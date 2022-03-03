14 актеров и актрис, которые построили успешную карьеру однотипными ролями

В мире кино так уж вышло, что некоторые актеры благодаря своим природным данным — внешности и артистизму — часто играют роли похожих персонажей. Например, Дуэйн Джонсон чуть ли не в каждом фильме играет одного и того же брутального бывшего спецагента, который и небоскреб может спасти, и в джунгли отправиться на поиски приключений. Но, несмотря на это однообразие типажей, зрители его любят и ходят в кинотеатры на фильмы с его участием.

Мы в AdMe.ru решили узнать, кто еще из актеров добился популярности, из фильма в фильм играя похожих героев.

Адам Сэндлер — чудаковатый, но добрый парень

Адам Сэндлер является одним из самых прибыльных актеров. Он сделал захватывающую карьеру, хотя играл в основном чудаковатых, но простодушных парней. Да, кто-то называет кинокартины с Сэндлером глупыми комедиями, но зрители его любят. Доказательство тому — плотное сотрудничество с Netflix.

Мишель Родригес — крутая девчонка

Практически во всех фильмах Мишель Родригес играет роли крутых девчонок, которые служат в армии или полиции либо являются девушками главных персонажей. Стоит отметить, что актриса и в жизни не отличается покладистым нравом. Несмотря на это, режиссеры часто приглашают ее в свои блокбастеры, вспомните тот же «Аватар» и серию фильмов «Форсаж».

Морган Фримен — мудрый наставник

Морган Фримен обладает глубоким голосом с бархатным тембром, мудрым взглядом и невозмутимым спокойствием. Поэтому его чаще приглашают играть роли опытных наставников или даже роль бога. Актер за свою карьеру получил множество наград, в том числе премию «Оскар», премию Гильдии киноактеров США и премию «Золотой глобус».

Джейсон Стейтем — крутой парень с хриплым голосом

Игра Джейсона Стейтема подвергается критике за отсутствие глубины и разнообразия, но в то же время актера хвалят за возрождение любви к боевикам в 2000-х и 2010-х годах. Благодаря тому, что в юности актер занимался китайскими боевыми искусствами, кикбоксингом и карате, Джейсон очень реалистично играет крутых парней, дебоширов и бывших спецагентов. В его многочисленной фильмографии практически только такие персонажи.

Пол Радд — обаятельный романтик

За свою карьеру Пол Радд снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Что удивительно, за последние 30 лет актер практически не постарел и до сих пор выглядит привлекательным и желанным. Актер чаще всего играет очаровательных романтиков, которые не упускают возможности и глупую шуточку отпустить.

Хелена Бонем Картер — странноватая особа

Если режиссеру нужна немного странноватая героиня с безумным взглядом, то Хелена Бонем Картер подходит для роли идеально — как никто другой. И хоть Хелена совершенно разносторонняя актриса, большинство директоров по кастингу на высокобюджетные картины выделяют ее способность играть мрачных, причудливых персонажей.

Сет Роген — глуповатый чудик с добрым сердцем

Чаще всего этот комедийный актер играет персонажей, которые обожают ничего не делать и отпускать шутки ниже пояса. Несмотря на это, зрители любят актера и с удовольствием ходят на фильмы с его участием.

Дэнни Трехо — бесстрашный мексиканец

Дэнни Трехо почти всю свою карьеру играет таких колоритных загорелых задир, преступников и дебоширов. Конечно, по большей части такие роли актеру предлагают из-за его запоминающейся внешности и богатого жизненного опыта. Кстати, режиссер Роберт Родригес — его троюродный брат. И при этом Трехо и Родригес не подозревали о родственной связи, пока не стали вместе работать на съемках фильма «Отчаянный».

Ребел Уилсон — взбалмошная веселушка

Ребел Уилсон часто играет веселую подругу главной героини или какого-то другого причудливого, но милого персонажа. Ее героини энергичны, неудержимы и постоянно попадают в разные передряги.

Майкл Сера — закомплексованный юноша

С 2003 по 2006 год Майкл Сера в ситкоме «Замедленное развитие» играл неуклюжего молодого парня по имени Джордж Майкл Блут. И этот образ настолько к нему прилип, что он и в полнометражном кино играл подобные роли. Виной тому, скорее всего, худощавое телосложение, моложавый вид, вьющиеся волосы и беспокойный взгляд. Справедливости ради стоит заметить, что Сера — прекрасный актер. С 2014 года он играет на Бродвее, и за одну из своих ролей в 2018 году получил номинацию на премию «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана в пьесе.

Николас Кейдж — нетипичный герой, ищущий приключений

Если вспомнить игру Николаса Кейджа, то в голову всегда приходят его роли в приключенческих фильмах. Хотя в 80–90-е годы он был известен благодаря своим драматическим и мелодраматическим ролям. А его персонажи последних 2 десятилетий и тачки за 60 секунд с легкостью угоняют, и разгадывают тайны во время поисков сокровищ. Везде используются примерно одни и те сюжеты, а игра актера не меняется от фильма к фильму.

Лиам Нисон — побитый жизнью бывший спецагент

Этот североирландский актер снимается в кино с 1978 года, играя в основном разноплановые роли. Драматические персонажи ему удаются прекрасно, вспомните тот же «Список Шиндлера». Но стоило только актеру сыграть в боевике «Заложница», снятом по сценарию Люка Бессона, как режиссеры блокбастеров стали предлагать ему сплошь роли бывших спецагентов или крутых парней, оказавшихся в нужном месте в нужный час.

Райан Рейнольдс — дерзкий парень, любящий самоиронию и сарказм

Кажется, в фильме «Дэдпул» Райан Рейнольдс играл самого себя. Ведь он и в жизни такой же оптимистичный парень, любящий отпустить ироничную шуточку. Собственно, его персонажи в других его фильмах схожи между собой — дерзкие и уверенные в себе весельчаки.

Кристен Стюарт — все та же Белла из «Сумерек»

Почти любой персонаж в исполнении Кристен Стюарт лишен ярких эмоций, у героинь всегда один и тот же взгляд, манеры поведения. Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы актриса стала чаще сниматься не в высокобюджетных фильмах, а в независимых постановках. И сейчас критики высоко оценивают актерский талант Стюарт.