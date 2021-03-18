13 утонченных французских комедий для тех, кому надоел грубый блокбастерский юмор

Складывается впечатление, что в то время, как Голливуд задает стандарты для мирового кинематографа, французские режиссеры умудряются творить по своим правилам и при этом преуспевать. Особенно когда дело касается комедий. В этом жанре французы снимают инновационное кино, которое сочетает в себе размышления на острые темы и искрометные шутки.

Мы в AdMe.ru смело заявляем, что французский юмор такой же изысканный, как и французская кухня. И комедии последних лет это только подтверждают.

Счастливо оставаться (2020)

Сьюзи узнает о том, что серьезно больна, и решает во что бы то ни стало заполнить важный пробел в своей жизни. В юном возрасте она родила ребенка, от которого отказалась под давлением родителей, и теперь намерена его найти. Волей случая к ее поискам присоединяются немолодой специалист по кибербезопасности и пострадавший от несправедливости работник архива. Этой троице предстоит совершить незабываемое путешествие, которое изменит каждого. Рейтинг IMDb — 7,2

Особенные (2019)

Жанр фильма заявлен создателями как драма и комедия, и это тот случай, когда зритель получает глубокое душевное кино на острую социальную тему не без комических моментов. Они настолько естественно и гармонично вплетены в канву сюжета, что остается только поаплодировать режиссерам. Бруно и Малик выбрали свой жизненный путь: они помогают детям, которые страдают аутизмом. В качестве помощников герои набирают в свою команду подростков из неблагополучных семей, чтобы те приобщились к добрым делам по отношению к особенным людям. Кому-то такое решение кажется легкомысленным, но Бруно и Малик не собираются отказываться от своей задумки. Рейтинг IMDb — 7,4

Мадам Парфюмер (2019)

Гийом всеми руками держится за свою работу шофера. Потеряй он ее, опеки над дочерью мужчине не видать. Потому, когда его отправляют на службу к парфюмеру Анне Вальберг, у которой никто долго не задерживался, он вынужден подчиниться. Одаренная, но весьма своенравная женщина хочет от Гийома больше, чем того требует должность шофера. Например, перестелить простыни в отеле, потому что ей не нравится их запах. Но главный герой намерен сохранить лицо перед капризной дамой. Рейтинг IMDb — 6,5

Поменяться местами (2019)

Рафаэль и Оливия познакомились в юности, когда оба только мечтали добиться успеха на творческом поприще. В результате признание обрел только Рафаэль, став популярным писателем. Девушка же вынуждена жить в его тени и мириться с пренебрежительным отношением возлюбленного. Но в одно прекрасное утро все меняется. Рафаэль просыпается в другой реальности, где их знакомство не состоялось. Оливия — знаменитая пианистка, а сам он — простой школьный учитель, которому предстоит пересмотреть свои ценности. Рейтинг IMDb — 7,0

Правила жизни французского парня (2014)

Себастьян только что с отличием окончил с учебу, которая была ему не в тягость. Он умен и начитан, но при этом у него нет никакого желания искать работу. Парень переезжает от родителей в Париж и хитростью пытается получить пособие для безработных. Его новые соседи по съемной квартире, Анна и безответно влюбленный в нее Бруно, не понимают категорического нежелания главного героя искать себя в жизни, но принимают его таким, каков он есть. Себастьян счастлив только гулять, танцевать и читать книги, но судьба уже подготовила ему несколько уроков. Рейтинг IMDb — 6,6

Безумная свадьба (2014)

Супружеская чета Верней — коренные французы, воспитавшие 4 красавиц-дочерей. 3 из них уже обрели свое семейное счастье: к молчаливому недовольству родителей одна из дочерей вышла замуж за араба, вторая — за еврея и третья — за китайца. Многокультурные зятья не очень-то ладят между собой, когда встречаются на семейных праздниках. Консервативные мсье и мадам Верней возлагают надежды на младшую дочь, рассчитывая, что та найдет себе в женихи француза. Но она преподносит совсем уж неожиданный сюрприз. Рейтинг IMDb — 7,0

