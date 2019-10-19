13 звезд Голливуда, которые еще недавно не сходили с экранов, а сейчас куда-то исчезли

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Кажется, что тот, кто однажды попал в Голливуд, навсегда останется на вершине успеха. Тем не менее некоторые звезды завершают карьеру так же внезапно, как и начинают. Кто-то по собственному желанию выбирает спокойную семейную жизнь взамен света софитов, а кого-то вынуждают покориться и оставить мир большого кино обстоятельства.

AdMe.ru решил разобраться, куда подевались любимые актеры и актрисы, которые еще совсем недавно были на пике славы, а сегодня их популярность значительно уменьшилась.

1. Аманда Байнс

Аманда Байнс начала свою карьеру в 7 лет и очень скоро стала настоящей телезвездой. После того как она появилась на широких экранах в комедии «Она мужчина», все начали прочить ей большое будущее. Позднее она сыграла множество ролей в ромкомах, а также заняла 46-е место в «Горячей сотне» журнала Maxim. А вот дальше со звездой начали происходить странные вещи: все чаще на страницах таблоидов стала мелькать информация, что Байнс злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами. Когда снималась в последний раз: в 2010 году в комедии «Отличница легкого поведения». С тех пор актриса успела пройти лечение в реабилитационном центре и даже поступить в школу дизайна. Сейчас Байнс 30 лет и она не планирует строить карьеру в шоу-бизнесе, а хочет продолжить образование и карьеру в сфере моды.

2. Дэниел Дэй-Льюис

Дэниел Дэй-Льюис — единственный актер в истории Голливуда, который был трижды удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Журналисты часто называют его одним из величайших актеров в истории. Однако в своей творческой карьере Дэй-Льюис часто делал перерывы и по несколько лет не снимался в кино. В какой-то момент он даже уехал в Италию и работал там сапожником. Когда снимался в последний раз: в 2017 году в драме «Призрачная нить». После съемок актер заявил, что окончально уходит из мира кино. Сейчас Дэй-Льюис ведет уединенный образ жизни, почти не дает интервью и занимается деревообработкой.

3. Джулия Робертс

Джулии Робертс всегда оособенно хорошо удавались романтические героини. Суперпопулярные фильмы с ее участием выходили чуть ли не каждый год, и всем казалось, что она всегда будет радовать нас подобными проектами. Однако последняя роль Джулии в ромкоме была сыграна в 2016 году. Когда снималась в последний раз: в 2018 году в драмах «Чудо» и «Вернуть Бена» — в обеих играла матерей главных героев. Недавно Робертс дала интервью и сказала, что больше не претендует на роли романтических героинь, поскольку это кажется ей неуместным в ее возрасте. Сегодня звезда намерена посвящать большую часть своего времени работе на телевидении.

4. Деми Мур

Звезду фильмов «Стриптиз», «Непристойное предложение» и «Солдат Джейн» по праву считали одной из самых красивых женщин Голливуда. Правда, сегодня зрителям все реже удается любоваться ею на широких экранах. Судя по недавно опубликованной автобиографии, в которой актриса рассказала о своей жизни, в какой-то момент на фоне личных драм она серьезно пристрастилась к алкоголю и успокоительным лекарствам. К счастью, Мур полностью восстановилась в реабилитационной клинике и сейчас ее здоровью ничто не угрожает. Когда снималась в последний раз: в прошлом году актриса появилась в комедии «Корпоративные животные», но картина не вышла в прокат.

5. Тоби Магуайр

Актер получил широкую известность благодаря участию в супергеройской трилогии о Человеке-пауке, после которой последовало несколько не менее успешных работ. А потом некогда популярный актер пропал из поля зрения публики. Всему виной оказался его непростой характер. Еще в первой части «Паука» Магуайр отказывался выполнять трюки и критиковал сценарий. Кроме того, в какой-то момент появились слухи, что Тоби пристрастился к алкоголю и азартным играм. В итоге 3-я часть «Человека-паука» получила множество отрицательных отзывов. Когда снимался в последний раз: в 2015 году в фильме «Жертвуя пешкой», но это не спасло его карьеру. В дальнейшем экс-Человек-паук участвовал лишь в озвучивании мультфильма «Босс-молокосос».

6. Джессика Альба

Карьера красотки Альбы началась еще в конце 90-х, но по-настоящему она прославилась после того, как режиссер Джеймс Кэмерон выбрал ее из 1 200 претенденток на главную роль в фантастическом сериале «Темный ангел». Далее Джессика сыграла главные роли в нашумевших блокбастерах «Город грехов» и «Фантастическая четверка», а также в нескольких успешных ромкомах. Казалось, что это только начало звездного пути. Однако после того, как актриса вышла замуж и родила троих детей, она стала появляться в кино значительно реже, отклоняя большинство предложений о съемках. Несколько лет назад Альба основала компанию The Honest Company, которая занимается производством косметики, нетоксичной бытовой химии и товаров для дома. Когда снималась в последний раз: в 2016 году в боевике «Механик: Воскрешение».

7. Тейлор Лотнер

Еще до съемок в знаменитой саге «Сумерки» Лотнер сыграл в подростковом фантастическом боевике «Приключения Шаркбоя и Лавы». Но, конечно, настоящую славу и любовь поклонников ему принесла роль Джейкоба. Увы, после нее карьера актера пошла на спад. Среди коллег ходили слухи о том, что парень «зазвездился» и стал требовать слишком большие гонорары за съемки. При этом все последующие фильмы с участием Лотнера проваливались в прокате. В итоге некоторые критики даже признали его одним из худших актеров его поколения. Видимо, поэтому в последние годы Лотнер в основном занят своей личной жизнью, а не работой в кино. Когда снимался в последний раз: в 2016 году в сериале-слешере «Королевы крика».

