14 актеров, которые снимутся в ремейках культовых фильмов. Один Том Харди чего стоит

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Времена меняются, и идей для хороших фильмов год от года становится все меньше. Однако многие режиссеры прибегают к «читерскому» способу — переснимают нестареющую классику. Такие киноистории всегда будут пользоваться популярностью, к тому же их можно переосмыслить с учетом современных реалий и получить уникальный кинохит.

Мы в AdMe.ru узнали, кто сыграет известных киногероев в подобных версиях популярных картин. Готовимся удивляться.

1. Ангелы Чарли

Новыми «Ангелами» станут звезда «сумеречной» саги Кристен Стюарт, Наоми Скотт из «Могучих рейнджеров» и Элла Балинска.

2. Люди в черном: Интернэшнл

В новой версии «Людей в черном» Тесса Томпсон и Крис Хемсфорт — исполнители главных ролей в марвеловском фильме «Тор: Рагнарек» — вновь появятся в дуэте. На этот раз они сыграют агентов, контролирующих земную деятельность пришельцев.

3. Фонзо

Том Харди предстанет в новом амплуа в новой криминальной драме «Фонзо» по мотивам знаменитой гангстерской картины «Лицо со шрамом».

4. Кладбище домашних животных

В главных ролях свежей экранизации произведения Стивена Кинга сыграют Джейсон Кларк, ставший известным благодаря роли в фильме «Эверест», а также Джон Литгоу и Эми Сайметц.

5. Джокер

Хоакин Феникс, сыгравший римского императора в нашумевшем «Гладиаторе», исполнит роль Джокера в одноименной картине, которая выйдет на экраны в 2019 году.

6. Хеллбой

Дэвид Харбор, которого зрители знают по роли шерифа в сериале «Очень странные дела», сыграет демона из преисподней в ремейке «Хеллбоя».

7. Игрища престолов

Самый популярный сериал современности обзаведется комедийным ремейком в 2019 году. На главные роли утверждены Ангус Макфэдьен, которого зрители могли видеть в сериале «Поворот: Шпионы Вашингтона», и Армандо Гутьеррес.

8. Ворон

Джейсон Момоа, звезда «Конана-варвара», «Игры престолов» и «Аквамена», примерит на себя амплуа рок-музыканта в современной версии легендарного «Ворона».

9. Мулан

Джет Ли сыграет главную роль в новом фильме о восточной девушке-воине.

10. Вестсайдская история

Звезда «Малыша на драйве» Энсел Эльгорт появится в ремейке известного бродвейского мюзикла.

11. Отряд самоубийц 2

Идрис Эльба, известный по роли Хеймдалла в «Торе», сыграет Дэдшота во второй части популярного фантастического боевика.

12. Путешествие доктора Дулитлла

Роберт Дауни — младший появится в образе американского «Айболита» в новом фильме про Дулиттла.

13. Дюна

Тимоти Шаламе, наиболее известный по роли в фильме «Интерстеллар», сыграет главную роль в ремейке знаменитого фантастического фильма восьмидесятых.

14. Бэтмен

Кандидат на роль нового Бэтмена еще не утвержден. Главная роль в новом супергеройском фильме может достаться Арми Хаммеру, Джейми Дорнану или Джейку Джилленхолу.