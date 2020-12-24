13 вещей, которые неожиданно стали хитами благодаря фильмам и сериалам

Голливуд всегда оказывал влияние на формирование массовой культуры и вкусов людей по всему миру. Часто с продвижением какого-либо продукта, предмета одежды или явления фильмы справляются лучше любой рекламы, во многих случаях даже не преследуя такой цели. Помните, как после фурора «Шага вперед» все побежали записываться на танцы? А молодой Том Круз, щеголяющий в разных кинолентах в очках марки Ray-Ban, ввел моду на этот аксессуар и увеличил его продажи на 50 %.

Мы в AdMe.ru выяснили, популярность каких вещей взмыла до небес после выхода культовых фильмов и сериалов. Оказывается, даже братья наши меньшие могут стать трендом.

Шахматы

2020 год не был богат на новинки в мире кино, но мини-сериалу «Ход королевы» от Netflix удалось молниеносно завоевать любовь зрителей и стать феноменом. История об одаренной шахматистке Бет Хармон произвела настоящий фурор. В течение нескольких недель после премьеры сериала шахматы в магазинах стали разлетаться, как горячие пирожки. Только на eBay их продажи выросли на 215 %, причем популярностью пользуются именно деревянные. Зрителей так вдохновила история Бет, что они тоже решили освоить эту древнейшую игру.

Вафли

После премьеры второго сезона сериала «Очень странные дела» продажи замороженных вафель марки Eggos, которые так полюбила Одиннадцать, выросли на 14 %. С одной стороны, не такие уж и большие цифры, но ведь популярность этого лакомства пришлась на 80-е. Так что компания может благодарить создателей сериала за неожиданный всплеск популярности своей продукции.

Панамы и береты

Еще одна громкая премьера 2020 года не обошлась без зарождения новой тенденции. Оно и неудивительно, ведь за костюмы героев «Эмили в Париже» отвечала Патриция Филд, которая ранее работала над образами персонажей сериалов «Секс в большом городе» и «Дьявол носит Prada». Сюжет повествует об американке, которая отправляется по работе в Париж, где ей предстоит проникнуться местным колоритом и найти новых друзей. После премьеры сериала количество поисковых запросов красных беретов и панам Kangol выросло на 342 %. Популярность товаров брендов Chanel и Aldo также заметно увеличилась.

Разные породы собак

Фильмы и сериалы, завоевавшие любовь зрителей, способны ввести моду не только на какие-либо вещи, но и на живых существ, в частности собак. Так, после выхода на большие экраны ленты «101 далматинец» тысячи людей ринулись скупать представителей этой породы. Правда, чаще всего их брали для детей, которым питомцы быстро надоедали. Это привело к тому, что приюты оказались переполнены далматинцами, которых туда отвозили безответственные хозяева. И это далеко не единственный всплеск популярности определенной породы собак. В 1950-е, после головокружительного успеха «Лэсси», случился бум на колли, история о верном друге Хатико влюбила всех в акита-ину, а в 2010-е, с подачи сериала «Игра престолов», люди стали массово обзаводиться сибирскими хаски.

Желтый Chevrolet

В судьбе компании Chevrolet фильм Майкла Бэя «Трансформеры» сыграл не последнюю роль. Для съемок популярной франшизы ее представители предоставили новенькие, на момент премьеры, концепт-кары и явно не прогадали. После выхода второго фильма продажи желтых Camaro выросли на 10 %. Игрушки в виде этой модели автомобиля также пользовались бешеным спросом.

Галстук-бабочка

За возвращение популярности галстуков-бабочек во многом стоит благодарить сериал «Доктор Кто». Стоило Одиннадцатому Доктору в исполнении Мэтта Смита появиться с этим аксессуаром на экране и сказать, что «галстуки-бабочки — это круто», как их продажи возросли на 94 %.

Шаурма

В одной из сцен фильма Железный Человек спрашивает Капитана Америку: «Ты когда-нибудь пробовал шаурму? Ее продают в двух кварталах отсюда. Не знаю, что она из себя представляет, но хочу попробовать». Короткий эпизод, где главные герои молча уплетают шаурму, привел к тому, что после премьеры ее продажи в Лос-Анджелесе увеличились на 80 %.

Аптекарский столик

После того как главная законодательница мод сериала «Друзья», Рэйчел Грин, купила аптекарский столик, спрос на него в магазинах Pottery Barn резко увеличился. В честь 25-й годовщины культового ситкома сеть даже снова запустила его в продажу — для всех фанатов, которые не успели купить столик в свое время.

Клетчатый шарф

В холодную погоду сердцеед Чак Басс из сериала «Сплетница» почти никогда не выходил на улицу без своего фирменного шарфа. Это быстро заметили его фанаты, а стоило им узнать название бренда аксессуара, как в магазинах его раскупили в мгновение ока.

Рам-дон

В оскароносном фильме Бона Джун-Хо «Паразиты» классовое неравенство искусно зашифровано в архитектуре, предметах интерьера и даже еде. В одной из сцен миссис Пак просит экономку к своему возвращению приготовить рам-дон. Чун-Сук приходится гадать, что же это за блюдо, впопыхах она смешивает два вида лапши быстрого приготовления и добавляет к ней нарезанный стейк, и ее догадка оказывается верной. На самом деле термин «рам-дон» был придуман авторами английских субтитров, которые объединили названия популярных видов лапши рамэн и удон, посчитав, что они будут ближе зрителям, чем оригинальное название блюда, «чапагури», которое также происходит от слияния названий двух марок лапши — «Чапагетти» и «Неогури». После премьеры фильма количество поисковых запросов «рецепт рам-дона» увеличилось более чем на 400 %.

Кожаный total black

Франшиза «Матрица» произвела революцию не только в кинематографе, но и в мире моды. Черные кожаные плащи и костюмы главных героев быстро стали новым трендом среди знаменитостей и обычных людей. Несмотря на то что со дня премьеры фильмов прошло немало лет, образы Тринити, Нео и Морфеуса продолжают вдохновлять модников и модниц по всему миру.

Билборды

После выхода фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» интерес к рекламным щитам резко возродился. Американская ассоциация наружной рекламы даже вывесила в нескольких городах США билборды с благодарственными надписями в адрес создателей культовой драмы, в том числе такой: «От имени билбордов по всему миру — спасибо».

Украшения из жемчуга

Ювелирная компания Matt Aminoff, которая также является ведущим поставщиком культивированного жемчуга, столкнулась с увеличением спроса на изделия с этим минералом. Рост популярности связан с выходом на экраны исторических фильмов «Фаворитка» и «Две королевы», а также сериала Netflix «Корона». По словам директора компании Ари Аминоффа, повышенный интерес клиенты проявляли к украшениям, похожим на те, которые носила в кадре актриса Клэр Фой, исполнившая роль королевы Елизаветы II.