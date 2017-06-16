14 актеров, которые мастерски сыграли героев противоположного пола

Ради роли актеры готовы пойти на многое: кардинально изменить имидж, побриться наголо, похудеть, потолстеть и даже сменить пол.

AdMe.ru сделал подборку 14 фильмов, где актеры мастерски сыграли лиц противоположного пола.

Анджелина Джоли

«Солт» (Salt), 2010

Джоли сыграла роль агента ЦРУ Эвелин Солт, подозреваемую в работе на российскую разведку. По сюжету женщине-спецагенту приходится перевоплощаться в мужчину. Анджелине Джоли приходилось несколько часов проводить в гримерной, чтобы достичь такой правдоподобной трансформации.

Гаэль Гарсиа Берналь

«Дурное воспитание» (La mala educación), 2004

Гаэль Гарсиа Берналь в драме классика испанского кинематографа Педро Альмодовара играет роль трансвестита. Работа над женским образом стала новым опытом в карьере Берналя.

Эдди Редмэйн

«Девушка из Дании» (The Danish Girl), 2015

Действие драмы происходит в 20-х годах прошлого века и рассказывает историю художника Эйнара Вегенера, который позировал жене в в образе женщины. Со временем Эйнар понимает, что больше не хочет быть мужчиной, и решается на первую в мире операцию по смене пола. Эдди Редмэйн прекрасно справился с обеими ролями, и фильм про первого в мире трансгендера получился сильным, философским и лиричным.

Киллиан Мерфи

«Завтрак на Плутоне» (Breakfast on Pluto), 2005

Работа в фильме «Завтрак на Плутоне» — одна из наиболее знаковых и сложных ролей в карьере Киллиана Мерфи. Персонаж актера в фильме проходит путь от андрогинного подростка к гламурной блондинке.

Адам Сэндлер

«Такие разные близнецы» (Jack & Jill), 2011

В американской кинокомедии «Такие разные близнецы» Адам Сэндлер сыграл работника рекламного агентства Джека и его безбашенную сестру Джилл, которая приехала в гости и перевернула его жизнь с ног на голову. За роль в фильме актер получил аж две «Золотые малины» — за худшую мужскую и за худшую женскую роли.

Эль Фаннинг

«О Рей» (About Ray), 2015

Эль Фаннинг сыграла роль тинейджера, твердо намеревающегося поменять пол. Смириться с трасформацией девочки, решившей стать мальчиком, не могут ее самые близкие люди — мама (Наоми Уоттс) и бабушка (Сьюзен Сарандон).

Хилари Суонк

«Парни не плачут» (Boys Don’t Cry), 1999

«Парни не плачут» — драма, основанная на реальных событиях. Герой Хилари Суонк был молодым человеком, родившимся женщиной, но ощущавшим себя мужчиной с самого раннего возраста. Для того чтобы вжиться в роль, актриса обрезала волосы, подтянула тело, чтобы оно больше походило на мужское, она даже жила в образе мужчины на протяжении месяца. За игру в этом фильме Суонк получила премию «Оскар».

Робин Уильямс

«Миссис Даутфайр» (Mrs. Doubtfire), 1993

Комедия «Миссис Даутфайр» знакома и любима многими с детства. А образ пожилой женщины миссис Даутфайр, в который вынужден был вжиться герой Уильямса, чтобы наняться в качестве домработницы к своей бывшей жене и видеть своих детей каждый день, просто не может не вызвать улыбку.

Джон Траволта

«Лак для волос» (Hairspray), 2007

В фильме «Лак для волос» Джон Траволта сыграл роль Эдны Тернблад, которая работает прачкой и лет 10 не покидает своего дома, комплексуя по поводу избыточного веса. Увидеть в этой роли Траволту, ассоциирующегося только с брутальными персонажами, было неожиданно.

Аманда Байнс

«Она — мужчина» (She’s the Man), 2006

Эта комедия является вольной адаптацией пьесы «Двенадцатая ночь» и рассказывает, насколько трудно быть двумя людьми одновременно. Аманда сыграла Виолу и ее брата-близнеца Себастьяна. Героиня Байнс хочет проучить своего бывшего парня и доказать, что футбол — это не только мужская привилегия.

Патрик Суэйзи

«Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар» (To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar), 1995

Патрик Суэйзи получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар». Он сыграл в этой комедии трансвестита, мисс Виду Богему.

Тони Кертис и Джек Леммон

«В джазе только девушки» (Some Like it Hot), 1959

Знаменитый и любимый многими фильм не нуждается в описании сюжета. Приключения двух музыкантов-неудачников, вынужденных прикидываться женщинами, полюбились всем, а Джек Леммон за роль в этом фильме получил номинацию на «Оскар».

Дастин Хоффман

«Тутси» (Tootsie), 1982

История талантливого актера, который решил сыграть женскую роль и с помощью одежды и грима превратил себя в женщину, — еще один любимый фильм многих поколений. Дастин Хоффман был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Фото на превью Sony Pictures, Focus Features

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