13 актрис, которые могли сыграть роли в популярных советских фильмах, но провалили пробы

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Самые популярные советские фильмы многие зрители посмотрели не единожды, каждый раз искренне сопереживая любимым героям. А что, если бы эти роли сыграли другие актрисы? Можете представить Любовь Полищук в образе Надежды из киноленты «Любовь и голуби»? А Наталью Гундареву в роли Маргариты Хоботовой из «Покровских ворот»?

Мы в AdMe.ru уверены, что полюбившиеся нам исполнительницы этих ролей выложились на съемочных площадках на 110 %, именно поэтому их персонажи получились такими душевными, яркими и запоминающимися. Но всегда интересно посмотреть, что было бы, если бы режиссеры сделали иной выбор. И у вас теперь есть такая возможность.

Любовь Полищук в роли Надежды, «Любовь и голуби»

Премьера лирической комедии «Любовь и голуби» состоялась в январе 1985 года. Фильм имел оглушительный успех, разошелся на цитаты, а исполнительница главной роли Нина Дорошина завоевала заслуженную любовь телезрителей. Эта слава могла достаться Любови Полищук, которая также пробовалась на роль Нади. Режиссер Владимир Меньшов не пожалел о своем итоговом выборе в пользу Дорошиной, но говорил следующее: «Полищук могла бы быть интересной в этой роли. Но получилась бы уже другая Надя, конечно».

Алиса Фрейндлих в роли Шурочки Азаровой / корнета Азарова, «Гусарская баллада»

На роль главной героини — Шурочки Азаровой — в «Гусарской балладе» претендовало несколько известных актрис, в том числе и Алиса Фрейндлих. Однако шанс заполучить сердце поручика Ржевского выпал не снимавшейся раньше в кино Ларисе Голубкиной, которая блистательно справилась с ролью.

Светлана Немоляева в роли Нади Шевелевой, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Эльдар Рязанов очень хотел видеть Светлану Немоляеву в роли главной героини Нади Шевелевой в «Иронии судьбы». Он провел с ней 8 проб, но в итоге резюмировал: «Света, один бог знает, как сильно я хотел тебя снимать. Но, увы, хуже сыграть можно, но трудно». В итоге роль роковой женщины в жизни Жени Лукашина исполнила Барбара Брыльска.

Наталья Гвоздикова в роли Нелли Ледневой, «Большая перемена»

4-серийный фильм «Большая перемена» о буднях молодого историка Нестора Петровича в вечерней школе полюбился телезрителям в том числе благодаря большому количеству ярких второстепенных персонажей. Среди них была и Нелли Леднева, безответно влюбленная в преподавателя, чью песню о несовпадениях выучила добрая половина девушек СССР. На эту роль пробовалась Наталья Гвоздикова, которая в итоге сыграла Полину — невесту Нестора. А образ Нелли трогательно воплотила Светлана Крючкова, которую режиссер первоначально хотел видеть в качестве Светланы Афанасьевны (жены Ганжи). Однако их дуэт с Александром Збруевым не сложился.

Наталья Фатеева в роли Нины, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

На роль Нины — «спортсменки, комсомолки и просто красавицы» — в «Кавказской пленнице» претендовало много актрис. Кинопробы прошла в том числе и Наталья Фатеева, однако Леонид Гайдай не чувствовал стопроцентного попадания в образ. Однажды ассистент режиссера Татьяна Семенова узнала, что на Одесской киностудии есть «хорошая цирковая девочка» Наталья Варлей, и выслала ей приглашение на кинопробы. Сначала снималась сцена с осликом, а потом Гайдай поинтересовался, не могла ли Варлей пройти пробы еще и в купальнике. Спокойная готовность актрисы раздеться перед кинокамерой вызвала удивление у членов съемочной группы — как вспоминала позже исполнительница роли Нины, «они не учли, что я работаю в цирке и купальник, по сути, моя цирковая „униформа“».

Наталья Гундарева в роли Маргариты Хоботовой, «Покровские ворота»

Самым ярким персонажем киноленты «Покровские ворота» является, пожалуй, Маргарита Хоботова, опекающая обоих своих мужей — бывшего и настоящего. Изначально были сформированы два состава участников «брачного треугольника». В первый входили Андрей Миронов, Наталья Гундарева, Евгений Лазарев; во второй — сыгравшие в итоге роли артисты. Худсовет одобрил первый — «звездный» — состав. Но режиссер Михаил Козаков настаивал на том, чтобы привлечь к участию в ленте менее популярных актеров, потому что «коммуналка — это неизвестные лица». В итоге выбор оставили за режиссером, и роль Маргариты Хоботовой сыграла Инна Ульянова.

