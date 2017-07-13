14 актеров, которые сыграли влюбленных сразу в нескольких фильмах

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Некоторые актеры и актрисы так органично смотрятся вместе, что режиссеры не устают снимать их в своих фильмах. И правильно делают, ведь в экранные чувства звезд верится с первого кадра. А у некоторых героев нашей подборки любовные отношения на съемочной площадке даже перенеслись в реальную жизнь. AdMe.ru собрал 14 актерских дуэтов, которые сыграли влюбленных сразу в нескольких фильмах. В конце статьи вас ждут настоящие рекордсмены!

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Первой совместной работой Лоуренс и Купера стал фильм «Мой парень — псих», где они сыграли эксцентричную парочку. Чуть позже актеры встретились на съемках фильма «Афера по-американски», в котором их герои не состояли в романтических отношениях. Однако в мелодраме «Серена» персонажи Брэдли и Дженнифер взяли реванш и рассказали зрителям красивую и жестокую историю любви.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Поклонникам этой кинопары пришлось ждать почти 10 лет с момента выхода «Титаника», чтобы снова увидеть Кейт и Лео вместе. В фильме «Дорога перемен» актеры прекрасно изобразили супружескую пару, переживающую кризис. После выхода картины все заговорили об их романе, но актеры оказались просто очень хорошими старыми друзьями, пронесшими дружбу через десятилетия.

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон

Поклонникам пары Капитан Америка-Черная вдова до сих пор трудно забыть поцелуй из фильма «Первый мститель: Другая война». Между персонажами определенно промелькнула искра. А влюбленную парочку звезды популярных фильмов по комиксам Marvel сыграли в комедии «Дневники няни» еще до эры «Мстителей».

Киану Ривз и Шарлиз Терон

Актеры Киану Ривз и Шарлиз Терон дважды играли влюбленных: в мистическом триллере «Адвокат дьявола» и в трогательной мелодраме «Сладкий ноябрь». В прессе долгое время ходили слухи о романе между актерами, но в итоге они не подтвердились, зато копилка красивых кинопар Голливуда пополнилась еще двумя именами.

Киану Ривз и Сандра Буллок

Еще одну яркую актерскую партию Киану Ривз составил с Сандрой Буллок. Актеры также дважды встретились на площадке: в культовом боевике 90-х «Скорость» и в мелодраме с элементами фантастики «Дом у озера». В обоих фильмах Киану и Сандра смотрелись очень гармонично в роли влюбленных.

Курт Рассел и Голди Хоун

Сыграв любовников в «Пересменке», Курт и Голди поняли, что созданы друг для друга. С тех пор они не разлучались, и за более чем 30-летнюю совместную жизнь эта пара заслужила звание одной из самых крепких в Голливуде. Второй раз актерам посчастливилось вместе сняться в комедии «За бортом», где им даже не пришлось играть влюбленных, ведь они и так были по уши влюблены в реальной жизни.

Ричард Гир и Джулия Робертс

Эти двое подарили зрителям одну из самых запоминающихся пар в истории кино: Вивьен и Эдвард в «Красотке». Робертс и Гир вернулись на экран в роли возлюбленных лишь через 9 лет после выхода первой совместной работы. В фильме «Сбежавшая невеста» их персонажи даже собрались под венец.

Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон

Сначала МакКонахи и Хадсон засветились в романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 дней», где сыграли забавную парочку упрямых карьеристов. Режиссерам так приглянулся их озорной дуэт, что через 5 лет после премьеры их обоих пригласили на роли в приключенческой комедии «Золото дураков», где они снова изобразили любовь.

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Бардем и Крус встретились на съемках картины «Ветчина, ветчина», но, несмотря на наличие в фильме романтической линии между их персонажами, искра не пробежала между актерами. Это случилось на съемках фильма «Вики Кристина Барселона», где Пенелопа сыграла бывшую жену Бардема. Через несколько лет после премьеры они вступили в брак в реальной жизни. В 2017 году выходит фильм «Эскобар», в котором Бардему досталась роль наркобарона, а Крус — влюбленной в него журналистки.

Том Круз и Николь Кидман

Николь Кидман и Том Круз сыграли вместе всего в трех фильмах, в каждом из которых между их персонажами вспыхивали чувства. Это картины «Дни грома», «Далеко-далеко» и «С широко закрытыми глазами». Отношения самих актеров начались во время съемок первого из упомянутых фильмов, а закончились сразу после завершения работы над последним.

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор — очень милый комедийно-романтический дуэт, подаривший нам три фильма: «Певец на свадьбе» (первая совместная работа), «50 первых поцелуев» и «Смешанные» (последний на данный момент совместный проект). Каждую картину рекомендуется смотреть при первых признаках плохого настроения.

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Глядя на парочку Стоун-Гослинг, так и хочется сказать: «эти ребята просто были рождены, чтобы играть вместе». Обаятельные, яркие и харизматичные актеры уже трижды играли влюбленных: в романтической комедии «Эта дурацкая любовь», в триллере «Охотники на гангстеров» и в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Надеемся, что они еще не раз порадуют зрителей совместными проектами.

Том Хэнкс и Мэг Райан

История отношений этой кинопары началась с милой голливудской мелодрамы «Джо против вулкана». После этого Хэнкс и Райан вместе сыграли в ставшей культовой трогательной картине «Неспящие в Сиэттле». В конце 90-х в прокат вышла добрая романтическая комедия «Вам письмо». Затем последовало 17-летнее затишье полюбившегося всем дуэта, которое закончилось совместным проектом актеров — фильмом «Итака», где Хэнкс и Райан сыграли супругов.

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