорять Голливуд в 1960-х годах, а в 2018-м получил «Оскар» за вклад в кинематограф. Его сын Кифер пошел по стопам отца и снялся более чем в 200 фильмах. Дочь Кифера Сара решила не нарушать семейную традицию и уже завоевала популярность, снявшись в нескольких фильмах и сериале «Вице-президент».

10. Кравиц

Рокси Рокер была успешной театральной и киноактрисой. Но ее сын Ленни Кравиц затмил мать, став известным музыкантом. Ленни снялся всего в одном фильме «Голодные игры», а вот его бывшая жена Лиза Боне в 80–90-е была весьма востребованной актрисой. Однако их дочь Зои Кравиц обошла обоих родителей и стала настоящей голливудской дивой: она блистала в «Фантастических тварях» и в последнем «Человеке-пауке». Кстати, Лиза Боне сейчас замужем за мегапопулярным Джейсоном Момоа. Пара растит двоих детей. Интересно, какую профессию они выберут?

11. Энистон

Джон Энистон — известный актер телесериалов. Наибольший успех ему принесла мыльная опера «Дни нашей жизни», которая снимается с 1985 года по настоящее время. Однако Джон значительно проигрывает по популярности своей дочери — знаменитой Дженнифер Энистон.

12. Хэнкс

Звезда первой величины Том Хэнкс в представлении не нуждается. Но на пятки ему наступает старший сын Колин. В его копилке уже более 100 фильмов, среди которых «Кинг-Конг», «Джуманджи», «Опасная училка».

13. Робертс

Первый Робертс, который стал известен широкой публике, — Эрик. Его прославили фильмы «Цыганский барон», «Поезд-беглец». Однако в начале 1990-х Эрика затмила родная сестра — Джулия, обладательница многочисленных наград, в том числе и «Оскара». А в последние годы Голливуд покорился другой Робертс — юной Эмме, дочери Эрика, которая прославилась после выхода сериала «Американская история ужасов».

14. Смит

Смит — образцовая голливудская семья. Ее глава Уилл Смит известен всему миру как талантливый актер и музыкант. В 1997 году он женился на Джаде Пинкетт, которая обрела популярность после съемок в фильме «Матрица: Перезагрузка». У пары двое детей: Джейден и Уиллоу, которые, несмотря на юный возраст, уже проявили себя в кино и музыке, и у них есть все шансы, чтобы переплюнуть знаменитых родителей. Так, Джейден снялся в фильмах «В погоне за счастьем» и «Карате-пацан». На счету Уиллоу фильм «Я — легенда» и сериал «Время приключений».