14 актерских баек, которые покажут артистов с непривычной нам стороны
Порой, смотря фильм или спектакль, мы и не догадываемся о том, что творилось за пределами съемочной площадки или за кулисами. Пожалуй, у каждого актера найдется в запасе пара-тройка историй, которые происходили во время рабочего процесса. Эти байки могут быть полностью достоверными, а могут быть несколько приукрашены и со временем дополнены пикантными подробностями, ведь актеры — это творческие люди, склонные ко всякого рода преувеличениям.
Мы в AdMe.ru перечитали кучу актерских баек и от души похохотали над ними.
- Как-то Георгий Бурков пришел в гости к Василию Шукшину. Тот что-то записывал и сказал другу подождать его. Бурков подошел к окну и увидел на нем осу. Ударил — мимо, второй раз — снова промазал, на третий раз он разбил окно. Невозмутимый Шукшин, не поднимая головы, со вздохом спросил:
— Ну хоть прихлопнул?
- Во время работы над «Легендой о Тиле» съемочная группа поселилась в доме отдыха. Повара были большими поклонниками Евгения Леонова, который также играл в этом фильме. Однажды они приготовили для него пирожное, придав ему скульптурное сходство с лицом Леонова. Уставший актер пришел со съемок, ему подали десерт. Он мельком взглянул на него и сразу же съел. Расстроенные повара спросили:
— А вы не заметили, на кого был похож десерт?
— На торт «Наполеон», — ответил артист. — Очень, очень похож!
- Как-то Нина Гребешкова вместе с Леонидом Гайдаем ехали в метро. Режиссер, который был больше чем на голову выше жены, сказал актрисе:
— Ты погляди, какая красивая женщина! Классическая красота!..
— Да где, не вижу, — стала оглядываться Гребешкова.
— У выхода, уже выходит из вагона, — показал Гайдай.
— Да не вижу я!
— Как же это ты не видишь? — с удивлением сказал Гайдай.
Он присел так, чтобы его голова была на уровне головы его супруги, и с огорчением промолвил:
— Да ты же с таким ростом ничего не видишь! Как же ты так живешь?
- Изначально на роль Балбеса в картине «Пес Барбос и необычный кросс» был утвержден Сергей Филиппов, однако он не смог присутствовать на съемках. Ему спешно стали искать замену. Нашли Юрия Никулина. Увидев актера, режиссер фильма Леонид Гайдай сказал:
— Все, Балбес у нас есть. Не надо никаких проб.
А далее продолжил:
— Гримироваться вам ни к чему. У вас лицо и так глупое, моргайте только почаще.
- В театре «Приют комедианта» во время одного из спектаклей обманутый муж должен был втянуть воздух ноздрями и произнести, что чувствует запах жженой бумаги. До этого жена должна была сжечь письмо от любовника. Однако на премьере забыли зажечь свечу на столе, жена долго пыталась понять, что делать, и просто-напросто разорвала письмо. После некоторого замешательства муж произнес: «Я слышу запах рваной бумаги! Извольте объясниться!»
- Вячеслав Невинный снимался в другой картине, когда его утвердили на роль в комедии «Не может быть!» Чтобы сэкономить время, он сказал своему администратору съездить на вокзал и купить билеты на этот же день до Астрахани, где должна была проходить съемка. Однако текущий съемочный процесс затянулся, так как погода испортилась. После того как съемка возобновилась, вернулся довольный администратор с новостью о том, что работа в Астрахани отменяется. Оказалось, он получил телеграмму, в которой было написано: «Съемка сегодня Астрахани не может быть Гайдай». Он был не в курсе названия фильма и решил, что процесс отменяется. О дальнейшей судьбе администратора остается только догадываться.
- Однажды Зиновий Гердт повел свою маленькую внучку в зоопарк. Актер показывал ей зверей и рассказывал интересные факты о каждом из них. Когда они переместились к клетке со львом, девочка буквально остолбенела. Пока Гердт рассказывал ей об этих животных, лев зевнул во всю пасть, а внучка, посильнее сжав руку деда, серьезно спросила:
— Если он тебя съест, скажи мне прямо сейчас, на каком автобусе мне надо ехать домой?
- Как-то Василий Ливанов решил подшутить над Андреем Мироновым. Он позвонил ему ранним утром 8 марта и сообщил о том, что актер своим опозданием задерживает всю труппу.
