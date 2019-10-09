13 зарубежных актеров, которые сыграли знаковые фигуры российской истории (Некоторые справились блестяще)

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Российский зритель достаточно ревностно относится к тому, как Россию изображают в западном кино. И это неудивительно, ведь не редки случаи, когда фильмы просто полны штампов о нашей стране и национальном характере — с реками водки, разгульным весельем, вечной зимой и, условно говоря, медведями в кокошниках. Но из всякого правила случаются приятные исключения — например, телефильм «Распутин» с блестящими актерскими работами Алана Рикмана и Иэна Маккеллена. Совсем недавно состоялась премьера мини-сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в главной роли, и критики отмечают великолепную игру актрисы.

AdMe.ru вспоминает зарубежных актеров, которые сыграли легендарных личностей российской истории и культуры как в зарубежных, так и отечественных фильмах.

Тео Ю в роли Виктора Цоя

Фильм: «Лето». Режиссер: Кирилл Серебренников. 2018 год Южнокорейский актер Тео Ю, сыгравший Виктора Цоя в музыкальном фильме-биографии, признается, что еще до начала работы над картиной «Лето», знал о том, что Виктор Цой — легендарная фигура в России, потому что изучал биографии знаменитых людей корейского происхождения, внесших серьезный вклад в культуру других стран. Критики благосклонно отнеслись к актерской работе Тео в этой картине, а сам фильм получил 12 номинаций на национальную кинематографическую премию «Ника» и удостоился нескольких наград, в том числе за лучшую режиссуру. Трейлер

Джуд Лоу в роли снайпера Василия Зайцева

Фильм: «Враг у ворот». Режиссер: Жан-Жак Анно. 2012 год Джуд Лоу сыграл легендарного российского снайпера Василия Зайцева. Зайцев, выходец из семьи крестьян, во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 года уничтожил 225 офицеров и солдат немецкой армии и их союзников, в том числе 11 снайперов. В основу фильма положена реальная история поединка Зайцева с немецким «суперснайпером» майором Кёнигом, перед которым была поставлена задача уничтожить российского стрелка. Критики и зрители не хвалят эту картину, говоря об искажении ряда исторических фактов. Но при этом отмечают достаточно хорошую игру Джуда Лоу, которому удалось передать образ русского парня, героически сражающегося за родину. Трейлер

Кетрин Зета-Джонс в роли Екатерины II

Телевизионный фильм: «Екатерина Великая». Режиссеры: Марвин Дж. Чомски, Джон Голдсмит. 1995 год Это история немецкой принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, которая становится супругой наследника российского престола, будущего царя Петра III. Судя по многочисленным портретам живописцев, молодая Екатерина была стройной и темноволосой. Поэтому между образом, созданным актрисой, и ее реальным прототипом даже есть что-то общее. При этом критики отмечают, что это не лучшая роль в фильмографии Зеты-Джонс. Фильм изобилует откровенными сценами и полон шаблонных представлений о жизни «шальной императрицы». Трейлер

Марина Влади в роли Екатерины II

Фильм: «Сны о России». Режиссер: Дзюнъя Сато. 1992 год Фильм российско-японского производства основан на реальных событиях. Однажды во время шторма к российскому берегу прибило японский корабль, и лишь спустя 9 лет скитаний по России моряки смогли вернуться на родину после аудиенции у Екатерины II. Образ российской императрицы, созданный Мариной Влади, называют достаточно убедительным. Трейлер

Хелен Миррен в роли Екатерины II

Мини-сериал: «Екатерина Великая». Режиссер: Филип Мартин. 2019 год Премьера сериала, в основу которого легли события последних лет правления Екатерины II и ее отношения с фаворитом Григорием Потемкиным, состоялась в Великобритании 3 октября 2019 года. Для Миррен было создано более 60 нарядов, вес отдельных достигал 15 кг. Актриса признавалась, для нее было большой честью воплотить на экране историческую личность, которая смогла взять власть в свои руки, реформировать государство и заслужить эпитета «великая». Трейлер

Жерар Депардье в роли Григория Распутина

Фильм: «Распутин». Режиссер: Жозе Дайан (режиссер российской версии: Ираклий Квирикадзе). 2011 год Фильм посвящен последнему году жизни Григория Распутина и его взаимоотношениям с царской семьей. К сожалению, ни саму картину, ни актерскую игру Депардье не оценили простые зрители и критики. Последние придерживаются мнения, что картина вобрала в себя все возможные штампы о России и Распутине, а актеру не удалось постичь суть своего персонажа. Трейлер

