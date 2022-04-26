13 знойных южан, которые мощной харизмой пробили себе дорогу в жизнь

Путь к популярности тернист и извилист. Особенно если вы родом из далекого южного городка. Однако это не помеха, если вы обладаете харизмой и упорством в достижении своих целей. Герои сегодняшней подборки переживали нелегкие времена в начале своей карьеры, а сейчас мы души в них не чаем.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что многие актеры из жарких стран не только горячи, но и невероятно талантливы.

Бенисио дель Торо

В голливудских фильмах дель Торо появился в конце 80-х, а уже в середине 90-х считался одним из самых любимых и харизматичных актеров того времени. Родился Бенисио в Пуэрто-Рико, а в 15 лет переехал жить в США. Сначала парень гораздо больше был заинтересован в том, чтобы стать серфером и путешествовать от одного пляжа к другому. Но артистический талант было сложно игнорировать, и в итоге он все-таки выучился на актера. Как водится, первые роли были крохотными, однако Бенисио досталось изображать паренька в клипе Мадонны на песню «La Isla Bonita». Затем карьера пошла в гору, и он стал получать предложение за предложением. Одной из лучших работ можно считать ленту «Подозрительные лица», за роль в которой он получил премию «Независимый дух». Также нельзя обойти стороной культовую картину «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», для съемок в которой дель Торо пришлось набрать 30 кг лишнего веса. С началом нового века Бенисио дель Торо снялся в целом ряде знаковых фильмов, среди которых «Траффик» и «Большой куш». За свою потрясающую игру актер удостоился наград «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Мурилу Бенисиу



Наибольшую известность Мурилу Бенисиу приобрел благодаря съемкам в бразильском сериале «Клон». Желание стать актером Мурилу изъявил еще в возрасте 8 лет, насмотревшись на игру Чарли Чаплина. Помимо «Клона» артиста также можно увидеть в сериалах «Женщина сверху» и «Проспект Бразилии». За свои роли Бенисиу был награжден несколькими бразильскими премиями.

Марио Касас



Марио был старшим ребенком в семье. У него есть сестра и 2 брата, с которыми он отлично ладит. В подростковом возрасте его дразнили за низкий рост. Зато посмотрите на него сейчас: мускулистый красавец вырос до 180 см. Дебютировал испанец Марио Касас в фильме самого Антонио Бандераса «Летний дождь». Но настоящую известность ему принесла роль в мелодраме «Три метра над уровнем неба», а также в ее продолжении.

Антонио Бандерас



Талант Антонио Бандераса, как и его обаяние, не знает границ. Этот испанец прославился не только как актер, но и как музыкант, продюсер и режиссер. В детстве Антонио серьезно занимался футболом, но однажды посмотрел мюзикл «Волосы» и сменил свое увлечение. Это и сподвигло его поступить в актерскую школу. После переезда в Мадрид 19-летний парень работал официантом и моделью. Но в конце концов удача ему улыбнулась, и его пригласили играть в театре. Невозможно забыть яркие роли Бандераса в фильмах «Маска Зорро», «Интервью с вампиром», «Дети шпионов» или «Отчаянный». А перечень наград артиста настолько велик, что на их перечисление может уйти не один час.

Джованни Рибизи

Джованни Рибизи — американский актер с итальянскими корнями. Еще в подростковом возрасте он снялся в эпизоде комедийного сериала «Женаты... с детьми», который был неимоверно популярен в 80–90-х годах. Спустя некоторое время Джованни появился еще в одном не менее известном сериале — «Секретные материалы». Там он работал в паре с юным Джеком Блэком. А номинацию на «Эмми» Рибизи получил за роль в ситкоме «Меня зовут Эрл». Кроме того, его можно увидеть в фильмах «Спасти рядового Райана» или «Трудности перевода».

