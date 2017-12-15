14 актеров, которым пришлось взбираться на голливудскую лестницу славы с первой ступеньки — массовки

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Можете себе представить голливудских знаменитостей, снимающихся в массовке? А ведь почти все актеры именно так и начинают свою творческую карьеру. И даже самым талантливым приходится попотеть, чтобы выделиться из толпы статистов и заполучить себе следующую роль. Но только благодаря трудолюбию, упорству и немного удаче они могут стать суперзвездами. AdMe.ru собрал 14 голливудских актеров, которые начинали свой путь к славе и почету с ролей в массовке.

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт впервые появилась на экране в 9-летнем возрасте: в 1999 году она снялась в диснеевском фильме «Тринадцатый год» (в российском прокате — «Сын русалки»). Задачей Стюарт было просто молча изображать недовольство, стоя в очереди у питьевого фонтанчика. И, кажется, с первой ролью в своей карьере будущая звезда справилась превосходно.

Уиллем Дефо

Свою первую роль Уиллем Дефо сыграл в 25 лет. В 1980 году вышел фильм «Врата рая», в котором актер изображал грозного хулигана позади главного героя. Забавно, что эпизод с его участием чуть было не вырезали, так как Дефо не вовремя засмеялся после чьей-то шутки. Это так сильно разозлило режиссера, что он выгнал его со съемочной площадки.

Брэд Питт

Брэд Питт несколько раз снимался в массовке. Так, в фильме «Нет выхода» (1987) он сыграл гостя на вечеринке. Не узнать в кадре его характерные черты лица и улыбку просто невозможно.

В 1987 году он великолепно справился с ролью вежливого официанта в фильме «Нейтральная полоса».

А в фильме «Меньше чем ноль» (1987) можно разглядеть в нем завсегдатая вечеринок.

Ченнинг Татум

Первым появлением Ченнинга Татума на экране была роль танцующего бармена с голым торсом в клипе Рики Мартина на песню She Bangs. Хоть он и появляется там буквально на мгновение, но видно, как выкладывается на полную.

Брюс Уиллис

В актерской карьере «крепкого орешка» эпизодических ролей было несколько. Так, в 1980 году в фильме «Первый смертельный грех» Уиллис сыграл парня в кепке, который со своей девушкой входит в закусочную. Если внимательно приглядеться, то можно разглядеть его черты лица.

Спустя 2 года он снялся во втором в своей карьере фильме «Вердикт», правда, тоже в роли статиста. Здесь Брюса можно заметить в качестве одного из слушателей судебного дела, который вальяжно сидит и с интересом следит за ходом слушания. И да, там он еще с густой шевелюрой.

Эванджелин Лилли

Популярность к актрисе пришла после роли Кейт в сериале «Остаться в живых». А до этого ей несколько лет приходилось довольствоваться лишь секундными эпизодами. Так, в 2003 году в фильме «Лиззи Магуайер» она сыграла девушку-полицейского, появившись в кадре лишь на несколько секунд в момент задержания парнишки.

В том же году настоящие киноманы заметили актрису в маленькой эпизодической роли школьницы в ужастике «Фредди против Джейсона». Также Эванджелин Лилли еще играла гостью вечеринки («Вернуть из мертвых»), девушку в кинотеатре («Тайны Смолвиля»), подругу Бенсона («Королевский госпиталь»), и только затем она стала получать роли персонажей, у которых хоть имена есть.

Рене Зеллвегер

Будущая Бриджит Джонс впервые появилась на экране в 1993 году в фильме «Под кайфом и в смятении», рассказывающем о разгульной жизни группы подростков. В нем она сыграла одну из веселящихся девушек, причем эпизод с ее участием длится достаточно долго — для простого актера из массовки появление в кадре на целых 10 секунд уже можно считать отличным началом пути к вершине славы. Стоит отметить также, что в этом фильме второстепенные роли сыграли другие восходящие звезды: Мэттью Макконахи, Бен Аффлек, Милла Йовович.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Начинающие свой путь к славе лучшие друзья Бен Аффлек и Мэтт Деймон в 1989 году снялись в фильме «Поле его мечты» с Кевином Костнером (в другом переводе — «Поле чудес»). Только увидеть в фильме этих известных ныне актеров никто не сможет, так как они являются одними из тысячи статистов в сцене на бейсбольном поле.

Джеки Чан

Джеки Чан сниматься в кино начал еще в детстве, появляясь в массовке в нескольких фильмах. В юношестве стал появляться в эпизодах чаще, играя в основном злодеев и хулиганов. Но самая запоминающаяся сцена была в фильме «Выход дракона» с Брюсом Ли. Чан, играя охранника в подземной базе, по сценарию дрался с Брюсом Ли. Во время боя мастер боевых искусств со всей силы случайно влупил Джеки Чану палкой. Спустя годы Джеки Чан рассказывал, что в качестве извинений Брюс Ли пообещал ему роль в каждом из последующих своих фильмов. Наверняка этот эпизод и стал отправной точкой в успешной карьере популярного голливудского актера.

Кьюба Гудинг — младший

Первую роль Кьюба Гудинг сыграл в фильме «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи. Его достаточно просто узнать в веселом парне в парикмахерской. Слов у него по сценарию совсем нет, зато прическу ему делает сам Мерфи.

Жан-Клод Ван Дамм

Путь к всенародной славе у Ван Дамма тоже был не из легких. Так, впервые на экране он появился в 1978 году в фильме «Женщина между собакой и волком» в роли простого зрителя в кинотеатре.

Спустя 5 лет он также снялся в музыкальной комедии «Брейк-данс». Все, что делает в кадре Ван Дамм, — просто ритмично танцует, демонстрируя при этом свое совершенное тело.

Арнольд Шварценеггер

Железный Арни впервые на экране появился в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» (1970), где он сыграл главную роль. Забавно, что в следующем фильме «Долгое прощание» (1973) актер уже играет молчаливого охранника в трусах, задача которого — просто стоять на заднем плане и пугать своим видом.

Шарлиз Терон