Фанни Ардан в роли императрицы Александры Федоровны

Фильм: «Распутин». Режиссер: Жозе Дайан (режиссер российской версии: Ираклий Квирикадзе). 2011 год Супругу Николая II, императрицу Александру Федоровну в фильме с Жераром Депардье сыграла Фанни Ардан. Ей удалось убедительно воплотить образ последней императрицы и несчастной матери на экране, несмотря на то что она была старше своей героини больше чем на 20 лет. Трейлер

Алан Рикман в роли Григория Распутина

Телефильм: «Распутин». Режиссер: Ули Эдель. 1996 год Несмотря на ряд исторических неточностей, эту картину называют одним из лучших фильмов о загадочном старце. Фильм охватывает период 100 лет: от 1880-х годов до момента обнаружения останков царской семьи в 1990-х. Картина была удостоена «Золотого глобуса» как лучший мини-сериал или телефильм, а Алан Рикман стал лауреатом премий «Золотой глобус» и «Эмми» как лучший актер. Критики отмечают блестящую актерскую игру Рикмана, которому удалось полностью вжиться в образ Распутина и показать разные грани его личности: и одухотворенного целителя, и развратного безумца. Трейлер

Иэн Маккеллен в роли Николая II

Телефильм: «Распутин». Режиссер: Ули Эдель. 1996 год И еще одна яркая актерская работа в телефильме компании HBO. За роль Николая II Иэн Маккеллен получил премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана. Трейлер

Ларс Айдингер в роли Николая II

Фильм: «Матильда». Режиссер: Алексей Учитель. 2017 год Ларс Айдингер, видный немецкий театральный актер, за 13 лет службы в берлинском театре «Шаубюне» переиграл все главные роли мирового репертуара, в том числе Ричарда III, Гамлета, Тартюфа. В фильме о взаимоотношениях наследника российского престола цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской Айдингер попытался передать конфликт между долгом и чувством, который переживал будущий император Николай II. Трейлер

Малкольм Макдауэлл в роли Якова Юровского

Фильм: «Цареубийца». Режиссер: Карен Шахназаров. 1991 год В фильме Шахназарова Макдауэлл сыграл двух персонажей — современного пациента психиатрической клиники, отождествляющего себя с убийцами двух российских императоров Александра II и Николая II, а также руководителя расстрела последнего российского императора и его семьи Якова Юровского. Критики отметили блестящую актерскую работу Макдауэлла, сыгравшего человека, который (по версии режиссера картина) был винтиком в машине революции и испытывает муки из-за своей причастности к исторической трагедии. Трейлер

Кристиан Бейл в роли цесаревича Алексея

Телефильм: «Анастасия: Загадка Анны». Режиссер: Марвин Дж. Чомски. 1986 год Фильм рассказывает о судьбе Анны Андерсон, которая в 1926 году объявила себя Великой княжной Анастасией, дочерью Николая II и императрицы Александры Федоровны. Анна Андерсон пыталась доказать, что ей единственной удалось выжить после расстрела царской семьи в 1918 году. Роль цесаревича Алексея исполнил 12-летний Кристиан Бейл. Это стало первой киноработой будущего Бэтмена. Трейлер

Оливия де Хэвилленд в роли императрицы Марии Федоровны

Телефильм: «Анастасия: Загадка Анны». Режиссер: Марвин Дж. Чомски. 1986 год Роль Марии Федоровны, вдовствующей императрицы в эмиграции, в фильме о судьбе женщины, выдававшей себя за дочь последнего русского царя, сыграла Оливия де Хэвилленд. За эту работу актриса получила премию «Золотой глобус». Трейлер

Жерар Депардье в роли Иосифа Сталина

Фильм: «Диван для Сталина». Режиссер: Фанни Ардан. 2016 год По словам режиссера картины Фанни Ардан, она не гналась ни за портретным сходством Сталина и актера, воплотившего его на экране, ни за исторической достоверностью. Ей было интересно рассказать историю об абсолютной власти, а Сталин лишь метафора страшного тирана. И эта роль была написана специально под Депардье и соответствовала его масштабу личности. Трейлер

Бонус: «Нуреев. Белый ворон»

Фильм: «Нуреев. Белый ворон». Режиссер: Рэйф Файнс. 2018 год В британском фильме о жизни выдающегося артиста балета и одного из самых известных «невозвращенцев» в СССР Рудольфа Нуреева роль самого артиста исполнил премьер казанского Театра оперы и балета Олег Ивенко. А выдающегося балетного педагога и балетмейстера Александра Пушкина сыграл известный британский актер и режиссер картины Рэйф Файнс. Критики называют картину интеллигентным кино, в котором ощущается признание в любви ко всему русскому. Трейлер