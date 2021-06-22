14 случаев, когда актеры сыграли сразу несколько ролей, да так, что хочется кричать: «Браво!»
Кто из нас в детстве не смотрел «Ловушку для родителей», гадая, есть ли у Линдси Лохан сестра-близняшка? Или не восхищался мастерством неподражаемого Эдди Мерфи, который в одиночку сыграл в «Чокнутом профессоре» 7 разных персонажей? Возможно, вдохновившись именно этими яркими примерами, многие звезды мирового кинематографа с удовольствием ввязываются в подобные авантюры, ведь для них это отличный способ раскрыть свой диапазон в полной мере.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда актеры сыграли в рамках одного фильма или сериала несколько разных ролей и сделали это мастерски. Кое-кто не побоялся примерить на себя сразу 14 образов.
1. Нуми Рапас — «Тайна 7 сестер»
Шведская звезда сыграла 7 сестер-близняшек, которые вынуждены скрываться в вымышленном мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка.
2. Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»
В экранизации романа Уолли Лэмба актер предстал в образах близнецов Бердси — простого маляра Доминика, а также Томаса, страдающего шизофренией, за которым брат вынужден присматривать.
3. Лиза Кудроу — «Друзья»
В культовом ситкоме актриса сыграла сестер Фиби и Урсулу Буффе. Причем со своенравной близняшкой зритель познакомился задолго до очаровашки Фиби: впервые Урсула появилась на экране в сериале «Без ума от тебя». Именно это побудило создателей «Друзей» ввести персонажа в свой ситком, причем авторы еще и удосужились сохранить сюжетную канву: и там и там Урсула работала официанткой.
4. Пол Радд — «Жизнь с самим собой»
Актер исполнил роль копирайтера-неудачника по имени Майлз и его клона, который появляется на свет в результате странного эксперимента, переворачивая жизнь главного героя с ног на голову.
5. Уилл Смит — «Гемини»
Смит воплотил на экране первоклассного снайпера на пенсии и его более молодого клона. Для визуального омоложения актера применяли технологию захвата движения и компьютерные спецэффекты.
6. Сара Мишель Геллар — «Двойник»
В детективном триллере звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» примерила на себя образ молодой женщины, которая, скрываясь от мафии, притворяется собственной сестрой-близняшкой.
7. Юэн Макгрегор — «Фарго»
Актер сыграл братьев Стасси из Миннесоты: Эммита, успешного бизнесмена, сколотившего состояние на рынке недвижимости, и Рэя, неудачника, который работает в службе надзора за лицами, освобожденными условно-досрочно.
8. Арми Хаммер — «Социальная сеть»
В фильме, рассказывающем об истории создания соцсети Facebook, актер исполнил роли реально существующих братьев-близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов, предпринимателей и гребцов.
9. Лупита Нионго — «Мы»
Обладательница «Оскара» сыграла в триллере Джордана Пила молодую женщину по имени Аделаида и ее злого двойника.
10. Том Харди — «Легенда»
Актер мастерски воплотил на экране близнецов Крэй — Рональда и Реджинальда, влиятельных британских гангстеров, которые в 1960-е держали в страхе весь преступный мир Лондона.
11. Ясмин Эл Массри — «База Куантико»
Обеих сестер Амин, Рейну и Ниму, в сериале о новобранцах ФБР исполнила одна и та же актриса.
12. Тобайас Мензис — «Чужестранка»
Актер воплотил на экране образы Фрэнка Рэндалла, мужа главной героини Клэр, и его предка, живущего в XVIII веке, Джонатана Черного Джека Рэндалла.
13. Джейк Джилленхол — «Враг»
В психологическом детективе Дени Вильнева актер сыграл роль преподавателя истории и его загадочного двойника, о существовании которого главный герой узнает, взяв в видеопрокате фильм с его участием.
14. Татьяна Маслани — «Темное дитя»
Актриса сыграла в научно-фантастическом триллере 14 персонажей, и в образах еще 3 ее можно увидеть на фото в документах. По сюжету герои сериала — клоны, которые появились на свет в результате научного эксперимента. За блестящую актерскую работу Маслани даже удостоилась победы на прайм-таймовой премии «Эмми».
А в каких случаях игра актера или актрисы вас настолько впечатлила, что вам едва удалось поверить, что роли исполнил один и тот же человек?