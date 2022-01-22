13 талантливых актеров, чью карьеру сломал неудачный фильм

История кинематографа помнит немало случаев, когда подающий надежды актер внезапно пропадал с экранов. Виной тому часто становится одна-единственная роль, в которой актер смотрелся глупо или неубедительно. После таких провалов лишь единицам удается вернуть себе былую славу.

Мы в AdMe.ru решили проанализировать неудачи актеров, которые когда-то были популярными, но внезапно перестали быть востребованными в Голливуде.

1. Тейлор Лотнер — «Погоня»

Многомиллионная армия поклонниц появилась у Тейлора Лотнера, когда он сыграл мускулистого оборотня Джейкоба в культовом фильме «Сумерки». Когда начались съемки второй части вампирской саги, встал вопрос о замене недостаточно накачанного и не слишком талантливого Лотнера другим актером. Тейлору удалось остаться в фильме, но его персонаж уже не так нравился зрителям. Участие в провальной последней части франшизы принесло Тейлору Лотнеру «Золотую малину». Между третьими и четвертыми «Сумерками» актер снялся в боевике «Погоня», получившем крайне негативные отзывы критиков. Неизвестно, какой из фильмов сильнее ударил по репутации Лотнера, но факт остается фактом: в серьезные проекты актера больше не приглашают.



2. Орландо Блум — «Элизабеттаун»

Британский актер с эффектной внешностью особенно запомнился зрителям в образе эльфа Леголаса в трилогии «Властелин колец». Поклонники до сих пор считают , что в этой роли Орландо Блум лучше всего продемонстрировал свои актерские способности. Он мог покорить голливудский олимп, если бы не роль дизайнера Дрю Бэйлора в романтической комедии «Элизабеттаун». О нелогичном сюжете фильма и неубедительной игре актеров писали в самых авторитетных изданиях мира. Похоже, Блум так и не смог оправиться от неудачи, поэтому больше не появляется в крупных проектах, не считая франшиз «Пираты Карибского моря» и «Хоббит». Кроме того, актер даже был номинирован на антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль второго плана в третьей части «Пиратов».

3. Хилари Дафф — «Призраки Шэрон Тейт»

Став кумиром подростков благодаря главной роли в сериале «Лиззи Магуайер», Хилари Дафф сыграла второстепенные роли еще в нескольких романтических комедиях и записала несколько музыкальных альбомов. Ее песни многим пришлись по вкусу, тогда как большинство фильмов не имели коммерческого успеха. Казалось, карьера Хилари Дафф вновь пошла в гору, когда актриса получила роль Шэрон Тейт — одной из самых красивых женщин Голливуда с трагической судьбой. Актриса утверждала , что для нее было честью сыграть Шэрон Тейт, однако зрителей и кинокритиков этот экранный образ разочаровал. В 2020 году Дафф удостоилась антипремии «Золотая малина» в номинации «Худшая актриса». Вскоре после этого актриса приняла решение на время покинуть Голливуд и всецело посвятить себя семье.

4. Адам Сэндлер — «Такие разные близнецы»

Один из самых известных комиков Голливуда когда-то выступал в стендап-шоу и снимался во второсортных сериалах. В начале девяностых Адама Сэндлера пригласили сниматься в кино, и зрители, которые до упаду смеялись над шутками начинающего актера, искренне полюбили комедии с его участием. Фильмы «Билли Мэдисон» и «Счастливчик Гилмор» до сих пор считаются лучшими в карьере Сэндлера. Критикам быстро приелись однообразные шутки актера, и он стал завсегдатаем антипремии «Золотая малина». Огромное пятно на репутации Адама Сэндлера оставила комедия «Такие разные близнецы», где актер сыграл двойную роль. Фильм собрал рекордное количество «Золотых малин», а интерес к Сэндлеру с тех пор начал гаснуть.

5. Меган Фокс — «Тело Дженнифер»

О Меган Фокс заговорили после выхода боевика «Трансформеры». В 2008 году актрису признали самой привлекательной женщиной в мире по версии мужского журнала FHM Online. Многие девушки мечтали быть похожими на нее и пытались постичь секрет красоты Меган. Актрису сразу утвердили на главную роль в черной комедии «Тело Дженнифер», который должен был транслировать идеи феминизма. Однако критики негативно высказались об игре Меган Фокс и не обратили внимание на темы, затронутые в фильме. С тех пор режиссеры только и делали, что эксплуатировали внешние данные актрисы. В последние несколько лет «Тело Дженнифер» стало популярно у последователей феминизма, но Фокс так и не появилась на экранах в новом для нее амплуа.

