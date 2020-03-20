14 актеров, которые изменились совсем не так, как им предсказывали гримеры

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Иногда для того, чтобы полностью перевоплотиться в своего персонажа, актерам приходится не только учиться совершенно по-другому двигаться, носить парики и накладки, сбрасывать или набирать вес, но и даже стареть. Например, в фильме «Назад в будущее», действие в котором перемещается на несколько десятков лет, Лие Томпсон и Криспину Гловеру нужно было сыграть своих героев и молодых, и постаревших. И сейчас, когда прошло достаточно времени, можно оценить, насколько их возрастной грим оказался достоверным.

AdMe.ru вспомнил, кто из актеров когда-то сыграл персонажей намного старше себя. Мы решили проверить, удалось ли голливудским гримерам предсказать, как эти артисты будут выглядеть спустя годы.

Брэд Питт

В 2008 году в прокат вышел фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона», по сюжету которого герой Питта рождается старым и молодеет с каждым годом. Так как история охватывает всю жизнь Баттона, 45-летнему актеру пришлось сыграть и пожилого человека, и зрелого мужчину, и юношу. Вот как, по мнению гримеров, Брэд Питт должен бы сейчас выглядеть.

Кейт Бланшетт

В «Загадочной истории Бенджамина Баттона» снялась и Кейт Бланшетт — она сыграла возлюбленную героя Брэда Питта. Актрисе на момент съемок было 39 лет, и ей, конечно, тоже пришлось «постареть». Кстати, потрясающая работа гримеров в этом фильме была отмечена несколькими наградами.

Джулианна Мур

В 2002 году 42-летняя Джулианна Мур снялась в фильме «Часы», действие которого охватывает почти целое столетие. Актрисе досталась роль Лоры Браун — молодой жены и матери, которая ближе к финалу появляется перед зрителями в возрасте около 60 лет. Сначала постаревшую героиню сыграла актриса Бетси Блэр, но режиссер был недоволен ее несхожестью с Джулианной, и сцены отсняли заново, уже с загримированной Мур.

Криспин Гловер

На время съемок фильма «Назад в будущее» Криспину Гловеру было всего 20 лет, но это не помешало ему блестяще сыграть отца главного героя Марти, Джорджа Макфлая.

Лиа Томпсон

Для этого же фильма накладывать возрастной грим пришлось и Лие Томпсон, которой досталась роль жены Джорджа. На момент съемок она была лишь на 3 года старше своего «мужа».

Томас Ф. Уилсон

И, конечно же, нельзя не вспомнить задиру и хулигана Биффа, которого сыграл 25-летний Томас Уилсон.

Дженнифер Коннелли

В 30 лет Дженнифер появилась в «Играх разума», где сыграла жену гениального математика Джона Нэша. Фильм охватывает жизнь главных героев с момента их встречи и до самой старости, и, конечно, над актрисой пришлось поработать гримерам. Вот так, по их мнению, она должна была выглядеть к 40–45 годам.

Линда Хэмилтон

Сара Коннор в исполнении Линды Хэмилтон стала по-настоящему культовой героиней. В самом конце фильма «Терминатор 2: Судный день» 34-летней актрисе нужно было предстать уже в образе бабушки, и гримеры добавили ей несколько десятков лет.

Кайл Маклахлен

Даже если вам не особо знаком легендарный сериал «Твин Пикс», то наверняка попадались фотографии Кайла Маклахлена в образе детектива-кофемана Дейла Купера. 30-летний актер отлично сыграл чудаковатого молодого агента. Для одной из серий гримерам пришлось добавить ему 30 лет. Вот как, по их мнению, он должен выглядеть сейчас.

Мелани Гриффит

В 34 года Мелани Гриффит снялась в фильме «Свет во тьме». Ее героиня Линда Восс вспоминает свою жизнь и молодость. Конечно, не обошлось без специального макияжа.

Бетт Мидлер

Легендарной Бетт Мидлер было 45 лет, когда она появилась на экранах в роли певицы Дикси в фильме «Для парней». Так как эта история повествует о жизни героини до самой ее старости, для некоторых эпизодов актрисе с помощью макияжа добавили несколько десятков лет. К слову, этот грим не раз попадал в списки худших.

Джеймс Вудс

В 37 лет Джеймс Вудс снялся в фильме «Однажды в Америке» — о банде преступников с самой их юности и до конца дней. Гримеры посчитали, что в возрасте около 60–65 лет актер будет выглядеть так.

Салли Филд

Несмотря на то что 47-летняя Салли Филд была всего на 10 лет старше Тома Хэнкса, она отлично сыграла роль матери его героя в легендарном «Форресте Гампе». К концу фильма ей пришлось «состариться».

Кейт Бекинсейл

Актрисе был 31 год, когда она снялась в фильме «Клик: с пультом по жизни». Она исполнила роль домохозяйки Донны, чей муж получил возможность прокручивать жизнь вперед или назад. Героиня Кейт проживает на экране жизнь от молодости до зрелого возраста. Естественно, для некоторых эпизодов пришлось с помощью макияжа добавлять Бекинсейл несколько лет.

Возможно, мы вспомнили не всех актеров. Как думаете, кого еще можно добавить в этот список?