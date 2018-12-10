13 звезд с дефектами внешности, которых они ни капли не стесняются
Несмотря на то, что знаменитости многими воспринимаются как эталоны красоты, в их внешности также можно найти изъяны. Свои недостатки они превращают в изюминку, советуя другим следовать данному примеру. Совершенных людей не бывает, так почему бы нам не принимать друг друга такими, какие мы есть?
AdMe.ru выбрал 13 знаменитостей, которые не стесняются своих особенностей внешности и готовы демонстрировать их всему миру.
Кейт Хадсон
Если торчащие уши доставляют дискомфорт, берите пример с голливудских звезд. Так,
Натали Дормер
У
Хоакин Феникс
Пэрис Хилтон
Если посмотреть на фотографии
Дензел Вашингтон
Обладатель двух «Оскаров»
Дженнифер Гарнер
Деформацию пальцев стопы можно заметить у
Дэрил Ханна
У актрисы
Форест Уитакер
Из-за врожденного птоза верхнее веко левого глаза
Кайли Дженнер
В возрасте 5 лет Кайли Дженнер проткнула ногу металлическим штырем в заборе, когда играла в прятки со своей сестрой. Теперь на левом бедре у нее есть заметный шрам. Пользоваться услугами косметической хирургии девушка не спешит, напротив, она не боится оголять ноги, предпочитая носить ультрамини.
Билл Найи
В 20 лет у
Тина Фей
Когда актрисе
Вупи Голдберг
Вы когда-нибудь замечали странность во внешности Вупи Голдберг? У нее нет бровей. Актриса однажды сбрила их, но, когда брови начали отрастать, они кололись и сильно чесались. С тех пор Голдберг стала брить брови на постоянной основе.
Кейли Куоко
После несчастного случая у Кейли Куоко остался шрам на левой ноге. В 2010 году на одном из уроков верховой езды актрисе на ногу прыгнул конь. Куоко отвезли в отделение экстренной хирургии, где у актрисы обнаружились множественные переломы. Чтобы стабилизировать положение костей, врачи установили два стальных стержня. Теперь на лодыжке актрисы можно увидеть длинный шрам.
Кто из звезд удивил вас больше других? Что для вас стало неожиданностью?