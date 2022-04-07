14 актеров, которым принесли потенциально успешные роли на блюдечке, но они от них отказались

Рядовым зрителям, далеким от тонкостей работы в киноиндустрии, может казаться, что любой актер готов пожертвовать чем угодно, чтобы заполучить главную роль в том или ином фильме. Однако это не совсем так. Нередко по разным причинам звезды решительно отказываются от ролей, даже если режиссеры умоляют их принять участие в съемках.

Мы в AdMe.ru обнаружили, что среди таких «отвергнутых» ролей довольно много таких, которые не проходят незамеченными и становятся культовыми. И теперь даже сложно представить, что когда-то сыграть этих персонажей должны были совершенно другие актеры.

Роль Сэма Уита предлагали Брюсу Уиллису и Патрику Суэйзи

Брюс Уиллис был женат на Деми Мур в тот момент, когда ему предложили ведущую роль в фильме. Однако, разузнав о сюжете, он остался в недоумении: как же создатели планируют сделать сильную романтическую линию с погибшим парнем в виде привидения? В общем, он не поверил в успех и довольно легко отказался. Суэйзи же, в свою очередь, изначально не торопился знакомиться с ролью. Только благодаря жене, которая настояла на этом, он все же принялся читать сценарий и закончил за один присест, растроганный до слез и полностью готовый взяться за предложенную роль.

Роль Дейзи Домерг — Дженнифер Лоуренс и Дженнифер Джейсон Ли

На одну из главных ролей в фильме «Омерзительная восьмерка», а именно на роль осужденной Дейзи Домерг, Квентин Тарантино изначально безумно хотел заполучить Дженнифер Лоуренс. И не просто так, а потому, что является ее поклонником, в чем признавался лично. Однако сотрудничеству помешал плотный график актрисы. По словам Тарантино, у него вообще сложилось впечатление, что Дженнифер встретилась с ним просто из вежливости, потому что на тот момент она была занята в главной роли в фильме «Джой».

Роль Джеймса Бонда — Лиаму Нисону и Пирсу Броснану

Как признается сам Лиам, в начале 90-х роль Бонда ему даже толком не успели предложить прямым текстом. Была только пара поверхностных разговоров с продюсером фильма — создатели на тот момент рассматривали большое количество кандидатов и его в том числе. Но и этих полунамеков его тогда еще только девушке Наташе Ричардсон было достаточно, и она откровенно заявила: «Дорогой, если тебе предложат роль Джеймса Бонда и ты согласишься, я не выйду за тебя замуж». Впоследствии они действительно связали себя узами брака и актер еще долго подтрунивал над супругой, напевая мелодию из фильма во время ссор.

Роль Сидни Прескотт — Дрю Бэрримор и Нив Кэмпбелл

Как оказалось, главную роль в хоррор-хите «Крик» изначально предлагали Дрю Бэрримор, однако она отказалась из-за личных убеждений: по ее словам, ей надоело киноклише с предсказуемо выживающей главной героиней. Поэтому, чтобы шокировать публику, Дрю предложила режиссеру взять ее на второстепенную и очень маленькую роль Кейси Беккер — девушки, которая фигурирует только в начале фильма. А главную роль в итоге сыграла Нив Кэмпбелл.

Роль Гэндальфа — Шону Коннери и Иэну Маккеллену

Сейчас мы знаем серию фильмов «Властелин колец» как мировой хит, однако в самом начале киностудия считала экранизацию очень рискованным предприятием: огромный бюджет, относительно неизвестный режиссер, да и отсутствие громких имен в актерском составе вызывали ворох сомнений. В конце концов было принято решение хотя бы на одну из главных ролей, например могучего мага Гэндальфа, пригласить именитого Шона Коннери. Однако тот, несмотря на уговоры и обещание баснословных гонораров, все же отказался, объяснив это тем, что не понял сценарий. И теперь весь мир знает ключевого персонажа фэнтезийной саги в исполнении Иэна Маккеллена.

Роль Майкла Корлеоне — Джеку Николсону и Аль Пачино

Известно, что в целом Николсон был не против сыграть эту роль, однако в итоге все же отказался, причем вовсе не из-за занятости или сомнений в успехе проекта. Напротив, актер счел роль значимой и сказал, что с учетом итальянских корней персонажа его обязательно должен сыграть итальянец. По его словам, множество актеров могли бы сыграть Майкла Корлеоне, но именно Аль Пачино был рожден для этой роли.

