14 актерских баек, которые покажут артистов с непривычной нам стороны

Порой, смотря фильм или спектакль, мы и не догадываемся о том, что творилось за пределами съемочной площадки или за кулисами. Пожалуй, у каждого актера найдется в запасе пара-тройка историй, которые происходили во время рабочего процесса. Эти байки могут быть полностью достоверными, а могут быть несколько приукрашены и со временем дополнены пикантными подробностями, ведь актеры — это творческие люди, склонные ко всякого рода преувеличениям.