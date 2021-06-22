14 случаев, когда актеры сыграли сразу несколько ролей, да так, что хочется кричать: «Браво!»

Кто из нас в детстве не смотрел «Ловушку для родителей», гадая, есть ли у Линдси Лохан сестра-близняшка? Или не восхищался мастерством неподражаемого Эдди Мерфи, который в одиночку сыграл в «Чокнутом профессоре» 7 разных персонажей? Возможно, вдохновившись именно этими яркими примерами, многие звезды мирового кинематографа с удовольствием ввязываются в подобные авантюры, ведь для них это отличный способ раскрыть свой диапазон в полной мере.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда актеры сыграли в рамках одного фильма или сериала несколько разных ролей и сделали это мастерски. Кое-кто не побоялся примерить на себя сразу 14 образов.

1. Нуми Рапас — «Тайна 7 сестер»

Шведская звезда сыграла 7 сестер-близняшек, которые вынуждены скрываться в вымышленном мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка.

2. Марк Руффало — «Я знаю, что это правда»

В экранизации романа Уолли Лэмба актер предстал в образах близнецов Бердси — простого маляра Доминика, а также Томаса, страдающего шизофренией, за которым брат вынужден присматривать.

3. Лиза Кудроу — «Друзья»

В культовом ситкоме актриса сыграла сестер Фиби и Урсулу Буффе. Причем со своенравной близняшкой зритель познакомился задолго до очаровашки Фиби: впервые Урсула появилась на экране в сериале «Без ума от тебя». Именно это побудило создателей «Друзей» ввести персонажа в свой ситком, причем авторы еще и удосужились сохранить сюжетную канву: и там и там Урсула работала официанткой.

4. Пол Радд — «Жизнь с самим собой»

Актер исполнил роль копирайтера-неудачника по имени Майлз и его клона, который появляется на свет в результате странного эксперимента, переворачивая жизнь главного героя с ног на голову.

5. Уилл Смит — «Гемини»

Смит воплотил на экране первоклассного снайпера на пенсии и его более молодого клона. Для визуального омоложения актера применяли технологию захвата движения и компьютерные спецэффекты.

6. Сара Мишель Геллар — «Двойник»

В детективном триллере звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» примерила на себя образ молодой женщины, которая, скрываясь от мафии, притворяется собственной сестрой-близняшкой.

7. Юэн Макгрегор — «Фарго»

Актер сыграл братьев Стасси из Миннесоты: Эммита, успешного бизнесмена, сколотившего состояние на рынке недвижимости, и Рэя, неудачника, который работает в службе надзора за лицами, освобожденными условно-досрочно.

8. Арми Хаммер — «Социальная сеть»

В фильме, рассказывающем об истории создания соцсети Facebook, актер исполнил роли реально существующих братьев-близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов, предпринимателей и гребцов.

9. Лупита Нионго — «Мы»

Обладательница «Оскара» сыграла в триллере Джордана Пила молодую женщину по имени Аделаида и ее злого двойника.

10. Том Харди — «Легенда»

Актер мастерски воплотил на экране близнецов Крэй — Рональда и Реджинальда, влиятельных британских гангстеров, которые в 1960-е держали в страхе весь преступный мир Лондона.

11. Ясмин Эл Массри — «База Куантико»

Обеих сестер Амин, Рейну и Ниму, в сериале о новобранцах ФБР исполнила одна и та же актриса.

12. Тобайас Мензис — «Чужестранка»

Актер воплотил на экране образы Фрэнка Рэндалла, мужа главной героини Клэр, и его предка, живущего в XVIII веке, Джонатана Черного Джека Рэндалла.

13. Джейк Джилленхол — «Враг»

В психологическом детективе Дени Вильнева актер сыграл роль преподавателя истории и его загадочного двойника, о существовании которого главный герой узнает, взяв в видеопрокате фильм с его участием.

14. Татьяна Маслани — «Темное дитя»

Актриса сыграла в научно-фантастическом триллере 14 персонажей, и в образах еще 3 ее можно увидеть на фото в документах. По сюжету герои сериала — клоны, которые появились на свет в результате научного эксперимента. За блестящую актерскую работу Маслани даже удостоилась победы на прайм-таймовой премии «Эмми».