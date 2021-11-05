13 знаменитых актеров и актрис, которым пророчили провал в Голливуде, но они не согласились с судьбой

Путь к славе тернист. Умение переживать неудачи и не терять веру в себя — важные качества в любой профессии, а уж актерам без них совсем никуда. Даже прославленные и оскароносные голливудские звезды в начале своей карьеры сталкивались со множеством отказов и часто наблюдали, как захлопываются двери прямо у них перед носом.

Мы в AdMe.ru считаем, что эти истории — пример того, что не нужно опускать руки на пути к мечте. И конечно, они служат любопытным штрихом к портрету селебрити.

Кэри Маллиган

Кэри Маллиган отказали во всех театральных школах, в которые она подавала заявления. А прослушивания для Лондонского драматического центра она впоследствии назвала «ужасающими». Его представители посоветовали Кэри попробовать себя в качестве ведущей детского шоу. Будущая актриса была глубоко потрясена отказом. Сейчас в ее списке наград — премия BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Воспитание чувств», премия «Выбор критиков» за роль в фильме «Девушка, подающая надежды». Многие знают Кэри Маллиган по роли Дэйзи в высокобюджетной экранизации «Великого Гэтсби».

Лиза Кудроу

До успеха сериала «Друзья» Лизу Кудроу уволили из ситкома «Фрейзер» на третий день репетиций пилотной серии. Создатели проекта решили заменить ее другой актрисой. И хотя Лиза Кудроу признается, что поначалу сходила с ума от горя, она нашла в себе силы двигаться дальше. И не зря. Спустя несколько лет Лиза получает премию «Эмми» как выдающаяся актриса второго плана за роль Фиби в сериале «Друзья». Помимо этого, Кудроу и ее коллеги по фильму стали самыми высокооплачиваемыми телевизионными актрисами того времени, зарабатывая по миллиону долларов за каждую серию 9-го и 10-го сезонов.

Джек Николсон

Для того чтобы быть поближе к миру кино, 20-летний Джек Николсон сначала устроился работать помощником в анимационный отдел компании MGM, а позже начал брать уроки сценической речи и актерского мастерства. Тактика принесла свои плоды: в конце 50-х он начал получать роли в фильмах, но особыми успехами на этом поприще похвастаться не мог. Известность пришла к Николсону после выхода культового фильма «Беспечный ездок»: актеру на этот момент было уже за 30. И тогда роли у знаменитых режиссеров посыпались на него как из рога изобилия.

Хилари Суэнк

Прежде чем получить первые значительные роли, Хилари Суэнк снималась в небольших эпизодах. На заре карьеры актриса сыграла мать-одиночку в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Однако вместо обещанных 2 лет работы ее персонажа вычеркнули после 16 серий. Суэнк позже рассказала, что была опустошена, думая, что если она недостаточно хороша для «Беверли-Хиллз, 90210», то она не добьется ничего. Но уже в следующем году актриса получила возможность сыграть главную роль в независимом фильме «Парни не плачут», который принес ей премию «Оскар». А спустя еще 5 лет она получила второй «Оскар» за роль в драме «Малышка на миллион».

Наоми Уоттс

Сыграв ряд ролей в кино и на ТВ у себя на родине в Австралии, начинающая актриса решила попытать счастья в Лос-Анджелесе. Однако первые роли в Голливуде не принесли ей популярности. Наоми рассказывает, что жила в состоянии безденежья, не могла заплатить за квартиру, не хватало даже на медицинскую страховку. Но хуже всего было то, что кандидатуру актрисы так часто отвергали, что она начала верить в свою профессиональную несостоятельность. Поэтому на прослушиваниях Наоми была напряженной, нервной, слишком много смеялась, и это, по ее собственным словам, доставляло людям дискомфорт. Прорывом стала роль в культовом фильме «Малхолланд Драйв», который принес Наоми Уоттс первые крупные награды, и вслед за этим на актрису посыпались предложения работы.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс принял решение стать актером в 15-летнем возрасте, однако настоящая слава пришла к нему только после 50 лет. Актерское мастерство он оттачивал, выступая в театре у себя на родине, в Англии. В 1970-е годы Энтони принимает решение переехать в Голливуд, но появляется там преимущественно на телевидении. Разочаровавшись в этой затее, в конце 80-х актер возвращается домой, решив для себя, что эта глава его жизни навсегда закрыта. «Полагаю, мне просто придется согласиться на то, чтобы быть респектабельным актером, который мечется по Вест-Энду и всю оставшуюся жизнь выполняет респектабельную работу на BBC», — комментировал возвращение в театр Энтони Хопкинс. И именно тогда по счастливой случайности ему предлагают роль Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Режиссеру нужен был настоящий «шекспировский монстр», поэтому выбор пал на Энтони Хопкинса. За эту работу в 1992 году он получает свой первый «Оскар».

