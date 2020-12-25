13 звезд, которые решились сделать пластику, но потом отказались от нее

В последние годы в моде естественная красота. Даже решившись на косметологические или пластические манипуляции, женщины стараются придать своему облику максимальную натуральность. Некоторые и вовсе отказываются от агрессивных процедур и пластики.

Мы в AdMe.ru за природную красоту и уверены, что эти 13 знаменитых женщин сделали правильный выбор, избавившись от искусственных усовершенствований и поделившись с миром своим опытом.

13. Николь Кидман

В начале 2010-х годов на актрису обрушился шквал критики и слухов из-за ее изменившейся внешности. В прессе то и дело появлялись статьи о том, что Николь не может пошевелить мышцами лица, а ее губы приобрели странную форму. В 2013 году Кидман сделала смелый шаг и призналась в использовании ботокса. Она также назвала этот опыт неудачным и отказалась от дальнейших процедур.

12. Виктория Бекхэм

В 2017 году 42-летняя на тот момент певица написала публичное письмо себе 18-летней. Там она рассказала о многих личных вещах и затронула тему пластических операций. «Не меняй свое тело. Все эти годы я отрицала вмешательство, но это глупо. Скорее всего, это от неуверенности. Но теперь я понимаю, что нужно просто ценить то, что у тебя есть».

11. Гвинет Пэлтроу

В 2013 году актриса дала большое интервью, где поделилась секретами своей привлекательности: «Я, пожалуй, все перепробовала. Единственное, что меня пугает, — пластическая хирургия. Но спросите меня об этом в 50, и я, возможно, отвечу по-другому. Одно только могу сказать: больше никакого ботокса. Однажды я попробовала и выглядела просто безумно».

10. Джессика Симпсон

Певица откровенно рассказала, что пробовала корректировать форму губ с помощью филлеров. Однако результат ее разочаровал: губы выглядели совершенно неестественно. Спустя 4 месяца препараты рассосались, и больше Джессика к таким экспериментам не прибегала.

9. Леди Гага

7 лет назад девушка заявила, что была зависима от филлеров. Хотя тогда ей было всего 27 лет, она буквально подсела на антивозрастные инъекции. Сама Леди Гага связывает свою одержимость косметологическими процедурами с нездоровым образом жизни, который тогда вела: они придавали ей свежий и моложавый вид.

8. Эшли Тисдейл

Летом этого года Тисдейл выложила в своем аккаунте очень личный пост. Она написала о том, что несколько лет назад установила грудные импланты, надеясь обрести уверенность в себе. Но инородные тела в организме негативно воздействовали на здоровье, и Эшли решила их удалить. «Теперь я наконец счастлива быть полностью собой», — подытожила звезда.

7. Камерон Диас

В 2014 году Диас призналась, что использовала ботокс. «Это сильно изменило мое лицо, и я решила, что больше никогда не сделаю инъекции. Лучше я буду видеть свое старение, чем лицо, которое вообще мне не принадлежит». Очевидно, с тех пор актриса не прибегала к «уколам красоты».

6. Анна Фэрис

В 2017 году Анна Фэрис выпустила автобиографию, где написала о том, что увеличивала губы с помощью филлеров. Она назвала это «определенно неправильным выбором». Однако отказаться от инъекций девушка смогла только тогда, когда друзья напрямую сказали ей, что губы стали слишком большими.

5. Крисси Тайген

В ранней молодости модель поставила грудные импланты, а в этом году решила вернуть свой натуральный облик. Этим она поделилась в инстаграме, сказав, что теперь наконец сможет надеть платье своего размера и спать на животе.

4. Хлои Кардашьян

Одна из сестер Кардашьян — Дженнер честно призналась в 2016 году, что пробовала колоть ботокс. Результат настолько шокировал ее, что она трижды возвращалась к своему врачу, чтобы скорее растворить остатки препарата. Не знаем, делала ли Хлои инъекции с тех пор, но через 4 года она однозначно сказала, что боится пробовать это снова.

3. Джулия Робертс

Еще в 2012 году звезда объявила, что решилась на «уколы красоты», но не собирается повторять это. «Однажды я сделала инъекции ботокса и потом 2 месяца ходила с удивленным выражением лица. У меня трое детей, и для меня важно, чтобы они видели мои эмоции и понимали, что я чувствую».

2. Тара Рид

В 2006 году Тара рассказала о неудачной пластике и липосакции. «Операция стала катастрофой, и зона декольте получилась неровной. В интернете меня называли самой уродливой в мире». В конце концов Рид удалила импланты и смогла обрести былую уверенность в себе.

1. Кортни Кокс

Актриса стала одним из самых ярких примеров зависимости от филлеров. К счастью, ей удалось принять свой возраст: «Нужно смириться со старением, и мне было очень сложно это сделать. Я пыталась идти в ногу со временем до тех пор, пока однажды не осознала, что перестала быть похожа сама на себя».