Факундо Арана



Факундо Арана — аргентинский актер, которого можно по праву считать одним из самых обворожительных мужчин. Наиболее известная его работа — сериал «Дикий ангел», в котором он снимался с Наталией Орейро. Однажды, когда Факундо проходил по станции метро со своим саксофоном, уличный артист пригласил его поиграть с ним. После этого Арана 10 месяцев был уличным музыкантом и играл на своем инструменте самостоятельно. Затем он прошел прослушивание и получил несколько ролей на телевидении. Так и началась его карьера актера.

Далтон Виг

Далтон Виг — еще один актер сериала «Клон», который принес ему всеобщую любовь. В юности Далтон жил в маленьком портовом городке и совсем не собирался становиться артистом, хотя втайне об этом мечтал. Однако, окончив университет, он все-таки решил изучать актерское мастерство в театральной школе. Впоследствии Виг не только снимался во множестве фильмов и сериалов, но и работал телеведущим.

Эдуарду Московис



В актерскую профессию бразильца Эдуарду Московиса привел случай, а точнее подруга, которая пригласила его в театральный кружок. Его настолько впечатлили занятия, что он бросил бизнес-колледж и решил записаться на театральный курс, где сразу начал играть на сцене. Эдуарду отлично показывал себя на спектаклях, и его стали замечать кинопродюсеры. Будучи привлекательным мужчиной, Московис был востребован во многих мыльных операх. Среди наиболее известных из них — «Во имя любви» и «Правило игры».

Хавьер Бардем

Еще в раннем детстве Хавьер Бардем проводил время в театрах и на съемочных площадках. Все потому, что его мать была актрисой. В 6 лет мальчик снялся в сериале «Плут». Однако изначально Хавьер не собирался связывать свою жизнь с кино, а активно увлекался живописью. Чтобы оплатить учебу в художественной школе, ему приходилось подрабатывать актером. В конце концов второе увлечение перевесило первое, и Бардем забросил живопись. Актерскую карьеру Бардем начал в Испании, а затем его заметили и в Голливуде. Фильмы «Считанные дни», «Призраки Гойи», «Пока не наступит ночь» принесли ему множество наград и любовь зрителей.

Эдуардо Норьега

Первой любовью испанца Эдуардо Норьега стала музыка, которой он занимался все детство. Когда Эдуардо вырос, решил оставить и музыку, и юриспруденцию, которой обучался, и пошел в актеры. Его роль в фильме «Открой глаза» получила номинацию на премию «Гойя». В числе других известных его работ можно назвать ленты «Идеальные незнакомцы» и «Хребет дьявола».

Адриано Челентано

Адриано был 5-м ребенком в семье. В подростковом возрасте он выучился на часовщика и думал, что всю жизнь будет заниматься только починкой часовых механизмов. Но затем юный Челентано открыл для себя мир рок-н-ролла и стал выступать на сцене, где его и заметили продюсеры. Так что звание покорителя женских сердец Челентано досталось благодаря не только множеству ролей в комедиях, но и музыкальному таланту и обольстительному голосу. Кроме того, он прославился как телеведущий, композитор и режиссер. Помимо зрительской любви Челентано получил множество наград за такие фильмы, как «Серафино», «Юппи-ду», «Блеф» и «Бархатные ручки».

Энди Гарсиа

Энди Гарсиа родился на Кубе, но в 5 лет вместе с родителями переехал в США. Будучи подростком, Энди хорошо играл в баскетбол и мечтал стать профессиональным спортсменом. Но потом оставил это увлечение и обратил свое внимание на актерское мастерство. В списке ролей Гарсиа выделяются культовые персонажи таких фильмов, как «Неприкасаемые» и «Крестный отец — 3». За последнюю ленту, кстати, он и получил номинацию на «Оскар».

Родриго Санторо

У бразильца Родриго Санторо весьма миловидная внешность, и, возможно, поэтому он довольно часто мелькает в легких романтических комедиях. Вы могли его видеть в фильмах «Реальная любовь» или «Чего ждать, кoгда ждешь ребенка». Но и серьезными ролями актер не пренебрегал, представая иногда в неожиданных образах. Например, в картинках «300 спартанцев» или «Остаться в живых».