Роль Вивиан — Саре Джессике Паркер и Джулии Робертс

Как оказалось, вначале Джулия Робертс не была фавориткой: студия Disney в целом не хотела брать ее на главную роль. Зато рассматривались десятки других актрис, таких как Сандра Буллок, Вайнона Райдер, Дрю Бэрримор, Сара Джессика Паркер и другие. Но все они в конечном счете отсеялись по разным причинам: кого-то создатели сочли слишком молодыми для роли, заявив свое твердое «нет» после прослушивания, другие же сами отказывались, опасаясь за свою репутацию. В итоге на роль все же была взята тогда еще малоизвестная Робертс, которая и сорвала куш.

Роль Нео — Джонни Деппу и Киану Ривзу

Творческие пути Джонни Деппа и Киану Ривза пересекались множество раз, и один из случаев как раз был связан с «Матрицей». Первым, кого выбрали сами Вачовски на роль Нео, был именно Депп. Даже компания Warner Brothers, которая была не совсем согласна с этим и посматривала в сторону кого-то вроде Брэда Питта, в итоге согласилась и решила нанять его. Но Депп отказался, дав возможность проявить себя Ривзу, на месте которого теперь сложно представить кого-либо другого.

Роль Эго — Мэттью Макконахи и Курту Расселу

В фильме «Стражи Галактики — 2» одну из ключевых ролей, а именно роль главного антагониста по имени Эго, мог сыграть оскароносный Мэттью Макконахи. Слухи о том, что актер, возможно, снимется в комикс-проекте, пошли еще тогда, когда он сообщил, что читал сценарии фильмов от DC и Marvel. Только фанаты чуть ошиблись с предположениями. Но в любом случае Мэттью в итоге отказал, так как предпочел работе над космической сагой другой громкий проект — экранизацию романа Стивена Кинга «Темная башня».

Роль Харви Дента — Мэтту Деймону и Аарону Экхарту

Отказ Деймона от заметной роли Харви Дента в фильме Кристофера Нолана в основном был связан с его участием в другой картине. Актер отмечал, что там он был главным героем, а здесь ему предложили относительно небольшую роль, поэтому пришлось выбирать. Интересно, что позже Деймон все-таки сыграл в другом проекте Нолана — «Интерстелларе». И на этот раз он уже сам добивался того, чтобы стать частью съемочной группы режиссера.

Роль Розы — Гвинет Пэлтроу и Кейт Уинслет

Сейчас у зрителей всего мира при упоминании Розы из «Титаника» перед глазами автоматически возникает лицо Кейт Уинслет. И сложно себе представить, что изначально воплотить на экране этого персонажа могла другая актриса — Гвинет Пэлтроу. На вопрос, почему она отказалась, актриса не дает четкого ответа и лишь указывает на то, что любой актер на своем профессиональном пути иногда по ошибке соглашается на провальные роли и отказывается от потенциально успешных проектов. Поэтому она просто старается смотреть на это философски.

Роль Максимуса — Мелу Гибсону и Расселу Кроу

Учитывая амплуа крутого парня, полученное Гибсоном благодаря ролям в «Безумном Максе» и «Храбром сердце» и уже завоеванную популярность, неудивительно, что он стал первым кандидатом для воплощения на экране Максимуса. Однако актер отказался и даже вовсе не из-за занятости, а из практических соображений: признался, что считает себя слишком старым для такого обилия динамичных сцен. В конечном счете на главную роль взяли Рассела Кроу, которого «Гладиатор» быстро вознес на пьедестал и сделал звездой Голливуда.

Роль Ноя Кэлхауна — Джорджу Клуни и Райану Гослингу

В 2020 году Джордж Клуни признался, что изначально он должен был играть главного героя фильма в молодом возрасте в паре с Полом Ньюманом, который должен был воплотить на экране повзрослевшего Ноя. Им очень хотелось поработать вместе. Но после серьезных раздумий, а также после просмотра фильмов с Ньюманом в главной роли Клуни все же решил отказаться. Актер объяснил свое решение тем, что считает себя недостаточно красивым на фоне мэтра, а значит, они будут разительно отличаться на экране и не будут выглядеть убедительно. В итоге роль Ноя сыграл очаровательный Райан Гослинг и не прогадал.

Роль Джейка Салли — Джейку Джилленхолу и Сэму Уортингтону

Изначально главную роль в «Аватаре» предлагали Мэтту Деймону и Джейку Джилленхолу. Однако их отказ скорее порадовал режиссера Джеймса Кэмерона, нежели огорчил. Однажды он признался, что изначально пророчил роль тогда еще неизвестному австралийскому актеру Сэму Уортингтону, но был вынужден для начала предложить ее более высококлассным звездам, чтобы успокоить руководителей студии Fox, которые благодаря именитым актерам рассчитывали повысить кассовые сборы и компенсировать риски такого дорогого проекта. И когда указанные актеры отказались, роль естественным образом досталась Сэму, который благодаря успешному запуску проекта проснулся уже звездой.