8. Ева Мендес

Надо сказать, что до того момента, пока Ева Мендес не встретила Райана Гослинга, ее карьера уверенно шла в гору. Она начинала со съемок в рекламе и видеоклипах, а настоящий успех пришел после фильма «Тренировочный день». После этого актрисе стали предлагать серьезные роли в интересных проектах: «Правила съема: Метод Хитча», «Призрачный гонщик», «Прошлой ночью в Нью-Йорке» и других. Однако все изменилось в 2011 году, когда актриса вышла замуж и родила двух дочек. С тех пор Ева появляется в кино крайне редко, поскольку полностью посвятила себя семье. В интервью она говорит, что наслаждается ролью матери и по-настоящему счастлива проводить время с детьми. А еще звезда увлеклась дизайном и выпускает собственную линию одежды. Когда снималась в последний раз: в 2014 году в фильме «Как поймать монстра».

9. Эдди Мерфи

Стендап-комик, ставший актером, был невероятно популярен в 1990-х — начале 2000-х годов. Его знали абсолютно все, так как он снимался в огромном количестве комедий: «Святоша», «Чокнутый профессор», Доктор Дулиттл«. Что же случилось потом? В 2010 году Эдди получил антипремию «Золотая малина» в номинации «Худший актер десятилетия» за свою работу в нескольких фильмах. Более того, через 2 года Forbes назвал Мерфи самой нерентабельной и переоцененной звездой Голливуда. После этого актер практически перестал сниматься. Он предпринял попытку вернуться на большой экран в 2016 году, снявшись в драме «Мистер Чёрч», но фильм получил отрицательные отзывы критиков. Когда снимался в последний раз: в 2016 году в драме «Мистер Чёрч».

10. Дженнифер Лав Хьюитт

Первой работой актрисы стала роль в молодежном фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». А звездный час Дженнифер наступил после выхода фильма «Сердцеедки», где она сыграла роковую красотку. С тех пор звезда не сходила с широких экранов, в основном снимаясь в комедиях и сериалах. Однако в какой-то момент Лав Хьюитт пропала из поля зрения поклонников. Вскоре звезда вышла замуж, родила двоих детей и решила взять перерыв в карьере. Кроме того, после второй беременности она довольно сильно набрала в весе. Когда снималась в последний раз: в кино актриса не появлялась с 2011 года, так что сейчас зрители могут увидеть ее лишь в сериале 2018 года «911».

11. Мэттью Фокс

Поклонники помнят Мэттью Фокса как главного героя в культовом сериале «Остаться в живых». Параллельно с ним актер снимался в других проектах. Правда, после окончания съемок «Остаться в живых» Фокс заявил, что уходит с телевидения, поскольку сериал отнял у него слишком много времени. Актер стал играть в театре и увлекся пилотированием легких самолетов. Однако вскоре он вернулся в кино, сыграв в детективе «Я, Алекс Кросс» и военной драме «Император», но оба фильма критики встретили очень прохладно. Тем не менее Фоксу предложили роль в проекте «Война миров Z», но продюсеры вырезали почти все сцены с его участием. После этого карьера актера пошла на спад. Когда снимался в последний раз: в 2015 году в постапокалиптическом фильме «Вымирание», который провалился в прокате.

12. Джессика Билл

Джессика Билл прославилась после роли в драматическом сериале «Седьмое небо». Далее она снялась в таких картинах, как «Правила секса», «Техасская резня бензопилой», «Блэйд-3». Особый успех актрисе принес фильм «Иллюзионист», где она сыграла вместе с Эдвардом Нортоном. После этого ее стали приглашать в крупные проекты со звездным составом. В какой-то момент Билл стала все реже появляться на экранах. Тому было несколько причин. Во-первых, она решила заняться продюсированием фильмов. А во-вторых, в 2012 году Билл вышла замуж за Джастина Тимберлейка. Через 3 года у пары родился сын, и Джессика предпочла заниматься семьей, а не карьерой. Когда снималась в последний раз: в 2017 году в сериале «Грешница».

13. Меган Фокс

Еще одна голливудская красотка, которая стала очень редко появляться на экранах. Начав свою карьеру с сериалов, Фокс стала знаменита после главной роли в блокбастере «Трансформеры». Тогда актрису назвали одним из главных секс-символов Голливуда. А вот последующие ее работы были не столь успешны. Кроме того, после съемок в «Трансформерах» Меган создала себе репутацию конфликтной актрисы. Позднее выяснилось, что продюсер 3-й части знаменитого блокбастера уволил ее после того, как она нелестно отозвалась в прессе о режиссере «Трансформеров». В 2010 году Фокс вышла замуж и стала гораздо реже появляться на экранах. Пожалуй, из запоминающихся проектов можно назвать лишь «Черепашек-ниндзя». Сегодня актриса воспитывает троих сыновей и изредка принимает участие в съемках. Когда снималась в последний раз: в 2018 году Фокс снялась в проекте опального Джеймса Франко «Зеровилль», который остался совершенно незамеченным.

Бонус: Кейт Бланшетт

Кажется, скоро список актеров, которые стали все реже появляться на больших экранах, пополнит еще одна звезда. В недавнем интервью Кейт Бланшетт заявила, что прекращает актерскую карьеру: «Пришло время мне остановиться. Полностью. Совсем». Основной причиной своего ухода актриса назвала возраст и усталость от мира шоу-бизнеса. Правда, пока поклонникам Бланшетт рано расстраиваться: в 2020 году выйдут два крупных проекта с ее участием — фильм «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и мини-сериал «Миссис Америка».