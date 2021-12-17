13 ярких фильмов для женщин, которые соскучились по сильным эмоциям

У каждой женщины порой бывает такое настроение, когда хочется напрочь отключиться от внешнего мира и просто побыть наедине с собой. Но еще лучше в такие моменты найти способ за короткое время испытать спектр ярких эмоций, чтобы хорошенько перезагрузиться. И тут-то на помощь приходят отвечающие случаю фильмы.

Мы в AdMe.ru специально отобрали разные по атмосфере картины — от светлых и легких комедий до душераздирающих драм, чтобы любая могла найти то, что ей откликнется, и желаем приятного просмотра.

Родство (2019)

Рейтинг IMDb — 6,1 Три давние подруги, живущие в небольшом городке, внезапно принимают решение вместе отправиться в Нью-Йорк, где уже давно работают и живут их взрослые сыновья. Помимо того, что они в целом уж слишком давно не виделись с детьми, женщины также озабочены и тем, почему их мальчики так долго не могут обзавестись семьей и подарить им внуков. Подруги принимаются пристально наблюдать за их жизнью и узнают много нового.

За кадром... (2013)

Рейтинг IMDb — 6,7 Кэрол уже давно работает в развлекательной индустрии, однако всегда остается незамеченной, так как озвучивает трейлеры за кадром и преподает технику речи. Живет она при этом с отцом, который в той же сфере является признанным мастером, но вместо того, чтобы помогать своему ребенку, яростно соревнуется с ней. В итоге борьба между родственниками перерастает в настоящую бойню — как на личном, так и на профессиональном поприще.

Зимняя кость (2010)

Рейтинг IMDb — 7,2 17-летняя девушка Ри выросла в неблагополучной семье, в которой ей пришлось взять на себя всю ответственность за болеющую мать и младшего брата. Долгое время с трудом, но им все же удается выживать, сводя концы с концами, однако ситуация внезапно осложняется тем, что из-за ее пропавшего отца местный шериф грозится отнять у их семьи дом. Ри отправляется на поиски нерадивого родителя, сталкиваясь с еще более сложными обстоятельствами.

Любовь без обязательств (2015)

Рейтинг IMDb — 6,5 Джейк — самый настоящий ловелас и привык завоевывать женщин с той же легкостью, с какой он затем разбивает их сердца. Однако все меняется, когда он встречает Лэйни — скромную девушку, которая все еще верит в романтику и принцев и которая долгие годы безответно влюблена в другого мужчину. Как оказывается позже, они уже когда-то были знакомы и теперь решают стать друзьями. Вот только даже эта задачка оказывается не так проста, как кажется.

Непрощенная (2021)

Рейтинг IMDb — 7,2 Рут Слейтер провела множество лет в тюрьме за совершение тяжкого преступления. Время заключения подошло к концу, и теперь ей предстоит вернуться в общество и научиться жить заново. Однако ни та ни другая задача не дается ей легко, ведь окружающие не торопятся прощать ей прошлые грехи, да и новые опекуны ее младшей сестры отказываются снова впускать Рут в жизнь девочки.

Пышка (2018)

Рейтинг IMDb — 6,6 Уиллоудин — обладательница лишнего веса, однако вовсе не страдает из-за этого. И даже когда ее мать, в прошлом королева красоты, называет ее пышкой, вовсе не обижается. Но однажды кое-что все-таки пошатнуло ее уверенность в себе, а именно ее влюбленность в красавчика Бо и, как ни парадоксально, его ответная привязанность к ней. Девушка решает принять участие в местном конкурсе красоты, еще не представляя, как сильно это скажется на устоях всего городка.

Кто-то классный (2019)

Рейтинг IMDb — 6,2 Дженни работает музыкальным обозревателем, которому посчастливилось получить повышение. Однако эта радостная новость повлекла за собой череду слишком уж тяжелых перемен: ведь теперь ей придется покинуть любимый Нью-Йорк, в котором она прожила всю жизнь. Да еще и ее потенциальный жених разрывает с ней отношения. Чтобы отвлечься, она отправляется на поиски приключений по вечернему городу вместе с двумя лучшими подругами.

Что случилось, мисс Симон? (2015)

Рейтинг IMDb — 7,6 Этот документальный фильм посвящен жизни популярной певицы Нины Симон. Несмотря на врожденные таланты, блестящие выступления и толпы восторженных поклонников, за свою жизнь ей пришлось столкнуться с огромным количеством грязи, несправедливости и абсурда. В конечном счете все это вынудило ее, будучи в самом зените славы, бросить буквально все и уехать жить в другую страну.

Наизнанку (2017)

Рейтинг IMDb — 6,7 Большая часть жизни 38-летнего Криса безвозвратно утеряна, ведь ему пришлось провести в заключении целых 20 лет, причем за преступление, которого он не совершал. Однако теперь ему наконец-то удалось выйти на свободу благодаря усилиям многих своих друзей и знакомых. Но особенно активное участие в этом принимала учительница Кэрол, в которую он и начинает постепенно влюбляться. Однако она боится его симпатии и не торопится отвечать взаимностью.

Таллула (2016)

Рейтинг IMDb — 6,7 Беверли-Хиллз, престижный район Лос-Анджелеса. Молодая домохозяйка не справляется со своим ребенком и раздражается до скрежета зубов, что в итоге наталкивает ее на мысль нанять няню, способную поладить с непоседой. Именно это, казалось бы банальное, решение и запускает целую вереницу непредвиденных проблем. Ведь, насмотревшись на безответственную мать, няня решает похитить ребенка.

Невероятная Джессика Джеймс (2017)

Рейтинг IMDb — 6,5 Джессика — начинающий драматург из Нью-Йорка. У нее есть все для того, чтобы покорить этот мир, и все же она страдает из-за отсутствия гармоничных и счастливых отношений. Расставшись с очередным парнем, она, кажется, уже почти полностью разочаровывается в любви. Но, дав себе последний шанс, девушка отправляется на свидание вслепую и встречает там разведенного дизайнера по имени Бун.

Вожделение (2007)

Рейтинг IMDb — 7,5 Несколько лет назад красавица Цзячжи вместе со своими товарищами из студенческого театра пыталась провернуть сложное дело, ведомая идеей помочь своей родине в тяжелый период. Тогда она должна была заманить в ловушку важного чиновника, однако ничего не вышло и ее друзей в итоге арестовали. Спустя годы девушка все еще страстно желает отомстить мужчине, однако внезапно ловит себя на противоречивых чувствах к нему.

Последнее письмо от твоего любимого (2021)

Рейтинг IMDb — 6,7 Главная героиня фильма — амбициозная журналистка, которая очень старается делать сенсационные и качественные статьи, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Однажды в ее руки попадают письма, написанные в 60-х годах, в которых фигурирует страстно влюбленная пара, вынужденная скрывать свой роман. Девушка решает установить личности влюбленных, чтобы узнать, чем же закончилась эта великая история любви.