Шеф (2012)

Призвание Джеки — кулинария, но на этом поприще успех обходит его стороной. Чтобы прокормить семью, он подрабатывает маляром. Счастливый случай сводит героя с популярным поваром Александром, который переживает творческий кризис. Он ненароком пробует блюдо Джеки и предлагает ему поработать вместе. Но новаторский дух первого идет вразрез с консервативными правилами второго, а значит, их творческий союз не будет лишен недоразумений и комичных ситуаций. Рейтинг IMDb — 6,6

Тайна Анри Пика (2019)

Молодая издательница посещает библиотеку, где хранятся невостребованные рукописи неизвестных авторов. Там она находит роман некоего Анри Пика, который приводит ее в восторг, и решает опубликовать произведение. Вскоре девушка узнает, что автор работал в пиццерии и уже покинул этот мир. А его вдова утверждает, что он был неспособен на написание чего бы то ни было, кроме кулинарных рецептов. Когда до гениального романа добирается известный литературный критик Жан-Мишель, он решает провести расследование относительно личности Анри Пика. ​​​​​ Рейтинг IMDb — 6,7

Любовь с препятствиями (2012)

Музыкант Саша не хочет серьезных отношений с присущей им ответственностью и обязательствами. Его мать до сих пор ухаживает за ним: приносит еду и стирает вещи. Но в один прекрасный день мужчина знакомится со слегка неуклюжей, но обворожительной Шарлотт, в которую влюбляется по уши. С неподдельным ужасом Саша обнаруживает, что у его зазнобы 3 ребенка и 2 брака за плечами. Главному герою предстоит взвалить на себя кучу проблем, к которым он совсем не готов. Рейтинг IMDb — 6,5

Мало, много, слепо (2015)

Тяжело жить в многоквартирном доме, в котором очень тонкие стены. Главный герой, нелюдимый создатель головоломок, обитает как раз в таком. Он, как никто другой, нуждается в тишине и покое, чему совсем не способствуют шумные соседи за стеной. Поэтому, когда в смежную квартиру кто-то заселяется, герой отпугивает новых жильцов страшными звуками, чтобы те съехали. Но этот трюк не срабатывает с молодой пианисткой, которая тоже готова повоевать за свое пространство. Рейтинг IMDb — 6,6

Цыпленок с черносливом (2011)

После того как талантливый скрипач Насер Али лишился любимого инструмента, его жизнь тоже лишилась для него смысла. Он так и не смог подобрать себе новую скрипку, потому что слышал в них фальшь. Отчаявшись, Насер запирается в спальне и предается воспоминаниям о своей жизни. Перед зрителем открывается красочная фантасмагория, рожденная сознанием творческого человека и наполненная глубоким философским смыслом и смелым юмором. Рейтинг IMDb — 7,0

Лучшее впереди (2019)

Немолодой ученый Артур везде и всюду находит повод поворчать, вгоняя в раздражение жену и дочь. Единственный человек, который способен принимать Артура таким, каков он есть, — это его лучший друг Сезар. По случайности один из них проходит медицинское обследование по страховой карте другого. Потому, когда Артур первым узнает о серьезной болезни Сезара и пытается с ним объясниться, возникает недопонимание и Сезар начинает думать, что болен Артур. И каждый из них намерен помочь другому взять максимум от оставшегося отрезка жизни. Рейтинг IMDb — 6,5

Нон-фикшн (2018)

Парижский издатель Ален ищет новый вектор своей деятельности, пребывая в убеждении, что технологии и интернет вытесняют книгопечатание. Он нанимает сотрудницу для веб-аналитики, с которой вступает в романтическую связь. Его жена Селена, также не отличающаяся супружеской верностью, убеждена в преимуществе бумажных книг над Всемирной паутиной. На протяжении фильма герои ведут споры о литературе в любую свободную минуту французской повседневности. Рейтинг IMDb — 6,5