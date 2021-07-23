13 знаменитостей, у которых неожиданно нашлись двойники-мультяшки

Аниматоры нередко придают персонажу черты актера или певца, приглашенного на озвучивание мультфильма. Так было и с осликом из «Шрека», оказавшимся чуть ли не копией Эдди Мерфи, и с коварным Рэндаллом из «Корпорации монстров», голосом которого стал Стив Бушеми. Но бывает, что подобное сходство обнаруживается совершенно случайно.

Мы в AdMe.ru на полную катушку напрягли память и воображение, чтобы представить, на кого из мультипликационных героев похожи современные знаменитости.

Натали Дормер и сержант Калхун

С такой прической актрису почти не отличишь от героини мультфильма «Ральф». И если бы продюсеры задумались о выпуске полнометражной киноленты про виртуального громилу, то лучшей исполнительницы на роль отважного сержанта, пожалуй, было бы не найти.

Гэри Олдмен и Шрам

В образе Сириуса Блэка из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» актер на удивление похож на главного злодея из мультфильма «Король Лев». Даже смотрят они практически одинаково: с ощущением своего превосходства и уверенностью, что знают какой-то очень важный секрет.

Мишель Уильямс и Динь-Динь

Пара крылышек за спиной — и актрису почти не отличишь от мультяшной феи с острова Нетландия. Осталось научиться так же иронично выгибать бровь и прикупить зеленое платье.

Николай Костер-Вальдау и принц Чарминг

В сериале «Игра престолов» актер предстал в образе рыцаря-красавчика, который внешне весьма походил на прекрасного принца из «Шрека». Даже волосы у них лежали практически одинаково.

Селена Гомес и Ванилопа фон Кекс

Не секрет, что актриса озвучивала Мэйвис — дочку графа Дракулы во франшизе «Монстры на каникулах». Но нам кажется, что она успешно могла бы подарить свой голос и принцессе-автогонщице из «Ральфа». Только посмотрите, как они похожи.

Дженнифер Лоуренс и Гайка

Вот бы знаменитый мультсериал про спасателей вернулся на экраны в качестве полноценного фильма! Тем более что в роли доброй и милой мышки-изобретательницы так легко представить Дженнифер Лоуренс.

Крис Хемсворт и Джон Смит

В первых частях саги про Тора актер на удивление похож на капитана Джона Смита из «Покахонтас». У обоих длинные светлые локоны, волевой подбородок и подкачанная фигура.

Эмма Стоун и Джесси

В образе молодой Круэллы Де Виль актриса Эмма Стоун напоминает героиню франшизы «История игрушек». Мало того что у обеих рыжие волосы, так еще и взгляд ох какой непростой.

Шер и матушка Готель

В оригинале коварную ведьму, которая притворялась настоящей матерью Рапунцель, озвучивала Донна Мерфи. Но нам кажется, что если продюсеры задумаются о создании фильма про девушку с длинными волосами, то в образ злодейки на 100 % впишется певица и актриса Шер.

Зак Эфрон и Иккинг

Кажется, актер удивительно похож на молодого вождя сказочного племени викингов с острова Олух. Пусть стрижка и немного другая, зато в наличии уверенный взгляд и мужественные черты лица. Присмотритесь: даже разрез глаз у них почти одинаковый.

Аманда Сейфрид и Рапунцель

Большущие, наивно распахнутые глаза и обаятельная улыбка — вот чем запоминаются и Аманда, и главная героиня сказки «Рапунцель: Запутанная история». А еще они обе — блондинки с роскошными волосами. Правда, у мультяшки локоны длиннее минимум на пару-тройку метров.

Снуп Догг и Джафар

Если бы мультфильм «Аладдин» снова взялись экранизировать, то знаменитый рэпер при желании мог бы исполнить роль главного антигероя — визиря Джафара. По крайней мере, фирменный злодейский взгляд Снуп Догг уже успешно освоил.

Том Круз и Аладдин

А вот тут сходство не совсем случайное. Оказывается, аниматоры студии Disney специально добавили Аладдину некоторые черты молодого Тома Круза. Все для того, чтобы сделать образ мультяшного героя менее мальчишеским и более привлекательным для потенциальных поклонниц.