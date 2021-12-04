14 актеров и актрис, которые совсем не подходили на роль, а в итоге отожгли так отожгли

Успех того или иного фильма во многом зависит от профессионализма артистов, играющих главных персонажей. Однако часто именитых исполнителей ролей связывают с определенным амплуа. И, когда они решаются на эксперименты, публика может высказать сомнения и даже иронизировать по этому поводу. Но, как говорится, если человек талантлив, то он талантлив во всем, и новые перевоплощения станут лишь подтверждением тому.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить яркие звездные роли, в удачное исполнение которых мало кто верил. А они в итоге стали блестящими.

Марлон Брандо — дон Корлеоне

Марио Пьюзо, автор романа о благородном гангстере, видел в роли главного персонажа только Марлона Брандо. А вот создателей экранизации и поклонников книги смущал тот факт, что дона Корлеоне будет играть актер, воплощающий на экране романтических героев, да еще и имеющий славу сердцееда. Но в итоге кандидатура Брандо была утверждена, и после выхода фильма ни у кого не осталось сомнений в правильности этого выбора. А сам артист был удостоен за эту роль премии «Оскар».

Брэд Питт — Чед Фельдхаймер

Один из главных красавцев Голливуда известен и как талантливый актер. Он снимался в разных фильмах: от блокбастеров до глубоких драм. Но когда Питт появился в списке претендентов на роль взбалмошного, глуповатого тренера в черной комедии «После прочтения сжечь», многие думали, что он не сможет сыграть дурачка, так как его предыдущие образы кардинально отличались от этого амплуа. Что ж, не тут-то было! Все опасения рассеялись сами собой, когда Брэд появился на экране и безупречно изобразил легкомысленного парня с мальчишеским запалом.

Леонардо Ди Каприо — Билли Костиган

После успеха «Титаника» у актера не было проблем с приглашением в самые разные проекты. Но оказалось не так-то легко сбросить с себя славу романтичного и пылкого героя-любовника, каким его видела большая часть публики. Когда он был заявлен на одну из главных ролей в криминальной картине Мартина Скорсезе «Отступники», многие посчитали, что он слишком милый для триллера и такому «слащавому юнцу» не удастся держать зрителя в напряжении. Однако Ди Каприо доказал, что ему под силу даже самые сложные перевоплощения.

Марк Руффало — Халк

Пожалуй, нет такого актера, сыгравшего участника команды Мстителей, чья кандидатура не получала бы колкостей от фанатов комиксов. Но Марку Руффало досталось больше других. Дело в том, что в вышедшем в 2008 году блокбастере «Невероятный Халк» роль профессора Бэннера отдали Эдварду Нортону. И он очень приглянулся поклонникам в этом образе. Руффало же в основном запомнился всем своими спокойными и уравновешенными персонажами. Однако после премьеры 1-го фильма о Мстителях зрители приняли нового Халка в исполнении Марка и прониклись к нему симпатией.

Рене Зеллвегер — Бриджит Джонс

Роман писательницы Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» имел огромную популярность в Британии. Когда стало известно о намечающейся экранизации, читатели стали гадать, кого пригласят сыграть главную героиню. Многие были убеждены в том, что это будет Кейт Уинслет или Хелена Бонем Картер, и возмутились, когда на роль утвердили Рене Зеллвегер. Главными причинами неодобрения стали стройность актрисы и ее американское происхождение. Фанаты романа были уверены в том, что она не сможет достоверно сыграть урожденную британку. Бешеная популярность этой романтической комедии, гениальное перевоплощение Рене и номинация на «Оскар» говорят о том, что Зеллвегер потрясающе справилась с задачей.

Галь Гадот — Чудо-женщина

Галь Гадот впервые предстала в образе Дианы Принс в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Но тогда никто и представить не мог, что ее персонажу посвятят сольный фильм. Когда же создатели «Чудо-женщины» заявили, что роль воительницы вновь исполнит израильская актриса, фанаты комиксов не стали сдерживать себя и принялись отпускать язвительные замечания. Гадот считали слишком худой и недостаточно мускулистой для этой роли. Однако после выхода картины большая часть зрителей осталась довольна ее работой.

