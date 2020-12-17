14 актеров, которых все сочли неподходящими для роли. А они взяли и разорвали кинотеатры

Часто половина успеха фильма заключается в правильно подобранных актерах. Но бывает, что на роль в той или иной киноленте берут звезду, далекую от нужного амплуа. Конечно, обитатели «фабрики грез» должны уметь перевоплощаться, и, к счастью, есть немало удачных примеров того, как можно вжиться в нетипичный для себя образ и приятно всех удивить.

Мы в AdMe.ru считаем, что не нужно бояться экспериментировать, ведь это часто приводит к головокружительным результатам. В нашей сегодняшней подборке — актеры и актрисы, которые, на первый взгляд, абсолютно не подходили на роли прославивших их персонажей.

1. Арвен — Лив Тайлер

В саму экранизацию произведения Толкина никто особенно не верил. Даже звездный состав актеров внушал очень призрачную надежду, а вот Лив вообще не ассоциировалась с ролью мудрой Арвен. Но на деле получилась культовая картина, а Тайлер сыграла очень убедительно.

2. Джейсон Борн — Мэтт Деймон

К Мэтту сначала плотно приклеился образ из «Умницы Уилла Хантинга», а затем солдата из «Спасти рядового Райана». И любители шпионских боевиков не очень-то воодушевились, узнав, что ему достанется роль бывшего агента ЦРУ. Но Деймон проявил себя как разноплановый актер и отлично справился с задачей. Совсем не брутальная внешность не помешала ему воплотить на экране образ неуловимого и изобретательного героя.

«В первом фильме о Борне мне было 29 лет, и тогда я думал, что мне тяжело быть в необходимой форме. Но сейчас мне 45, и это очень жестко. Возможно, в следующем фильме о Борне мой герой будет толстым, счастливым и старым». Мэтт Деймон

3. Джеймс Бонд — Дэниел Крейг

Еще в начале нулевых бондиана претерпела сильные изменения и начала терять преданных фанатов. На главную роль в боевике «Казино „Рояль“» претендовало свыше 200 актеров, но выбор пал на Дэниела Крейга. Его образ посчитали слишком приземленным, не говоря уже о том, что его рост был ниже своих предшественников. К тому же зрители не привыкли к Бонду-блондину. Однако выяснилось, что Крейгу, как никому другому, удалось перенести на экран образ настоящего спецагента.

4. Лестат де Лионкур — Том Круз

Энн Райс, по чьей книге сняли фэнтезийную драму «Интервью с вампиром», была категорически против того, чтобы Круз сыграл главного антагониста. Ее представлениям отвечали Джон Малкович, Джулиан Сэндз и Джереми Айронс. В итоге писательнице пришлось признать, что голливудский красавчик нужен картине для привлечения зрителей. Критика оказалась неоправданной, Том справился блестяще, а фильм до сих пор имеет статус культового.

5. Брюс Уэйн — Бен Аффлек

Аффлеку, выбранному на главную роль в супергеройском боевике «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», пришлось несладко. Зрители все еще припоминали ему провальное появление в «Сорвиголове». Сам фильм Зака Снайдера тоже посчитали весьма спорным. Но Бену удалось наделить героя собственными чертами характера. В итоге перед зрителями предстал угрюмый и жестокий супергерой, обладающий параноидальными чертами. Довольно удачный коктейль, судя по откликам.

6. Чудо-женщина — Галь Гадот

Появление коллеги Аффлека по съемкам в супергеройской франшизе тоже восприняли довольно холодно. Критиковали девушку в основном за фигуру, которая якобы была недостаточно привлекательной для такой роли. Но неподдельная харизма помогла Галь раскрыться по полной и показать Чудо-женщину такой, какой ее еще не видели.

«Диана сильная, умеет драться и всех дубасить, но при этом она полна сострадания, очень мягкая и добрая. Она видит в людях лучшее, и в этом своем удивительном идеализме она полная противоположность закаленному цинику Стиву Тревору. Они многому друг у друга учатся». Галь Гадот

7. Жан-Люк Пикар — Патрик Стюарт

Франшиза «Звездного пути» насчитывает множество фанатов, которые в конце 80-х очень ревностно отнеслись к новости о возрождении оригинального сериала 20-летней давности. Публика не одобрила типаж актера: хотя Стюарту на момент выхода картины было всего 47, он воспринимался как старичок — лысый и суховатый. Но в итоге ему удалось стать самым популярным персонажем за всю историю существования этой киновселенной.

