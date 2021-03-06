14 актеров, для которых кинокостюмы обернулись ночным кошмаром

Костюмы помогают вдохнуть жизнь в героев фильмов. Актеры с нетерпением ждут первой примерки, чтобы начать работать над погружением в роль. Но не всегда звездам достаются сценические образы, в которых они чувствуют себя комфортно. В таком случае артисты вынуждены проводить недели, а то и месяцы в тугих или громоздких нарядах и часами сидеть за гримерным столом.

Мы в AdMe.ru и представить не могли, через что проходят актеры, чтобы порадовать зрителя качественным кино, поэтому снимаем шляпу перед их выносливостью.

Анджелина Джоли — «Малефисента»

Сделать из красавицы Джоли фею Малефисенту было нелегко. Команда визажистов тратила по 2,5 часа, а актриса, по ее словам, не самый терпеливый человек в мире. Анджелине накладывали протезы на нос, скулы и уши, чтобы получился устрашающий и немного инопланетный вид. Также артистка носила специальные белоснежные клыки и линзы. Здесь вы можете посмотреть видео с ускоренным процессом превращения Джоли в Малефисенту. Но больше всего неприятностей доставляли огромные рога. В одном из интервью Анджелина рассказывала, что они были довольно тяжелыми, поэтому шея быстро уставала. К тому же Джоли носила 5-дюймовые каблуки (чуть больше 12 см) и с непривычки постоянно билась рогами о декорации. Пару раз актриса даже чуть не нокаутировала себя.

Сирша Ронан — «Две королевы»

Сирша Ронан носила корсет по 12 часов в день, и это сильно отразилось на ее внешнем виде. После окончания съемок она почти месяц ждала, когда ее тело из «песочных часов» вернется в привычную форму без изгибов. Актриса также добавила, что корсет был жутко неудобным и давил на внутренности.

Рэйф Файнс — «Гарри Поттер» (серия фильмов)

Актер с содроганием вспоминает не только плотный грим Темного лорда, но и костюм. Мало того, что Рэйф Файнс постоянно из-за него спотыкался, ему еще приходилось носить под мантией женские колготки. Они постоянно сползали так, что ластовица оказывалась на уровне колен. По словам артиста, из-за этого он не мог ходить так грациозно, как полагалось Волан-де-Морту. В итоге Файнс не вытерпел и попросил костюмера что-нибудь сделать с этим. Проблему решили быстро: верхнюю часть колготок отрезали и сделали подвязки на каждую ногу, как для чулок.

Тильда Суинтон — «Отель „Гранд Будапешт“»

Тильда Суинтон сидела по 5 часов перед художниками по гриму и терпеливо ждала, когда они закончат превращать ее в ветхую старушку: «Было очень интересно наблюдать за тем, как работают эти ребята. Мной занималась целая команда, которая брала кусочки чего-то похожего на бекон и накладывала мне на лицо, руки и мочки ушей». Столько же времени визажистам требовалось на то, чтобы снять этот грим с актрисы. Повезло, что Тильда была задействована на съемочной площадке всего 2 дня.

Бри Ларсон — «Капитан Марвел»

Бри Ларсон жаловалась, что ее костюм крайне неудобный. В одиночку она не могла его надеть: каждый раз ей на помощь приходили 2 ассистента и тратили 30 минут только на то, чтобы натянуть на актрису супергеройскую экипировку. В таких условиях поход в уборную был тем еще удовольствием: Бри сопровождала целая команда из пяти человек.

Орландо Блум — «Властелин колец» (серия фильмов)

У актера темно-карие глаза, поэтому он должен был носить голубые линзы. Блум их ненавидел всем сердцем, потому что линзы вызывали раздражение слизистой и постоянно выпадали. Когда Орландо вернулся к роли Леголаса в трилогии «Хоббит», он наотрез отказался надевать их, поэтому его глаза просто перекрасили с помощью компьютерной графики.

