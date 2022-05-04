14 актеров и актрис, которые искусно сыграли подростков, хотя давно вышли из этого возраста
Порой, когда в свет выходит новый молодежный фильм или сериал, некоторые зрители с негодованием отмечают, что актеры в нем подобраны не по возрасту. И так может произойти по целому ряду причин: от плохого грима до посредственного сценария. Однако куда чаще голливудским звездам удается так виртуозно перевоплотиться на экране, что даже зоркий фанат не замечает несоответствия между внешностью героя и его возрастом.
Мы в AdMe.ru решили разузнать, кому из актеров и актрис удалось скрыть свой возраст перед объективом камеры и сыграть персонажа гораздо младше себя.
1. Тоби Магуайр, «Человек-паук»
В центре сюжета фильма «Человек-паук» история жизни 17-летнего ученика старшей школы Питера Паркера, который после укуса паука обнаруживает у себя сверхспособности и становится борцом с несправедливостью. В картине 2002 года эта роль досталась Тоби Магуайру, который в силу свой моложавости выглядел очень аутентично. К слову, на момент выхода картины актеру было 26 лет.