14 звезд, к которым широкая известность пришла отнюдь не сразу, поэтому мало кто помнит их молодыми. А они были ого-го

Даже к самым талантливым актерам и актрисам успех может прийти далеко не сразу. Да, в Голливуде есть немало счастливчиков, которые блистали на экранах с детства и с каждым следующим годом только укрепляли свои позиции. Однако есть звезды, которые сыграли свои главные роли в более зрелом возрасте, и многие зрители запомнили их именно такими.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как же выглядели знаменитые актеры и актрисы в начале своей карьеры. И надо сказать, они были чудо как хороши.

1. Питер Фальк

Всего на счету Питера Фалька более 100 ролей в фильмах и сериалах, но, конечно, большинству зрителей он стал известен после того, как исполнил главную роль в детективном телесериале про лейтенанта Коломбо. На момент съемок пилотной серии актеру был 41 год.

2. Дайан Китон

Кинодебют Дайан состоялся в 24 года, когда она появилась на экране в небольшой роли в фильме «Любовники и другие незнакомцы», а в 31 уже получила «Оскар» за лучшую женскую роль в картине «Энни Холл». Однако современный зритель наверняка больше запомнил ее по более поздним работам в таких лентах, как «Большая свадьба», «Молодой Папа», «А вот и она». Кстати, настоящая фамилия Дайан вовсе не Китон, а Холл.

3. Стив Мартин

В подростковом возрасте актер подрабатывал в Диснейленде и всерьез увлекался игрой на банджо. Позднее он начал выступать как стендап-комик в различных клубах. Естественно, в кино он тоже выбирал комедийные роли. Многие вспомнят такие его фильмы, как «Придурок», «Роксана», «Самолетом, поездом и автомобилем». Сейчас актеру 76 лет, и он продолжает сниматься.

4. Кэндис Берген

Свою карьеру Кэндис начала в качестве фотомодели, но вскоре стала появляться в эпизодических ролях в кино. В 33 года она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Начать сначала». Что касается ее более поздних работ, то вы наверняка вспомните Берген по таким сериалам, как «Секс в большом городе » и «Юристы Бостона». Помимо актерской карьеры Берген занимается дизайном сумок.

5. Луи де Фюнес

Мало кто помнит этого блестящего французского комика в молодости, хотя он сыграл более 150 ролей в кино и более 100 на сцене. Дело в том, что он дебютировал в кино в возрасте 31 года — и то в эпизоде. Однако в конце концов он стал ведущим комедийным актером Франции.

6. Пенелопа Уилтон

Сегодня мы знаем Пенелопу Уилтон по роли Изабель Кроули в сериале «Аббатство Даунтон», однако на счету этой английской актрисы немало ярких и талантливых работ. Она начала карьеру в театре, а затем стала периодически появляться в кино и сериалах. Среди ее работ можно отметить такие фильмы, как «Гордость и предубеждение», «Матч-пойнт», «Любители истории».

7. Билл Найи

Этот английский актер прославился на весь мир после выхода фильма «Реальная любовь». На тот момент ему было уже 54 года. До этого он посвящал свою жизнь театру и снимался в телевизионных драмах.

8. Шарлотта Генсбур

Дочка легендарной актрисы Джейн Биркин и знаменитого певца и композитора Сержа Генсбура начала актерскую карьеру рано — в 13 лет. Однако довольно долгое время она была знаменита только во Франции, а мировой успех пришел к Шарлотте после того, как она начала сотрудничать со знаменитым датским режиссером Ларсом фон Триером. Кстати, помимо кино Генсбур успешно занимается музыкой.

9. Мелисса Маккарти

Мелисса начинала карьеру как стендап-комедиантка, а на телевидении впервые появилась в эпизоде сериала «Дженни». Настоящий успех ждал актрису в 40 лет, после выхода сериала «Майк и Молли». Роль симпатичной толстушки Молли Флинн принесла Мелиссе премию «Эмми».

10. Жерар Депардье

В фильмографии Жерара Депардье более 150 фильмов, но не все они широко известны зрителям вне Франции. Одной из наиболее запоминающих работ, после которой о Депардье узнали в мире, стала роль Сирано де Бержерака. Актер сыграл ее в возрасте 42 лет.

11. Фрэнсис Стернхаген

Вы наверняка вспомните эту актрису по роли Банни Макдугалл из сериала «Секс в большом городе». Также она снималась в таких проектах, как «Закон и порядок», «Скорая помощь», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту». А начинала свою карьеру Фрэнсис на Бродвее и вскоре стала весьма успешно театральной актрисой.

12. Патриша Кларксон

В юности Патриша выступала на Бродвее, а на заре карьеры ей доставались преимущественно второстепенные роли. Однако в 2002 году, когда ей было 43 года, Кларксон пригласили на роль Сары в сериале HBO «Клиент всегда мертв». В дальнейшем Патриша снялась в таких успешных проектах, как «Вдали от рая», «Догвилль», «Остров проклятых», «Карточный домик».

13. Брайан Крэнстон

Настоящий успех и слава пришли к Брайану после 50 лет, когда он исполнил роль учителя химии Уолтера Уайта в популярном сериале «Во все тяжкие». После этого карьера актера пошла в гору, и его фильмография пополнилась такими лентами, как «Джон Картер», «Операция „Арго“», «Ваша честь».

14. Фанни Ардан

Хотя фильмография этой французской актрисы довольно богата и ведет отсчет с 1976 года, многие запомнили Фанни Ардан по фильму Франсуа Озона 2002 года «8 женщин», где она сыграла обольстительную красотку Пьеретту. Тогда актрисе было 53 года.