8. Питер Квилл — Крис Прэтт

В успех своей роли и «Стражей Галактики» в целом не верил даже сам Крис. Прэтт дожидался своей очереди на пробы Звездного лорда, будучи 136-килограммовым детиной. До этого момента наиболее известной ролью актера был круглолицый парень из сериала «Парки и зоны отдыха». Но Крису удалось показать себя и харизматичным лидером, и талантливым комиком.

«Никто не снимет фильм с говорящим деревом. Никто не потратит столько денег на енота с пушкой. Вот что я думал: „Ага, это облом. Все. Конец моей карьере“». Крис Прэтт

9. Эрнест Менвилл — Брюс Уиллис

Брюс Уиллис долгое время был склонен к экспериментам. И на этой волне актер снялся в роли доктора в фантастической комедии «Смерть ей к лицу». Увидеть знаменитого борца с преступностью в таком амплуа было очень непривычно. Но так или иначе он неплохо вжился в роль, и даже жаль, что в подобных мистическо-юмористических картинах Уиллис больше не появлялся.

10. Полоний — Билл Мюррей

Мюррей запомнился зрителям по двум основным амплуа: легкомысленный мужчина в стиле Питера из «Охотников за привидениями» и усталый от жизни мужчина в стиле Фила из «Дня сурка» или Боба из «Трудностей перевода». Но актеру удалось избавиться от навязанных образов и сыграть шекспировского персонажа на очень высоком уровне в фильме «Гамлет».

11. Валентина — Кристен Стюарт

Звезда «Сумерек», которую только ленивый не обвинил в заторможенной и однообразной актерской игре, прекрасно справилась с ролью в киноленте «Зильс-Мария». Девушка составила прекрасный тандем с Жюльет Бинош, сыграв ее помощницу по имени Валентина. Жюльет появилась в амплуа театральной примадонны, а своенравная героиня Стюарт ни разу не сфальшивила и украсила картину своими фирменными выдержанными паузами и понимающими взглядами.

12. Чед Фельдхаймер — Брэд Питт

Главный красавчик Голливуда с неуемной харизмой снялся в черной комедии братьев Коэн «После прочтения сжечь». Ему досталась роль недалекого фитнес-тренера. И актер смог очень профессионально воплотить столь нетипичный для себя образ, в итоге получив номинацию на престижную кинопремию.

13. Тоня Хардинг — Марго Робби

Кажется, на «фабрике грез» никто лучше не справляется с ролями роковых красоток, чем Марго Робби. И попытка примерить на себя амплуа нервной фигуристки, отчаянно ищущей счастье, была весьма смелым решением. Однако и зрители, и критики рукоплескали актрисе. Нужно отдать должное Марго: она не только искусно овладела навыками фигурного катания, но и смогла глубоко проникнуть в суть образа своей героини.

«Как и Тоня Хардинг, наш фильм — маленький целеустремленный аутсайдер. Возможно, мы не вписываемся, зато мы четко выделяемся! У нас нет денег на миленькую рекламную кампанию и идеальные декорации с костюмами. Наши были сшиты быстро и вручную, как и сам фильм». Марго Робби

14. Мсье Густав — Рэйф Файнс

Файнс — прирожденный драматический герой. Скорее всего, игра в криминальной комедии обернулась бы провалом. Но все вышло иначе и из Рэйфа получился очень убедительный персонаж с эксцентричным характером и веселым нравом. Как признается сам актер, вжиться в роль ему помог образ его старого агента, очень схожий по характеру с мсье Густавом.

«Я сразу вспомнил моего старого агента, которого, к сожалению, уже нет на свете. Он был джентльмен, очень щепетильный, в прошлом актер, талантливый агент. И вот он частенько говорил такие вещи: „Не могу поверить, что она такая дрянь“ или „Да мне на это...“». Рэйф Файнс