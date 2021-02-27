Как на самом деле зовут 13 знаменитых женщин, которых все знают по псевдонимам

Многие знаменитости специально для карьеры придумывают себе звучный псевдоним. Поводом для этого может служить недостаточно яркое и запоминающееся настоящее имя, сходство с другими звездами или желание разграничить личную жизнь и публичное амплуа.

Мы в AdMe.ru нашли 13 известных женщин, имена которых для многих станут настоящим открытием.

Милла Йовович — Милица Богдановна Йовович

Милица Богдановна сократила свое имя до более лаконичного — Милла. А вот черногорскую фамилию отца актриса оставила без изменений.

Мишель Мерсье — Жослин Ивонн Рене Мерсье

Настоящее имя исполнительницы роли блистательной Анжелики — Жослин Ивонн Рене Мерсье. Оно не понравилось продюсерам, поскольку, по их мнению, было длинным и старомодным. Поэтому на смену Жослин пришла Мишель. Это имя носила младшая сестра актрисы, которая скончалась от тифа в юном возрасте.

Катрин Денев — Катрин Дорлеак

Катрин Денев на самом деле зовут Катрин Дорлеак. В начале карьеры актриса стала использовать фамилию матери, чтобы ее не путали с более известной в тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак.

Грета Гарбо — Грета Ловиса Густафссон

При рождении фамилия Греты Гарбо звучала как Ловиса Густафссон. Ловиса — фамилия матери, Густафссон — отца. Однако известность актриса приобрела именно под ярким псевдонимом Гарбо.

Хайди Клум — Хайди Каулитц

Супермодель сменила звездную девичью фамилию Клум на фамилию супруга. С 2019 года она замужем за солистом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который моложе ее на 16 лет.

Джессика Бил — Джессика Тимберлейк

В 2012 году актриса Джессика Бил сочеталась узами брака с музыкантом Джастином Тимберлейком. Известно, что она официально взяла себе фамилию мужа и с тех пор во всех документах она Джессика Тимберлейк.

Мэйси Уильямс — Маргарет Констанс Уильямс

Исполнительница роли Арьи Старк в популярном сериале «Игра престолов» использует сценический псевдоним Мэйси вместо своего настоящего имени Маргарет. Она позаимствовала его из популярной серии комиксов The Perishers.

Лорен Бэколл — Бетти Джоан Перски

Родители Лорен Бэколл дали своей дочери имя Бетти Джоан Перски. Когда будущей актрисе было 5 лет, отец оставил семью. Это стало одной из причин, почему она еще в юном возрасте взяла вместо фамилии имя своей бабушки — Бэкол, удвоив в нем последнюю букву. А простому имени Бетти она предпочла более благородное Лорен.

Джессика Симпсон — Джессика Джонсон

Актриса и певица Джессика Симпсон замужем за футболистом Эриком Джонсоном. После свадьбы в 2014 году она взяла фамилию супруга.

Лили Джеймс — Лили Хлоя Нинетт Томсон

Отец актрисы Лили Джеймс, Джеймс Томсон, скончался от тяжелой болезни в 2008 году. Она взяла его имя в качестве псевдонима после того, как узнала, что в Гильдии актеров уже зарегистрирована Лили Томсон.

Софи Тернер — Софи Джонас

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер после замужества стала Софи Джонас. Ее избранником является американский музыкант Джо Джонас. В 2020 году у пары родилась дочь.

Одри Хепберн — Одри Кэтлин Растон

Одри Кэтлин Растон — так на самом деле зовут изящную актрису прошлого века, звезду фильмов «Римские каникулы» и «Завтрак у Тиффани». Дело в том, что ее отец Джозеф Растон ошибочно считал себя потомком Джеймса Хепберна, 3-го мужа королевы Шотландии Марии Стюарт, и из-за этого взял двойную фамилию Хепберн-Растон. Одри же пошла дальше отца и вовсе сменила фамилию на Хепберн.

Билли Айлиш — Билли Бэрд О’Коннелл

Известная певица и кумир молодежи носит двойную фамилию Бэрд О’Коннелл, где Бэрд — фамилия ее матери, а О’Коннелл — отца. Однако в музыкальной карьере Билли использует в качестве фамилии свое второе имя Айлиш.