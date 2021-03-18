13 утонченных французских комедий для тех, кому надоел грубый блокбастерский юмор
Складывается впечатление, что в то время, как Голливуд задает стандарты для мирового кинематографа, французские режиссеры умудряются творить по своим правилам и при этом преуспевать. Особенно когда дело касается комедий. В этом жанре французы снимают инновационное кино, которое сочетает в себе размышления на острые темы и искрометные шутки.
Мы в AdMe.ru смело заявляем, что французский юмор такой же изысканный, как и французская кухня. И комедии последних лет это только подтверждают.
Счастливо оставаться (2020)
Сьюзи узнает о том, что серьезно больна, и решает во что бы то ни стало заполнить важный пробел в своей жизни. В юном возрасте она родила ребенка, от которого отказалась под давлением родителей, и теперь намерена его найти. Волей случая к ее поискам присоединяются немолодой специалист по кибербезопасности и пострадавший от несправедливости работник архива. Этой троице предстоит совершить незабываемое путешествие, которое изменит каждого.
Особенные (2019)
Жанр фильма заявлен создателями как драма и комедия, и это тот случай, когда зритель получает глубокое душевное кино на острую социальную тему не без комических моментов. Они настолько естественно и гармонично вплетены в канву сюжета, что остается только поаплодировать режиссерам.
Бруно и Малик выбрали свой жизненный путь: они помогают детям, которые страдают аутизмом. В качестве помощников герои набирают в свою команду подростков из неблагополучных семей, чтобы те приобщились к добрым делам по отношению к особенным людям. Кому-то такое решение кажется легкомысленным, но Бруно и Малик не собираются отказываться от своей задумки.
Мадам Парфюмер (2019)
Гийом всеми руками держится за свою работу шофера. Потеряй он ее, опеки над дочерью мужчине не видать. Потому, когда его отправляют на службу к парфюмеру Анне Вальберг, у которой никто долго не задерживался, он вынужден подчиниться. Одаренная, но весьма своенравная женщина хочет от Гийома больше, чем того требует должность шофера. Например, перестелить простыни в отеле, потому что ей не нравится их запах. Но главный герой намерен сохранить лицо перед капризной дамой.
Поменяться местами (2019)
Рафаэль и Оливия познакомились в юности, когда оба только мечтали добиться успеха на творческом поприще. В результате признание обрел только Рафаэль, став популярным писателем. Девушка же вынуждена жить в его тени и мириться с пренебрежительным отношением возлюбленного.
Но в одно прекрасное утро все меняется. Рафаэль просыпается в другой реальности, где их знакомство не состоялось. Оливия — знаменитая пианистка, а сам он — простой школьный учитель, которому предстоит пересмотреть свои ценности.
Правила жизни французского парня (2014)
Себастьян только что с отличием окончил с учебу, которая была ему не в тягость. Он умен и начитан, но при этом у него нет никакого желания искать работу. Парень переезжает от родителей в Париж и хитростью пытается получить пособие для безработных. Его новые соседи по съемной квартире, Анна и безответно влюбленный в нее Бруно, не понимают категорического нежелания главного героя искать себя в жизни, но принимают его таким, каков он есть. Себастьян счастлив только гулять, танцевать и читать книги, но судьба уже подготовила ему несколько уроков.
Безумная свадьба (2014)
Супружеская чета Верней — коренные французы, воспитавшие 4 красавиц-дочерей. 3 из них уже обрели свое семейное счастье: к молчаливому недовольству родителей одна из дочерей вышла замуж за араба, вторая — за еврея и третья — за китайца. Многокультурные зятья не очень-то ладят между собой, когда встречаются на семейных праздниках. Консервативные мсье и мадам Верней возлагают надежды на младшую дочь, рассчитывая, что та найдет себе в женихи француза. Но она преподносит совсем уж неожиданный сюрприз.
Шеф (2012)
Призвание Джеки — кулинария, но на этом поприще успех обходит его стороной. Чтобы прокормить семью, он подрабатывает маляром. Счастливый случай сводит героя с популярным поваром Александром, который переживает творческий кризис. Он ненароком пробует блюдо Джеки и предлагает ему поработать вместе. Но новаторский дух первого идет вразрез с консервативными правилами второго, а значит, их творческий союз не будет лишен недоразумений и комичных ситуаций.
Тайна Анри Пика (2019)
Молодая издательница посещает библиотеку, где хранятся невостребованные рукописи неизвестных авторов. Там она находит роман некоего Анри Пика, который приводит ее в восторг, и решает опубликовать произведение. Вскоре девушка узнает, что автор работал в пиццерии и уже покинул этот мир. А его вдова утверждает, что он был неспособен на написание чего бы то ни было, кроме кулинарных рецептов. Когда до гениального романа добирается известный литературный критик Жан-Мишель, он решает провести расследование относительно личности Анри Пика.
Любовь с препятствиями (2012)
Музыкант Саша не хочет серьезных отношений с присущей им ответственностью и обязательствами. Его мать до сих пор ухаживает за ним: приносит еду и стирает вещи. Но в один прекрасный день мужчина знакомится со слегка неуклюжей, но обворожительной Шарлотт, в которую влюбляется по уши. С неподдельным ужасом Саша обнаруживает, что у его зазнобы 3 ребенка и 2 брака за плечами. Главному герою предстоит взвалить на себя кучу проблем, к которым он совсем не готов.
Мало, много, слепо (2015)
Тяжело жить в многоквартирном доме, в котором очень тонкие стены. Главный герой, нелюдимый создатель головоломок, обитает как раз в таком. Он, как никто другой, нуждается в тишине и покое, чему совсем не способствуют шумные соседи за стеной. Поэтому, когда в смежную квартиру кто-то заселяется, герой отпугивает новых жильцов страшными звуками, чтобы те съехали. Но этот трюк не срабатывает с молодой пианисткой, которая тоже готова повоевать за свое пространство.
Цыпленок с черносливом (2011)
После того как талантливый скрипач Насер Али лишился любимого инструмента, его жизнь тоже лишилась для него смысла. Он так и не смог подобрать себе новую скрипку, потому что слышал в них фальшь. Отчаявшись, Насер запирается в спальне и предается воспоминаниям о своей жизни. Перед зрителем открывается красочная фантасмагория, рожденная сознанием творческого человека и наполненная глубоким философским смыслом и смелым юмором.
Лучшее впереди (2019)
Немолодой ученый Артур везде и всюду находит повод поворчать, вгоняя в раздражение жену и дочь. Единственный человек, который способен принимать Артура таким, каков он есть, — это его лучший друг Сезар. По случайности один из них проходит медицинское обследование по страховой карте другого. Потому, когда Артур первым узнает о серьезной болезни Сезара и пытается с ним объясниться, возникает недопонимание и Сезар начинает думать, что болен Артур. И каждый из них намерен помочь другому взять максимум от оставшегося отрезка жизни.
Нон-фикшн (2018)
Парижский издатель Ален ищет новый вектор своей деятельности, пребывая в убеждении, что технологии и интернет вытесняют книгопечатание. Он нанимает сотрудницу для веб-аналитики, с которой вступает в романтическую связь. Его жена Селена, также не отличающаяся супружеской верностью, убеждена в преимуществе бумажных книг над Всемирной паутиной. На протяжении фильма герои ведут споры о литературе в любую свободную минуту французской повседневности.
А вы любите французское кино? Какие картины видели?