Минди Калинг

Минди Калинг получила известность после роли Келли Капур в ситкоме «Офис», в котором она также работала сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером. Минди, ее коллеги-сценаристы и продюсеры «Офиса» 6 раз подряд номинировались на премию «Эмми» за выдающийся комедийный сериал. При этом как-то в интервью актриса рассказала, что была уволена из ситкома, где продюсеры изначально хотели, чтобы она сыграла саму себя. Причиной увольнения стало то, что на самом деле она не показалась им достаточно забавной или красивой, чтобы вокруг нее было сконцентрировано шоу.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет с юных лет участвовала в любительских постановках в школе и в местном молодежном театре. Однако ее путь к славе был тернист. Кейт признается, что страдала от избыточного веса, одноклассники прозвали ее «жирной» и издевались над внешностью. А актерские опыты только усиливали их нежелательное внимание. В театральной труппе, где Кейт играла параллельно со школой, актрисе часто не давали главных ролей из-за веса. В 1992 году она сыграла роль дочери тучной женщины в телевизионном фильме «Англо-саксонские отношения». Во время съемок случайный комментарий режиссера фильма о сходстве Кейт Уинслет с актрисой, сыгравшей ее мать, побудил будущую звезду похудеть. Прорывом для нее стала роль в психологической драме «Небесные создания», а всемирная слава пришла после роли Розы в «Титанике», которую Кейт смогла получить исключительно благодаря своей настойчивости и энергии.

Фред Астер

Фред Астер — величайший танцор сцены и кино. Но слава пришла к нему достаточно поздно. Несмотря на все его ранние танцевальные успехи, карьера в кино постоянно ускользала от Астера. Он не единожды проходил кинопробы, но не сумел заинтересовать студийных боссов. На одном из первых экранных тестов Фреда Астера руководитель студии написал: «Не умеет петь. Не может играть. Слегка лысеет. Немного танцует». Когда танцору было уже за 30, он решил в последний раз попытать удачу в Голливуде. И она ему улыбнулась. Он получил небольшую роль, которая открыла двери для новых возможностей. Фреда поставили в пару с Джинджер Роджерс. В результате их танцевальный номер в «Полете в Рио» «украл» весь фильм, а в будущем помог сделать танцы важным элементом голливудских мюзиклов.

Кира Найтли

Кира Найтли родилась в актерской семье и дебютировала в кино в раннем возрасте. Но настоящая слава пришла к ней после «Пиратов Карибского моря». Однако, несмотря на популярность, Кире, как и многим, приходилось множество раз получать отказы. Актриса даже заявила в интервью, что не стала бы советовать своей дочери заниматься актерской деятельностью, потому что количество отказов, с которыми она столкнулась вначале, было «душераздирающим». «И неважно, какой вы человек, это не может не сказаться на вас. Даже если вы добьетесь успеха, все равно придется пройти через этот негативный опыт», — прокомментировала свое заявление актриса.

Керри Вашингтон

Перед тем как получить главную роль в сериале «Скандал», Керри Вашингтон уволили из двух других сериалов. Пилотные выпуски, которые были сняты с ней, в итоге переделали. По словам актрисы, в обоих случаях директора по кастингу хотели, чтобы она действовала более стереотипно, и Керри это совсем не устраивало. Впоследствии она несколько раз была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль и на премию «Золотой глобус», снималась в блокбастерах и поработала с Квентином Тарантино.

Мэгги Джилленхол

На протяжении своей актерской карьеры Мэгги Джилленхол часто приходилось сталкиваться с негативными отзывами о своей внешности. По этой причине ей не давали определенных ролей, например романтических. Признание и первую награду актриса получила за свою роль в фильме «Секретарша». Тем не менее Мэгги признается, что многие вещи в Голливуде ее по-прежнему разочаровывают. Как-то 37-летней актрисе отказали в роли, заявив, что она «слишком стара», чтобы сыграть возлюбленную 55-летнего мужчины. В 2021 году Мэгги дебютировала в качестве режиссера фильма. На Венецианском кинофестивале ее «Незнакомая дочь» получила приз за лучший сценарий.

Риз Уизерспун

Актриса и продюсер Риз Уизерспун, чья карьера сейчас на пике, рассказала, что в начале творческого пути ее кандидатуру часто обходили стороной, и актриса постоянно слышала «нет». Часто Риз приходилось слышать, что она была вторым выбором режиссера на роль. То есть всегда оказывалась хуже какой-то более подходящей актрисы. Но она продолжала попытки и никогда не позволяла подобным отзывам разочаровывать ее.