Татьяна Догилева в роли Тани Зайцевой, «Интердевочка»

Фильм «Интердевочка» Петра Тодоровского стал лидером советского кинопроката 1989 года. Такому успеху предшествовала очень трудная работа по выбору актеров. Главным кандидатом на роль Тани Зайцевой была Татьяна Догилева, однако ее кинопробы режиссеру не понравились. Через полгода безуспешных попыток найти идеальную актрису на эту роль съемочная группа остановила свой выбор на Елене Яковлевой. Поскольку Тодоровский считал, что интердевочка должна обладать выдающимися формами, главной героине под платье подкладывали поролон, чтобы подчеркнуть фигуру.

Елена Проклова в роли стюардессы Тамары, «Экипаж»

Кинороман «Экипаж», снятый в 1979 году, соединил в себе два, казалось бы, несовместимых жанра: бытовую мелодраму и фильм-катастрофу. На роль стюардессы Тамары, влюбленной в бортинженера-ловеласа Игоря Скворцова, сначала была приглашена Елена Проклова. Но она отказалась, и образ красавицы бортпроводницы сыграла Александра Яковлева.

Ирина Скобцева в роли Леночки Крыловой, «Карнавальная ночь»

«Карнавальная ночь» стала первым фильмом Эльдара Рязанова, вышедшим на большой экран. Поиски актрисы на главную роль не были простыми: воплотить образ Леночки Крыловой могла бы Ирина Скобцева, но ее кандидатуру забраковал худсовет. Людмила Гурченко свои первые пробы также провалила. Режиссер начал снимать фильм с актрисой Людмилой Касьяновой, однако на третий день работы понял, что сделал неправильный выбор. Случайно увидев Людмилу Гурченко в коридорах «Мосфильма», Рязанов вновь привел ее на съемочную площадку, провел повторные кинопробы и утвердил на роль.

Джемма Осмоловская в роли Лиды, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Этот фильм стал лидером кинопроката СССР в 1965 году: его посмотрели почти 70 млн зрителей. Центральной женской фигурой киноленты стала студентка Лида из новеллы «Наваждение». Изначально на эту роль претендовали другие актрисы, в том числе Джемма Осмоловская, однако Леонид Гайдай сделал свой выбор в пользу Натальи Селезневой.

Марина Зудина в роли Софьи Зотовой, «Гардемарины, вперед!»

Этот исторический приключенческий фильм режиссера Светланы Дружининой переносит нас в далекий XVIII век. Любовная линия гардемарина Алексея (в исполнении Дмитрия Харатьяна) и красавицы Софьи становится одной из самых лиричных моментов 4-серийной киноленты. После кинопроб на роль Софьи Зотовой была утверждена актриса Марина Зудина. Она уже даже приступила к съемкам, но в итоге ее пришлось заменить Ольгой Машной.

Клара Лучко в роли управдома Варвары Плющ, «Бриллиантовая рука»

Фильм «Бриллиантовая рука» входит в пятерку лучших картин за всю историю советского кинопроката. Любовь миллионов зрителей досталась не только главным героям в исполнении Юрия Никулина и Андрея Миронова, но и второстепенным персонажам. Нонна Мордюкова неподражаемо сыграла роль управдома Варвары Плющ. Почти все ее реплики разлетелись на цитаты, которые многие помнят наизусть. Однако Леонид Гайдай не сразу определился с выбором актрисы: образ управдома примеряла на себя и Клара Лучко.

Ирина Муравьева в роли Алены Саниной, «Чародеи»

Советская новогодняя музыкально-комедийная киносказка «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких впервые попала на телеэкраны 31 декабря 1982 года и сразу полюбилась телезрителям. На главную женскую роль в фильме претендовали многие знаменитые актрисы, в том числе и Ирина Муравьева, которая уже играла с Александром Абдуловым в киноленте «Карнавал». Однако режиссер отдал предпочтение Александре Яковлевой, органично выступившей и в образе милой Аленушки, и в амплуа ведьмы.