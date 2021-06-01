13 знаменитостей, которые дали своим бывшим второй шанс, и получилось по-разному

Все мы знаем о том, что нельзя 2 раза войти в одну и ту же реку, но некоторые люди таки пытаются сделать это, в том числе и знаменитости, которые расстаются со своими партнерами, а потом решают отыграть все назад. И нет однозначного ответа, хорошо или плохо возвращаться к бывшим: кто-то после этого живет долго и счастливо, а кто-то разбегается окончательно.

AdMe.ru уверен, что идеальных партнеров не существует, но для каждого найдется подходящий, и чем черт не шутит, им может оказаться и тот самый бывший, в котором мы когда-то не разглядели свою судьбу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе через 17 лет после расставания. Тогда пару прозвали «Беннифер» (от имен Бен и Дженнифер), настолько нерушимой казалась их любовь. Но назначенной свадьбе так и не суждено было состояться, а Аффлек и Лопес нашли свое счастье с другими партнерами. Сейчас в прессе заговорили о воссоединении пары. Оба недавно пережили расставание: Дженнифер — с Алексом Родригесом, Аффлек — с Аной де Армас. Теперь они проводят время вместе и даже съездили отдохнуть.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Сейчас у Джастина Бибера и Хейли Болдуин крепкие отношения и счастливый брак, но так было не всегда. 5 лет назад после короткого романа с Хейли Джастин бросил ее и вернулся к своей бывшей — Селене Гомес. Хейли тяжело переживала разрыв. К счастью, Биберу удалось вернуть доверие любимой, и они поженились — сначала тайно, а затем второй раз — по традиции, с белым платьем и кучей гостей.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Участник группы One Direction Зейн Малик и модель Джиджи Хадид начали встречаться в 2015 году. С тех пор они несколько раз расставались, но до окончательного разрыва дело не дошло, и сейчас они счастливы вместе. В 2020 году у пары родилась дочь Хай.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Романтические отношения Джессики и Джастина пережили несколько взлетов и падений. Звезды познакомились в 2007 году и, казалось, были счастливы вместе, но в 2011 году пара объявила о расставании. Впрочем, разрыв длился недолго: Джастин не смог забыть Джессику. Он в том же году сделал любимой предложение, и вскоре они поженились. Сейчас супруги воспитывают сына Сайласа.

Бехати Принслу и Адам Левин

Ангел Victoria’s Secret Бехати Принслу и музыкант Адам Левин встретились в 2012 году, но их роман продлился недолго — через несколько месяцев пара рассталась. На расстоянии они осознали, что чувства друг к другу только крепнут, и хотя до этого Адам вообще не планировал ни с кем вступать в брак, вскоре стало известно об их помолвке. С тех пор Принслу и Левин вместе — после свадьбы у них родилось 2 детей.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились на съемочной площадке в 2004 году, и с тех пор их отношения напоминали американские горки: помолвка, расставание, вторая помолвка, брак, новое расставание и последующее воссоединение. В этом бурном браке у знаменитостей родилось 3 сыновей, но это не помогло спасти его. 16-летние отношения закончились по причине романа Фокс с рэпером Machine Gun Kelly. Брайан не скрывает своего раздражения по поводу поведения бывшей жены. После того как она опубликовала в Instagram селфи с ее новым бойфрендом и подписала «Очень красивый мальчик... мое сердце принадлежит тебе» он ответил постом с фото их общих сыновей и подписью: «Очень красивые мальчики... Мое сердце принадлежит вам».

Белла Хадид и The Weeknd

Отношения модели Беллы Хадид и певца Эйбела Тесфайе, известного как The Weeknd, напоминают американские горки: они начали встречаться в 2015 году и расстались в 2017-м, когда музыкант завел роман с певицей Селеной Гомес. Хадид тяжело переживала разрыв, но в 2018-м решилась дать бывшему второй шанс. За возобновлением отношений последовал еще один разрыв на долгие 9 месяцев, но сейчас модель и музыкант снова вместе.

Кэти Перри и Орландо Блум

Звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум встречался с Кейт Босуорт и был женат на Миранде Керр, которая стала матерью его сына, но в конце концов нашел свое счастье с певицей Кэти Пэрри. Отношения звездной пары начались с флирта на вечеринке после церемонии вручения наград «Золотой глобус» в 2016 году и бурно развивались. И хотя спустя год Кэти и Орландо объявили о расставании, но в разлуке пробыли недолго: вскоре Блум сделал любимой предложение, а в 2020-м году пара стала родителями девочки, которую назвали Дэйзи Дав.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Отношения звезды «Друзей» Кортни Кокс и рок-музыканта Джонни Макдэйда не всегда были гладкими: через год после начала отношений они разорвали помолвку и сделали паузу в отношениях. Однако спустя несколько месяцев пара воссоединилась, и хотя Кортни и Джонни до сих пор не женаты, в их отношениях сейчас все хорошо.

Робин Райт и Бен Фостер

Звезда «Санта-Барбары» не отстает от своей героини и в реальной жизни: ее первое замужество за Дэйном Уизерспуном сменилось бурным 14-летним браком с Шоном Пенном, а затем последовал роман с актером Беном Фостером. Но пожениться им было не суждено: пара дважды расторгала помолвку, прежде чем расстаться окончательно. Сейчас актриса, кажется, нашла свое счастье: она замужем за сотрудником модного дома Saint Laurent Климентом Жиро.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Модель и предпринимательница Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт начали встречаться в 2017-м. Спустя год у них появилась дочь Сторми. А в 2019 году пара вместо ожидаемой пышной свадьбы объявила о расставании. Но спустя 2 года Кайли и Трэвис так и не вступили в другие серьезные отношения и проводят много времени вместе, подпитывая слухи о своем примирении.

Джерард Батлер и Морган Браун

Шотландский актер Джерард Батлер, закоренелый холостяк, казалось, был готов нарушить свои принципы ради дизайнера Морган Браун, с которой начал встречаться в 2014 году. Он даже заявлял, что не против завести семью и детей. Но после 6 лет отношений пара все-таки распалась. Браун и Батлер уже переживали разрыв в 2016 году, но на этот раз, похоже, это окончательное расставание.

Пинк и Кэри Харт

Певица Пинк и мотогонщик Кэри Харт познакомились в 2001 году, а спустя 4 года она сама сделала ему предложение с помощью таблички с надписью «Ты женишься на мне?», которую подняла во время гонок с его участием. Брак продержался до 2008-го, когда пара официально объявила о расставании. Но развода так и не последовало: супруги поняли, что не могут друг без друга, и спустя год Харт признался, что он и Пинк «встречаются». Сейчас они счастливы вместе и воспитывают 2 детей.