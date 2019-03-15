14 актеров, которые снимутся в ремейках культовых фильмов. Один Том Харди чего стоит
Времена меняются, и идей для хороших фильмов год от года становится все меньше. Однако многие режиссеры прибегают к «читерскому» способу — переснимают нестареющую классику. Такие киноистории всегда будут пользоваться популярностью, к тому же их можно переосмыслить с учетом современных реалий и получить уникальный кинохит.
Мы в AdMe.ru узнали, кто сыграет известных киногероев в подобных версиях популярных картин. Готовимся удивляться.
1. Ангелы Чарли
© Charlie's Angels / Columbia Pictures © depositphotos © NPA/ The Grosby Group / EAST NEWS © instagram / ellabalinska
Новыми «Ангелами» станут звезда «сумеречной» саги Кристен Стюарт, Наоми Скотт из «Могучих рейнджеров» и Элла Балинска.
2. Люди в черном: Интернэшнл
© Men in Black / Sony Pictures Releasing © Men in Black: International / Sony Pictures Entertainment
В новой версии «Людей в черном» Тесса Томпсон и Крис Хемсфорт — исполнители главных ролей в марвеловском фильме «Тор: Рагнарек» — вновь появятся в дуэте. На этот раз они сыграют агентов, контролирующих земную деятельность пришельцев.
3. Фонзо
Том Харди предстанет в новом амплуа в новой криминальной драме «Фонзо» по мотивам знаменитой гангстерской картины «Лицо со шрамом».
4. Кладбище домашних животных
В главных ролях свежей экранизации произведения Стивена Кинга сыграют Джейсон Кларк, ставший известным благодаря роли в фильме «Эверест», а также Джон Литгоу и Эми Сайметц.
5. Джокер
Хоакин Феникс, сыгравший римского императора в нашумевшем «Гладиаторе», исполнит роль Джокера в одноименной картине, которая выйдет на экраны в 2019 году.
6. Хеллбой
Дэвид Харбор, которого зрители знают по роли шерифа в сериале «Очень странные дела», сыграет демона из преисподней в ремейке «Хеллбоя».
7. Игрища престолов
Самый популярный сериал современности обзаведется комедийным ремейком в 2019 году. На главные роли утверждены Ангус Макфэдьен, которого зрители могли видеть в сериале «Поворот: Шпионы Вашингтона», и Армандо Гутьеррес.
8. Ворон
Джейсон Момоа, звезда «Конана-варвара», «Игры престолов» и «Аквамена», примерит на себя амплуа рок-музыканта в современной версии легендарного «Ворона».
9. Мулан
Джет Ли сыграет главную роль в новом фильме о восточной девушке-воине.
10. Вестсайдская история
Звезда «Малыша на драйве» Энсел Эльгорт появится в ремейке известного бродвейского мюзикла.
11. Отряд самоубийц 2
Идрис Эльба, известный по роли Хеймдалла в «Торе», сыграет Дэдшота во второй части популярного фантастического боевика.
12. Путешествие доктора Дулитлла
Роберт Дауни — младший появится в образе американского «Айболита» в новом фильме про Дулиттла.
13. Дюна
Тимоти Шаламе, наиболее известный по роли в фильме «Интерстеллар», сыграет главную роль в ремейке знаменитого фантастического фильма восьмидесятых.
14. Бэтмен
© Batman / Warner Brothers © depositphotos © Invision/ Invision/ East News © O'Connor/ AFF-USA.com / MEGA/ Mega Agency /East News
Кандидат на роль нового Бэтмена еще не утвержден. Главная роль в новом супергеройском фильме может достаться Арми Хаммеру, Джейми Дорнану или Джейку Джилленхолу.
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