13 юных киноперсонажей, в которых только внимательный зритель узнает будущих звезд

Многие актеры становятся знаменитыми далеко не с первой роли. Иногда успех приходит к ним после множества попыток. И порой в погоню за славой будущие звезды пускаются в раннем детстве, а поймать за хвост упрямую птицу удачи получается лишь в весьма зрелом возрасте.

Мы в AdMe.ru иногда смотрим кино и думаем: до чего же знакомое детское лицо. И только спустя время до нас доходит, что это любимая миллионами звезда. Чтобы вы тоже не мучались, мы объединили подобные примеры в одну статью.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет начала свою актерскую карьеру в 12 лет, снявшись в рекламе хлопьев для завтрака. Когда девочке исполнилось 15, ей дали роль в научно-фантастическом сериале «Черный сезон». А через 3 года Кейт пригласили в большое кино — она снялась в психологической драме Питера Джексона «Небесные создания». За эту роль Кейт получила ряд престижных наград, включая премию Empire Awards в номинации «Лучшая британская актриса».

Джейк Джилленхол

Джейк родился в семье режиссера и сценариста, поэтому нет ничего удивительного в том, что играть в кино он начал с детства. Он дебютировал в комедии «Городские пижоны», сыграв сына главного героя. Сразу после съемок Джейк прошел кастинг на роль в фильме «Могучие утята», но родители решили, что ему не стоит покидать семью на длительное время. Вплоть до совершеннолетия все роли, кроме одной, Джейк играл в проектах своего отца. Например, ему дали эпизодическую роль в телесериале о полицейских, где его напарником выступил сам Робин Уильямс.

Элайджа Вуд

Уже в раннем детстве Элайджа принимал участие в школьных постановках. Впервые он снялся в большом кино в 8 лет: обаятельный мальчишка сыграл эпизодическую роль в культовой ленте «Назад в будущее — 2». Далее последовала череда небольших ролей, но критики по-настоящему заметили Вуда в киноленте «Война», где он работал вместе с Кевином Костнером. За эту роль он был номинирован на премию YoungStar Award как лучший молодой актер в драматическом фильме.

Кирстен Данст

Кирстен начала работать совсем крохой: уже в 3 года девочка снималась в телевизионной рекламе и имела контракты с крупными модельными агентствами. В 6 лет она дебютировала в кино, сыграв второстепенную роль в короткометражном фильме Вуди Аллена. Но критики заметили ее только после роли Клаудии в драме «Интервью с вампиром», где партнерами Кирстен были Том Круз и Брэд Питт. В 13 лет Данст сыграла в одном из самых кассовых фильмов того времени — приключенческой киноленте «Джуманджи».

Кристен Стюарт

Сниматься в кино Кирстен начала в 8 лет, но ее первой заметной актерской работой стала роль дочери героини Джоди Фостер в триллере «Комната страха». За нее она была номинирована на премию Young Artist Award. Первой же главной ролью Стюарт стала работа в фильме «Запретная миссия», где она сыграла девочку-подростка, решившую ради денег на операцию отца ограбить банк.

Скарлетт Йоханссон

Йоханссон с детства хотела стать актрисой и даже поступила в нью-йоркскую частную школу для детей-актеров. Ее старания были вознаграждены: в 9 лет Скарлетт снялась в фантастической комедии «Север» вместе с 13-летним Элайджей Вудом и Брюсом Уиллисом. Фильм был настолько плох, что о нем написали почти все ведущие кинокритики тех времен. Это и сделало ленту запоминающейся. Первую главную роль Скарлетт получила в 12 лет — в фильме «Мэнни и Ло». За эту работу девочка была номинирована на премию «Независимый дух». Вместе с ней на статуэтку тогда претендовали исключительно взрослые актрисы.

Милли Бобби Браун

Прежде чем получить роль девочки по имени Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», Милли Бобби Браун успела принять участие в нескольких столь же фантастических проектах. Впервые она появилась на экране в 9 лет, исполнив роль юной Алисы в телешоу «Однажды в Стране чудес». Сразу после этого ей предложили роль в триллере «Злоумышленники». Героиня Бобби — маленькая девочка, в чье тело вселился дух злодея. На протяжении всего сериала она борется за то, чтобы вернуть себе свою жизнь.

Шеннен Доэрти

Шеннен дебютировала на телевидении в 11 лет: ей досталась небольшая роль в сериале «Отец Мерфи». Настоящая слава пришла к будущей звезде «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных» вместе с работой в фильме «Смертельное влечение». Хотя эта черная комедия и провалилась в прокате, спустя короткое время она стала культовой и вошла в золотой фонд кинематографа.

Тимоти Шаламе

С 12 лет Тимоти снимался в рекламных роликах и короткометражках, ему даже дали крохотную роль в популярном сериале «Закон и порядок». В 2012 году Шаламе сыграл избалованного сына вице-президента в сериале «Родина». Именно после этой роли ему стали предлагать съемки в большом кино.

Том Холланд

В кино Холланд попал прямиком с бродвейских подмостков, где он выступал с 10 лет. Его дебютная роль в фильме-катастрофе «Невозможное» о трагических событиях в Таиланде во время цунами 2004 года принесла несколько наград, среди которых премия Национального совета кинокритиков США в категории «Прорыв года».

Анджелина Джоли

Впервые на киноэкранах Анджелина Джоли появилась в комедии «В поисках выхода». Фильм был снят по сценарию ее отца Джона Войта и провалился в прокате. В следующий раз актриса появилась на экране в 18 лет. Она исполнила роль киборга во второй части одноименного фильма. В 2014 году журнал Entertainment Weekly назвал картину худшей в фильмографии Джоли. Прорывом для будущей звезды стала роль супермодели в фильме «Джиа», за которую она получила ряд престижных премий и была номинирована на «Эмми».

Сирша Ронан

Маленькая Сирша начала свою карьеру с эпизодических ролей в ирландских телесериалах. На большом экране она появилась в комедийной мелодраме «Я никогда не буду твоей». Этот фильм не получил ни зрительской любви, ни положительной оценки критиков. А вот кинолента «Искупление» была встречена и теми и другими на ура. Роль в этой мелодраме принесла 13-летней актрисе ошеломительный успех, а также номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Риз Уизерспун

15-летняя Риз пришла на прослушивание, чтобы сыграть в массовке фильма «Человек на Луне». До этого у юной актрисы был опыт съемки только в рекламных роликах. Однако режиссер сумел разглядеть в ней потенциал и предложил девушке главную роль. И не прогадал: работа Риз была благосклонно принята критиками, актрису номинировали на премию Young Artist Award в категории «Лучшая молодая актриса».