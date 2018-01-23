13 знаменитостей, которые в 2017 году изменились так, что их не узнала бы и родная мама
Каждая девушка знает, насколько освежает смена прически, и в 2017 году по Голливуду буквально прокатилась волна блонда, осветляя пряди всех известных актрис и не только: менялись стрижки и фигуры.
AdMe.ru выбрал самые яркие смены имиджа прошедшего года.
13. Оливия Уайлд
Оливия Уайлд недавно стала мамой во второй раз и на волне перемен в жизни рассталась с привычными длинными каштановыми локонами. Дерзкое светлое каре актрисе очень к лицу.
12. Кара Делевинь
Кара Делевинь не первый раз шокирует общественность, но обычно — своими высказываниями или яркими ролями. В 2017 году внешность Кары подверглась ряду изменений — из блондинки с волосами средней длины она превратилась в изысканную даму с безупречной каштановой пикси.
11. Селена Гомес
Все девушки знают, что перемены в личной жизни можно подчеркнуть сменой прически. Селена Гомес в 2017 году дважды шокировала своих фанатов: сначала поменяла стрижку, а затем возобновила роман с Джастином Бибером и стала блондинкой.
10. Тейлор Свифт
Певицу довольно часто упрекали в излишней худобе, но сегодня вряд ли кто-то сможет это сделать. В 2017 году Тейлор стала обладательницей более женственной фигуры и ярко выраженных форм.
9. Ким Кардашян
Ким умеет удивлять — фото звезды регулярно обсуждаются в таблоидах. В 2017 году самая горячая брюнетка поменяла привычный цвет волос на холодный блонд и стрижку — на модный удлиненный боб и не прогадала.
8. Белла Торн
Яркая молодая звезда Белла Торн весь год добавляла краски в жизнь, меняя цвета волос и радуя подписчиков своего инстаграма. Принцесса Диснея успела побывать и настоящей русалочкой и синеволосой дивой, впрочем, яркие цвета Белле очень идут.
7. Эмма Стоун
Ряды утонченных голливудских блондинок пополнила и Эмма Стоун. Новый цвет волос только подчеркнул красоту Эммы и добавил сходства с дивами 50-х.
6. Кэти Холмс
Сильным женщинам свойственны крутые перемены. Бывшая миссис Круз, актриса Кэти Холмс в 2017 решилась на радикальные перемены: рассталась с пышными длинными локонами и обзавелась очаровательной короткой стрижкой.
5. Джона Хилл
Не все перемены 2017 остановились на прическах. Американский актер и сценарист Джона Хилл совершил настоящую трансформацию своего тела — полностью отказался от алкоголя, фастфуда, сладостей и газировок и плотно занялся тренировками. Результат просто поразительный.
4. Эмилия Кларк
Эмилия Кларк уже не первый год носит светлый парик на съемках «Игры престолов», но только в 2017-м она решилась стать блондинкой и в жизни. Как мы считаем, эксперимент оказался очень удачным.
3. Кейт Хадсон
Актрисы часто решаются на резкие трансформации ради новых ролей, вот и белокурая красотка Кейт Хадсон в 2017 году простилась со своей роскошной шевелюрой для фильма. К счастью, нам не нужно ждать премьеры, чтобы оценить красоту актрисы в новом образе.
2. Кэти Перри
Кэти Перри до начала своей карьеры обладала светло-русыми волосами, но, решив покорить музыкальный олимп, превратилась в жгучую брюнетку. В 2017 году певица коротко постриглась и вернулась на светлую сторону, правда, новый оттенок гораздо светлее того, что был у нее в детстве.
1. Блейк Лайвли
Звезда «Сплетницы» и одна из самых обаятельных голливудских блондинок Блейк Лайвли ради новой роли в фильме «Секция Ритма» простилась с роскошными светлыми волосами. Короткая стрижка и темный цвет поменяли внешность Блейк просто до неузнаваемости. Все ради искусства!
Бонус: Маколей Калкин
Чья смена имиджа кажется вам наиболее удачной? Делитесь своим мнением в комментариях.