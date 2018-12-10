13 звезд с дефектами внешности, которых они ни капли не стесняются

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Несмотря на то, что знаменитости многими воспринимаются как эталоны красоты, в их внешности также можно найти изъяны. Свои недостатки они превращают в изюминку, советуя другим следовать данному примеру. Совершенных людей не бывает, так почему бы нам не принимать друг друга такими, какие мы есть?

AdMe.ru выбрал 13 знаменитостей, которые не стесняются своих особенностей внешности и готовы демонстрировать их всему миру.

Кейт Хадсон

Если торчащие уши доставляют дискомфорт, берите пример с голливудских звезд. Так, Кейт Хадсон не только не скрывает уши за пышными прическами, но и всячески подчеркивает свою изюминку. Недавно актриса сделала короткую стрижку и не стесняется демонстрировать всем свои торчащие ушки.

Натали Дормер

У Натали Дормер паралич лицевого нерва. Появился он вследствие родовой травмы. Повреждения практически незаметны, когда актриса широко улыбается. Обычно защемление видно при расслабленном выражении лица. Тем не менее на экране зритель не заостряет внимания на этом, поскольку опытные гримеры успешно корректируют недостатки внешности актрисы.

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс родился с заячьей губой . После корректирующей операции у актера остался шрам между верхней губой и носом. Тем не менее этот дефект не помешал Фениксу стать одним из самых успешных актеров Голливуда .

Пэрис Хилтон

Если посмотреть на фотографии Пэрис Хилтон с разных мероприятий, можно заметить, что она в большинстве случаев поворачивается к камере правой стороной лица. Связано это с амблиопией, синдромом «ленивого глаза»: из-за слабых мышц левый глаз кажется заметно меньше правого.

Дензел Вашингтон

Обладатель двух «Оскаров» Дензел Вашингтон тоже не без изъянов. В юности, занимаясь спортом, актер сломал мизинец правой руки. Он не обратился вовремя за помощью, в результате чего его мизинец и по сей день оттопыривается в сторону. Но кто обращает внимание на кривые пальцы при внушительном актерском таланте?

Дженнифер Гарнер

Деформацию пальцев стопы можно заметить у Дженнифер Гарнер . На правой ноге актрисы мизинец лежит поверх безымянного пальца. В большинстве случаев такая аномалия появляется в результате ношения неудобной обуви. Несмотря на этот недостаток, актриса не отказывается от открытых босоножек и сандалий.

Дэрил Ханна

У актрисы Дэрил Ханны отсутствует фаланга указательного пальца левой руки. Увечье было получено в результате несчастного случая: когда в детстве Дэрил гостила у бабушки, она засунула палец в отверстие в стене дома. Достать его не получилось, поэтому пришлось принимать экстренные меры.

Форест Уитакер

Из-за врожденного птоза верхнее веко левого глаза Фореста Уитакера всегда находится в прикрытом состоянии. Такой дефект можно убрать хирургическим путем, но актер не торопится это делать: его коронный взгляд стал своеобразной визитной карточкой.

Кайли Дженнер

В возрасте 5 лет Кайли Дженнер проткнула ногу металлическим штырем в заборе, когда играла в прятки со своей сестрой. Теперь на левом бедре у нее есть заметный шрам. Пользоваться услугами косметической хирургии девушка не спешит, напротив, она не боится оголять ноги, предпочитая носить ультрамини.

Билл Найи

В 20 лет у Билла Найи была обнаружена контрактура Дюпюитрена. Это заболевание, в результате которого происходит частичная утрата кистевых функций. Пальцы актера, безымянные и мизинцы на обеих руках, находятся постоянно прижатыми к ладоням.

Тина Фей

Когда актрисе Тине Фей было 5 лет, она стала жертвой нападения злоумышленника. Он полоснул ее ножом по лицу. С тех пор у Фей остался шрам, тянущийся от нижней губы вверх по левой щеке.

Вупи Голдберг

Вы когда-нибудь замечали странность во внешности Вупи Голдберг? У нее нет бровей. Актриса однажды сбрила их, но, когда брови начали отрастать, они кололись и сильно чесались. С тех пор Голдберг стала брить брови на постоянной основе.

Кейли Куоко

После несчастного случая у Кейли Куоко остался шрам на левой ноге. В 2010 году на одном из уроков верховой езды актрисе на ногу прыгнул конь. Куоко отвезли в отделение экстренной хирургии, где у актрисы обнаружились множественные переломы. Чтобы стабилизировать положение костей, врачи установили два стальных стержня. Теперь на лодыжке актрисы можно увидеть длинный шрам.