— Так нет же съемок, выходной! — воскликнул Миронов.
— У тебя день рождения вчера был, вот ты все и забыл, — ответил Ливанов.
Миронов поехал на «Мосфильм». Охрана его не пропустила, так как был выходной.
Актер задумал отомстить своему коллеге. Прогуливаясь по студии, Миронов что-то с наслаждением ел, Ливанов не преминул спросить:
— Ты что жуешь?
— Шоколад, — ответил Миронов. — Из Швейцарии привезли, такой вкус...
— Дай-ка и мне попробовать.
Миронов полез в карман и достал оттуда заранее приготовленный «сюрприз» как бы в виде шоколада. Протянул его Ливанову, тот едва не сломал зубы, ведь лакомство оказалось обыкновенным сургучом.
- Как-то, играя в спектакле «Орфей спускается в ад», Вера Марецкая выбежала на сцену в туфлях разного цвета. Коллеги начали хихикать и указывать ей на ноги. Невозмутимая актриса посмотрела вниз и произнесла: «И что вы смеетесь, красная туфля под красную шляпку, а белая под белую сумку!»
- Евгению Евстигнееву всегда с трудом давалось запоминание текстов. Однажды на одном из спектаклей он должен был произнести фразу, без которой развитие дальнейшего действия не было возможным. Однако он забыл свою реплику. Невозмутимый Евстигнеев повернулся к актерам, стоявшим на заднем плане, и произнес: «Что же вы молчите?» Затем, пройдясь по сцене, пытаясь вспомнить слова, он вновь обратился к коллегам: «Вы что же, так и будете молчать?» Партнеры по спектаклю, еле сдерживаясь от смеха, не нашли ничего лучше, как просто-напросто удалиться со сцены. Евстигнеев вновь прошелся и как ни в чем не бывало сказал: «Ну раз все ушли, то и я уйду!»
- Как-то, еще на заре своей карьеры, Анна Самохина поехала на гастроли в Сыктывкар. Ее поселили в гостиницу, контингент которой оставлял желать лучшего. На следующее утро ей предстояло давать концерт в тайге. Она встала пораньше, сделала макияж, уложила волосы, надела красный в белую полоску пиджак, кружевную блузку и туфли на высоком каблуке. Спустилась в лифте на 1-й этаж. Двери открылись, и перед ней предстал помятый мужичок с двумя подушками под мышками. Увидев красивую женщину, он, не веря своим глазам и заикаясь, вежливо спросил у актрисы:
— Извините, это лифт?
- Однажды Лев Дуров и Ольга Аросева ехали вместе на гастроли. Ночью актеру понадобилось отлучиться и, чтобы не натягивать на себя брюки и рубашку, он просто накинул на себя халатик Аросевой. Потом вернулся в купе и сразу же уснул. На следующее утро актриса пошла умываться и услышала тихий диалог между пассажирками: «Смотри-ка, ей за 80, а очень прилично выглядит...» «Прилично? Да ты ее ночью не видела! Во-первых, на ней парик. На самом деле она совсем лысая. Во-вторых, сейчас она накрашена, а так у нее очень грубое, старое, морщинистое лицо. Хотя, должна признать, ножки очень стройные, я видела!»
- Фаина Раневская приехала на вокзал вместе со своими домашними и с большим багажом. Вдруг актриса внезапно произнесла:
— Жалко, что мы не захватили пианино.
— Неостроумно, — заметил один из сопровождавших.
— Действительно, неостроумно, — вздохнула Раневская. — Дело в том, что на пианино я оставила все билеты.
- Изначально главную роль в «Печках-лавочках» должен был играть Леонид Куравлев. Но чуть позже актер передумал и начал скрываться от утвердившего его на роль Василия Шукшина, не решаясь ему сказать об этом. Однажды они столкнулись, между ними состоялся такой диалог:
— Поговорить надо по душам. Что же это ты мне под самый дых врезал? — сказал актеру Шукшин.
Куравлева словно озарило, и он произнес:
— Да ведь ты сам должен это сыграть! Кто же лучше тебя это сделает? Ты написал, ты придумал, тебе и сниматься надо!
Так Шукшин сыграл главную роль в своем же фильме.
Знаете ли вы какие-нибудь искрометные актерские байки?
Фото на превью Афоня / Мосфильм
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