Хелена Бонэм Картер — «Планета обезьян»

Съемки начинались в 7 утра, но Хелене Бонэм Картер приходилось вставать в 2–3 часа ночи, потому что процесс накладывания грима занимал около четырех часов. «Это тяжело терпеть, и к концу съемок нервы полностью истощаются», — поделилась своими впечатлениями звезда. В костюме обезьяны трудно было пить и есть: актрисе приходилось пользоваться косметическим зеркальцем, чтобы точно знать, где под этой маской находится ее рот, и ненароком не испортить грим. Да и играть в таком облачении было тем еще удовольствием, поскольку плотный макияж и резина на лице негативно отражались на мимике Хелены. А из-за огромных ушей она едва слышала своих коллег.

Кристина Риччи — «Пенелопа»

Команда визажистов тратила примерно полтора часа на то, чтобы надеть протез на нос Кристины Риччи. Все это время актриса должна была вообще не шевелить ртом и прижимать искусственный пятачок к лицу. Только после этого ей делали прическу и накладывали обычный макияж.

Гэри Олдмен — «Темные времена»

Культовая трансформация Олдмена в премьер-министра Великобритании занимала почти 4 часа. Помимо сложного грима актеру сделали специальную накладку на тело, которую он носил подобно викторианскому корсету. Гэри Олдмен больше всего переживал, что не справится с таким сложным графиком: он снимался в полной экипировке по 18–20 часов 48 дней подряд. А еще он боялся, что его кожа не выдержит все то, что к ней приклеено. Если вам интересны подробности, как команда работала над оскароносным гримом Черчилля, обязательно посмотрите этот небольшой видеоролик.

Майкл Шин — «Сумерки. Сага: Рассвет»

Актеру не впервой носить неудобные костюмы. Для съемок в фильме «Трон: Наследие» он облачился в корсет и ходил на огромных каблуках. Но вампирские линзы оказались намного хуже. Майкл рассказал, что линзы должны были покрывать глаза целиком, поэтому их сделали гораздо больше обычных. А процесс их надевания превратился в отдельную пытку. Сначала ассистенты приподнимали артисту верхнее веко и частично вставляли линзу. Затем то же самое делали с нижним веком. После этого проводили манипуляции, чтобы отрегулировать положение линз. Также Шину приходилось постоянно использовать глазные капли и терпеть головную боль, потому что в линзах у него отключалось периферийное зрение.

Гвинет Пэлтроу — «Любовь зла»

Не всегда костюмы приносят только физические страдания или дискомфорт. Иногда актеры получают и эмоциональные травмы. Так, Пэлтроу испытала на себе то, что чувствуют люди с избыточным весом, и ей эти ощущения не понравились: «В первый день, когда я примерила костюм толстухи, я была в отеле Tribeca Grand и прошла через вестибюль. Мне было так грустно и тревожно. Никто не смотрел мне в глаза, потому что я выглядела как человек, страдающий от ожирения. Я чувствовала себя униженной, потому что люди пренебрежительно относились ко мне».

Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мейзел»

Поскольку события происходят в Америке 1960-х годов, актриса должна была всегда носить под платьями корсет. В одном из интервью она рассказала, чем это для нее кончилось: «Из-за корсета я получила травму. В сериале мы разговариваем очень быстро, времени вдыхать воздух почти нет. Мне кажется, я недостаточно дышала, из-за чего пара моих ребер срослись. И теперь я не могу сделать глубокий вдох».

Шон и Марлон Уэйанс — «Белые цыпочки»

Трансформация из братьев в сестер оказалась непростой задачей как для команды визажистов, так и для самих актеров. Изначально весь процесс занимал 7 часов в день, но художникам удалось сократить его до пяти: «Мы занимались этим 60 дней, это было изнурительно. Если они что-то ели или пили, грим нужно было тотчас же подправлять. Ребята почти не спали в перерывах между нанесением макияжа и съемками».