Дженнифер Лоуренс — Китнисс Эвердин

Дженнифер Лоуренс — одна из тех актрис, кто с легкостью может воплотить на экране любой образ и убедить зрителя в искренности своей игры. Но на момент выхода 1-й части «Голодных игр» она не была широко известна, и поклонники книжной саги негодовали, когда узнали, что роль Китнисс Эвердин достанется ей. В сети активно обсуждали внешность и фигуру актрисы, утверждая, что она недостаточно стройная и не похожа на девушку, которой часто приходилось голодать. Как бы там ни было, 4 фильма франшизы с Дженнифер Лоуренс в главной роли сорвали куш в прокате, а новорожденным девочкам стали давать имя Китнисс.

Шарлиз Терон — Фуриоса

Лента «Безумный Макс: Дорога ярости» разительно отличается от кинохита с Мелом Гибсоном. Постапокалиптический фильм, жестокий, пропитанный борьбой за выживание, казался не самым подходящим проектом для утонченной красавицы Шарлиз Терон. Поклонники не представляли, как актриса сможет вписаться в это сумасшествие. Но результат, кажется, покорил даже самых скептичных зрителей: Шарлиз гениально перевоплотилась в Фуриосу и раскрыла новые грани своего таланта.

Мэтт Деймон — Джейсон Борн

До воплощения на экране образа бывшего агента ЦРУ Джейсона Борна Мэтт Деймон зарекомендовал себя как отличный актер, сыграв в ленте «Умница Уилл Хантинг». Но его амплуа никак не вязалось со шпионским боевиком. Зрители считали его слишком скучным для этой роли и не верили в то, что он сможет вписаться в динамичный сюжет, наполненный драками и погонями. Деймон сумел сломать этот стереотип. Да, его герой получился чересчур сосредоточенным. Однако неискренним и скучным его назвать точно нельзя.

Тильда Суинтон — Древняя

Выбор Тильды Суинтон на роль Древней в «Докторе Стрэндже» стал одним из самых спорных в киновселенной Marvel. Прежде всего фанатов не устраивало то, что героя будет играть женщина, так как в оригинальных комиксах это мужчина. Но они не учли, что Тильда — одна из самых гениальных мастериц перевоплощения. Ее персонаж получился харизматичным, ярким и внес немалую лепту в успех фильма.

Хью Лори — доктор Хаус

До выхода сериала о гениальном враче-диагносте харизматичный британский актер Хью Лори был звездой комедийного сериала «Дживс и Вустер». Не все верили, что ему удастся изменить свой британский акцент и удачно обыграть образ сварливого и саркастичного Хауса, изводящего своим нравом всех и вся. Но актер настолько виртуозно вжился в эту роль и продемонстрировал идеальное американское произношение, что остается только восхититься его талантом и побежать пересматривать сериал.

Крис Эванс — Капитан Америка

Сейчас трудно представить кого-то другого в роли Стива Роджерса. Крису Эвансу прекрасно удалось передать образ честного, справедливого и отважного Кэпа. Но не многие помнят, что это не первая его супергеройская роль. В 2005 году вышел фильм «Фантастическая четверка», где Эванс сыграл Человека-факела. Это и стало главной претензией фанатов комиксов о Капитане Америке к кандидатуре Эванса. Они не считали, что актер посредственного фантастического проекта сумеет справиться с задачей. Итог известен всем: Крис Эванс стал отличным Кэпом, чем умаслил поклонников киновселенной Marvel.

Адам Драйвер — Кайло Рен

Узнав о начале съемок нового фильма культовой франшизы, многие поклонники усомнились в необходимости такого шага. Под прицел попали и актеры, задействованные в проекте. Осуждению подверглось утверждение Адама Драйвера на роль антагониста Кайло Рена. Фанаты саги подшучивали над его внешностью и тем, что он в основном играл в комедиях. С выходом картины отношение к Адаму изменилось. Роль многогранного злодея ему удалась на славу, а сложные персонажи в последующих проектах сделали его одним из самых востребованных актеров Голливуда.

Вэл Килмер — Джим Моррисон

Фильм об одном из величайших рок-музыкантов снимал известный режиссер Оливер Стоун, который отдал роль Джима Моррисона малоизвестному тогда актеру Вэлу Килмеру. Стоит ли говорить, что фанаты рокера не были довольны таким выбором. Но как же все изменилось после выхода ленты! Вэл потрясающе вжился в образ музыканта и достоверно перенес на экран все чувства своего персонажа. Участники группы The Doors утверждали, что Килмер настолько хорошо исполнил роль, что они не могли отличить голос актера от голоса самого Моррисона. Эта роль до сих пор считается одной из лучших в карьере Килмера.