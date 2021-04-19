14 актеров, к которым как банный лист прилип один образ и кочует с ними из фильма в фильм

Профессия актера предполагает умение перевоплощаться в разнообразных персонажей. Но иногда случается так, что, примерив определенный образ, артист кино связывает себя с ним если не навсегда, то надолго. Когда публике горячо полюбился некий герой, велика вероятность, что актера позовут сыграть похожую роль далеко не один раз.

Мы в AdMe.ru изучили фильмографии звезд и выяснили, кто из них часто появляется на экране практически в одном и том же образе.

Кира Найтли: благородная женщина из другой эпохи

За Кирой Найтли прочно закрепился образ благородной красавицы в историческом костюме. Актриса нередко участвует в экранизациях классики («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина») и биографий великих женщин прошлых эпох («Колетт», «Герцогиня»). И даже в фильме в жанре фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства» Кира предстает в сказочном, но в целом привычном для зрителей образе дамы в платье с пышной юбкой.

Том Хэнкс: трудяга с добрым сердцем

Уж так повелось у большинства современных режиссеров — брать Тома Хэнкса исключительно на роли положительных персонажей. Как правило, его герои занимают неплохую должность и трудятся с полной отдачей, будь то тюремный надзиратель в «Зеленой миле», гарвардский профессор в экранизации романа «Код да Винчи» или капитан самолета в ленте «Чудо на Гудзоне». Его персонажи всем сердцем любят свою работу, но тем не менее готовы ей рискнуть во имя добра.

Рейчел Макадамс: пассия путешественника во времени

Кристоф Вальц: запредельно аморальный тип

Кристоф Вальц — актер, которого весьма сложно вспомнить в роли положительного героя. От европейских сериалов («Комиссар Рекс») и до голливудского кино («Бесславные ублюдки», «Воды слонам!», «Джанго освобожденный») — всюду Вальц выступает злодеем, моральные качества которого повергают зрителя в шок. Его герои могут вызывать ужас, даже когда улыбаются.

Зоуи Дешанель: девчонка с чудинкой

Зоуи Дешанель стала заложницей киношного образа, который называют «маниакальная девушка-мечта». Это яркий женский персонаж «не от мира сего». С такими девушками никогда не соскучишься, потому что они не терпят рамок, любят жизнь и умеют получать от нее удовольствие. Актриса демонстрирует нам этот образ в фильмах «500 дней лета», «Всегда говори „да“». И даже школьная учительница в исполнении Дешанель в ленте «Мост в Терабитию» — все та же озорная девчонка.

Джонни Депп: чудаковатый размалеванный парень

Персонажам Джонни Деппа уж точно яркости не занимать. Актер знаменит своими ролями загримированных парней, которые демонстрируют эксцентричное поведение. В эту категорию попадает практически любой герой Деппа в фильмах Тима Бертона, включая Безумного Шляпника, легендарного Джека Воробья, могущественного волшебника Грин-де-Вальда из придуманной Джоан Роулинг вселенной и ряд других персонажей.

Энн Хэтэуэй: простушка и ее эволюция

Энн Хэтэуэй прославилась благодаря роли Мии в картине «Как стать принцессой», где ее героиня из нескладного подростка превращается в леди. Образ настолько закрепился за актрисой, что в ее фильмографии немало картин, в которых Энн снова и снова играет простушку, находящуюся на пути к успеху в карьере или личной жизни, в ходе которого она нередко преображается. Яркие примеры — «Дьявол носит Prada», «Один день», «Война невест». Тем не менее роли актрисы последних лет демонстрируют и другие грани ее таланта.

Мэтт Деймон: зануда с высоким интеллектом

Герои Мэтта Деймона часто обладают выдающимися интеллектуальными способностями при скверном характере. Они бойкотируют учебу и устраивают драки («Умница Уилл Хантинг»), обманом подбираются к имуществу богачей («Талантливый мистер Рипли»), обводят вокруг пальца своих боссов («Информатор») и даже на чужой планете находят повод поворчать («Интерстеллар»).

Эмма Робертс: главная стерва кампуса

Образ избалованной гламурной девицы Эмма Робертс примерила еще в нулевых в фильме «Оторва». А после того как актриса сыграла беспринципную ученицу школы ведьм в 3-м сезоне «Американской истории ужасов», создатели были настолько вдохновлены ее персонажем, что решили создать отдельный проект с аналогичной героиней в главной роли. Так появился сериал «Королевы крика», где Эмма получила максимум экранного времени для демонстрации всех граней образа главной стервы учебного заведения: яркой, стильной, но эгоистичной. И при взгляде на кадры с Эммой из этих проектов сложно поверить, что это не персонаж одного фильма.

Генри Кавилл: красивый силач спасает мир

Кажется, Генри Кавилла хлебом не корми — дай сразиться со злом. Конечно же, речь об экранных негодяях. Актер уничтожает чудовищ в сериале «Ведьмак», борется с несправедливостью в экранизациях комиксов о Супермене и обезвреживает преступную организацию в качестве агента ЦРУ в фильме «Агенты А. Н. К. Л.». И практически всегда его герои являются угрозой не только для недругов, но и для женских сердец.

Аня Тейлор-Джой: странная девочка

Благодаря нестандартной внешности Аня Тейлор-Джой получила возможность играть персонажей, которые окружающим могут казаться слегка странными. Лили из «Чистокровных» на пару с подружкой задумывает злодеяние, Кейси из фильмов «Сплит» и «Стекло» не принята кругом ровесников, но зато находит общий язык с психически нездоровым человеком, а для Бет из нашумевшего сериала «Ход королевы» нет ничего важнее шахмат.

Ченнинг Тейтум: парень из соседнего двора

Казалось бы, атлетическое сложение Ченнинга Тейтума должно было обеспечить ему роли всевозможных супергероев и секретных агентов, но часто актер играет самых обычных парней. Как правило, его персонаж — выходец из небогатой семьи, но именно ему принадлежит сердце главной героини, которая стоит на более высокой ступени социальной лестницы. В этом амплуа Ченнинга можно наблюдать в фильмах «Шаг вперед», «Клятва», «Дорогой Джон».

Эмма Уотсон: скромница с острым умом

После судьбоносной для актрисы роли Гермионы Грейнджер в ее карьере последовал ряд фильмов самых разных жанров, в которых Эмма Уотсон часто предстает в образе скромной девушки с острым умом и сильным характером. Так, Белль из «Красавицы и чудовища» читает книги и не заинтересована в браке с примитивным парнем, невинная жертва Анжела из фильма ужасов «Затмение» с помощью интеллекта заставляет окружающих играть по своим правилам, а рядовая стюардесса из драмы «Колония Дигнидад» продумывает целую схему по спасению любимого из странной коммуны.

Лили Джеймс: леди первой половины XX века

Судя по фильмографии Лили Джеймс, если она будет продолжать в том же духе, то в скором времени сможет посоперничать с Кирой Найтли по количеству ролей благородных дам прошлых эпох. Особым успехом Лили пользуется у режиссеров, которые снимают фильмы о 1-й половине XX века. Сюда можно отнести и сериал «Аббатство Даунтон», и картину «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», и недавно вышедшую «Ребекку».