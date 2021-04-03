13 затягивающих сериалов для тех, кто обожает разгадывать тайны

Все мы любим загадки и секреты, даже если не признаемся в этом. Быстро погрузиться в хорошую тайну и постараться разгадать ее можно, если включить добротный сериал. Харизма актеров, красивые съемки и клубок преступлений, который будет распутан только в самой последней серии, — что может быть лучше?

Сегодня в подборке AdMe.ru — сериалы, которые здорово пощекочут нервы своим лихо закрученным сюжетом и нестандартной интригой.

1. Последний враг

Рейтинг IMDb — 7,1

7,1 2008, Великобритания Талантливый математик Стивен приезжает в Лондон, чтобы проводить брата в последний путь. Они не были особенно близки, и Стивен мало что знал о своем родственнике. Но сразу после приезда его затягивает водоворот событий, связанных с тайной жизнью брата. В деле о загадочной эпидемии фигурируют зловещие люди, полиция. Теперь ему придется выяснить, что здесь происходит, и забыть о спокойной жизни до тех пор, пока все тайны не будут раскрыты. Отдельная фишка сериала — талантливая игра и обаяние Бенедикта Камбербэтча, играющего главную роль.

2. Исчезновение

Рейтинг IMDb — 7,4

7,4 2015, Франция После городского фестиваля музыки исчезает 17-летняя Лиа. Родственников, а с ними и весь небольшой город буквально парализует тревога. За расследование дела берется комиссар Молина и его молодая и слишком чувствительная помощница. В это же время отец девушки ведет собственное расследование, брат винит себя в том, что не уследил за девушкой, а друзья подозревают друг друга.

3. Комната

Рейтинг IMDb — 6,7

6,7 2019, Испания Полицейский Яго всегда был специфическим человеком, с которым мало кто мог найти общий язык. Но все же тот факт, что теперь он сидит в тюрьме за тяжкое преступление, никто не может объяснить. Яго решает, что должен кому-то рассказать о совершенном поступке, и его выбор падает на амбициозную молодую журналистку Сару. После нескольких интервью она понимает: бывший полицейский ведет с ней очень странную психологическую игру, и ей нужно понять, что здесь не так.

4. Прилив

Рейтинг IMDb — 7,5

7,5 2016, Швеция, Германия, Бельгия Юной студентке полицейской академии Оливии предстоит трудная стажировка: она берет в работу старое нераскрытое дело о страшном преступлении, совершенном на отдаленном шведском острове. Копаясь в прошлом, она встречает инспектора, который некогда вел это дело. Только теперь он не полицейский, а бездомный, который потерял все, включая интерес к жизни. Но энтузиазм девушки пробуждает воспоминания, и он соглашается помочь Оливии.

5. Амнезия

Рейтинг IMDb — 7,3

7,3 2016–2020, США Успешный агент ФБР Эмили Бирн, которая расследует дело одного из самых известных серийных преступников, вдруг исчезает без следа. По прошествии 6 лет, когда надежда найти ее была окончательно потеряна, женщину вдруг обнаруживают в заброшенном доме. Но память Эмили представляет собой абсолютно чистый лист. Она ничего не помнит о своем похищении и старается найти разгадку этой тайны. И в то же время вернуть любовь своей семьи, у которой сейчас совсем новая жизнь, где Эмили места нет.

6. Остров

Рейтинг IMDb — 6

6 2019, Франция На живописном средиземноморском острове люди переживают непростые времена. Их основной заработок — это рыбалка, но вдруг по необъяснимым причинам начинают погибать один за другим кормильцы-рыбаки. Неожиданно в поселке появляется странная девушка, которая расспрашивает всех о местной жительнице Хлое — загадочной большеглазой красотке. В детстве Хлою нашли в пещере на острове. Откуда она там взялась — непонятно. У обеих девушек явно есть какой-то неприятный секрет. К чему приведут эти тайны, не знает никто.

7. Преступник: Великобритания

Рейтинг IMDb — 7,6

7,6 2019, Великобритания Основная задумка сериала, покорившего многих зрителей, заключается в том, что действие происходит всего в 3 помещениях: комнате допроса, комнате наблюдения и коридоре. Здесь полицейские допрашивают преступников. Но пусть вас не обманывают немудреные декорации: в каждой серии есть невероятно захватывающий и запутанный сюжет, несмотря на то что герои большую часть времени просто сидят на месте.

8. Приятный на вид

Рейтинг IMDb — 7,2

7,2 2015, США Красавица Линди — компьютерный гений. Она применяет свои способности, чтобы найти сестру, которая пропала более 3 лет назад. Общаясь на сайтах знакомств, она вдруг понимает, что один из ее поклонников — серийный преступник, который выбирает жертв через интернет, и она просто обязана его остановить.

9. Воскрешение

Рейтинг IMDb — 7,3

7,3 2015, США Джейкобу 8 лет, и однажды он просыпается не дома, а на рисовом поле в Китае. Мальчик не имеет ни малейшего понятия о том, как он здесь очутился, но помнит свой американский адрес. Когда его привозят домой, оказывается, что там живет пара, которая потеряла сына. Вот только случилось это 32 года назад. Однако сомнений нет: Джейкоб — тот самый погибший сын. Как прийти в себя от шока и объяснить это явление?

10. Кто убил Сару?

Рейтинг IMDb — 6,7

6,7 2021, Мексика Алекс Гусман вместе с сестрой Сарой, другом Родольфо Ласкано и его братом Хосе Мария катаются на лодке. Девушка решается на экстремальное развлечение — полет на парашюте, привязанном к лодке тросом. Неожиданно трос рвется, из-за чего она погибает. Влиятельный бизнесмен Сезар Ласкано, защищающий своих сыновей, принуждает Алекса взять вину на себя, и того приговаривают к 30 годам тюрьмы. 18 лет спустя мужчина выходит на свободу досрочно. Теперь он знает: месть — это его основная деятельность на ближайшее время. Но не просто месть — он должен понять, кто же действительно виновен в смерти его сестры.

11. Озеро

Рейтинг IMDb — 6,9

6,9 2017, Великобритания В шотландском городке, расположенном на берегах озера Лох-Несс, происходит череда страшных преступлений. К местной полиции, которая находится в растерянности, прибывает столичный детектив Лорейн вместе со своей командой. Появляются все новые жертвы, а дочка местного копа Энн явно что-то знает, но скрывает.

12. Скрытое

Рейтинг IMDb — 7,3

7,3 2018, Великобритания В глуши Уэльса на берегу горной реки находят тело молодой женщины. Похоже, что она много лет провела в заточении и погибла при попытке бегства. Полиция устанавливает, что это пропавшая 6 лет назад девушка из неблагополучной семьи. Детектив Кади с напарником Оуэном начинают расследование.

13. Стальная звезда

Рейтинг IMDb — 7,3

7,3 2017–2020, Великобритания, США Харизматичный Тим Рот играет полицейского, который запутался в своей жизни и решает переехать в провинцию. Здесь он возглавляет местную полицию, но тут же сталкивается с насилием по отношению к своей семье. Непонятно, к какой стороны подступает угроза и почему он находится под прицелом. Жизнь превращается в ад, из которого непременно нужно выбраться.