6. Джош Хартнетт — «Голливудские копы»

На заре своей актерской карьеры Джош Хартнетт сыграл одну из главных ролей в молодежном фильме ужасов «Факультет». Многие зрители считали , что экранные образы молодых перспективных актеров получились убедительными — возможно, именно поэтому фильм оставался популярным у подростков еще несколько лет. Тем временем Хартнетт стал одним из самых востребованных актеров Голливуда и снялся еще в нескольких высокобюджетных фильмах, в том числе в мелодраме «Перл-Харбор». Череда неудач в карьере Хартнетта началась после выхода комедийного боевика «Голливудские копы». Вскоре актер покинул Голливуд, чтобы играть более разноплановые роли в малоизвестных фильмах.

7. Майкл Фассбендер — «Снеговик»

Майкл Фассбендер начал сниматься в кино достаточно поздно. Несмотря на это, он быстро стал самым востребованным актером в Голливуде, ведь мало кто может играть настолько разные роли — и делать это убедительно. Критики высоко оценили и многие фильмы с участием Фассбендера. Экранизация трагедии Шекспира «Макбет» с его участием считается одной из лучших, а за роль Стива Джобса актер был даже номинирован на «Оскар». После этого Майкл Фассбендер снялся еще в нескольких кассовых фильмах. Но криминальный триллер «Снеговик», где актер сыграл главную роль, стал настоящим провалом . Фассбендер понял, что слишком устал, и решил взять перерыв. В 2019 году он в четвертый раз сыграл антигероя Магнето в «Людях Икс», но неизвестно, будет ли актер снова играть сложные глубокие роли.

8. Роберто Бениньи — «Пиноккио»

Об итальянском актере Роберто Бениньи в мире узнали после выхода трагикомедии «Жизнь прекрасна», получившей сразу 3 «Оскара». Одна из статуэток досталась Бениньи за лучшую мужскую роль. Карьеру актера разрушила экстравагантность: в 2002 году он снял фильм «Пиноккио» по мотивам известной сказки, причем сам исполнил главную роль. 50-летнего Роберто Бениньи, который смотрелся нелепо в образе ожившего деревянного мальчика, называли «самым раздражающим актером», а фильм собрал исключительно отрицательные отзывы критиков на сайте RottenTomatoes. С тех пор Бениньи практически не снимался в кино, но в 2019 году он сыграл в фильме Маттео Гарроне столяра Джеппетто — создателя Пиноккио. Актер неплохо смотрелся в этом образе, но он так фанатично любит сказку о деревянном мальчике, что был готов играть в ней кого угодно.

9. Алисия Сильверстоун — «Бэтмен и Робин»

Алисия Сильверстоун дебютировала в кино в 1993 году и в одночасье стала кумиром подростков. Настоящая слава пришла к актрисе после выхода комедийного фильма «Бестолковые», где она сыграла главную роль. После этого Сильверстоун снялась в нескольких коммерчески успешных проектах, но экранизация комикса «Бэтмен и Робин» стала для актрисы роковой. Фильм получил негативные отзывы критиков и провалился в прокате, а Сильверстоун получила «Золотую малину» в номинации «Худшая женская роль второго плана». Кроме того, СМИ раскритиковали фигуру актрисы, из-за чего она в течение долгих лет испытывала дискомфорт во время съемок. Алисия Сильверстоун и сейчас продолжает сниматься в кино, но звездных ролей у нее с тех пор так и не было.

10. Крис О’Доннелл — «Бэтмен и Робин»

Фильм «Бэтмен и Робин» стал роковым не только для Алисии Сильверстоун. Та же участь постигла и Криса О’Доннелла, который сыграл в нескольких популярных фильмах 90-х и считался одним из главных сердцеедов Голливуда. В 1995 году О’Доннелл появился на экранах в роли Дика Грейсона в коммерчески успешной экранизации комикса «Бэтмен навсегда», и ничто не предвещало провала заключительной части тетралогии о знаменитом супергерое. Неуместные яркие краски и непосредственность главных героев вызвали разочарование у зрителей и у критиков, вследствие чего «Бэтмен и Робин» не раз называли худшим фильмом всех времен. С тех пор Крису О’Доннеллу так и не удалось восстановить репутацию. Сейчас актер снимается в сериалах, занимается ресторанным бизнесом и проводит много времени с семьей.

11. Хейден Кристенсен — «Звездные войны»

Талант молодого канадского актера впервые был замечен в драме «Жизнь как дом», где Хейден Кристенсен сыграл трудного подростка Сэма Монро. После выхода этого фильма Кристенсен, о котором практически никто не знал, получил роль Энакина Скайоукера во второй части трилогии «Звездные войны». Неопытный актер неплохо владел мимикой и языком тела, но очень неестественно произносил все реплики. Фанаты приквела обвиняют в провале Хейдена плохой сценарий и странные критерии отбора актеров. Кристенсен же испугался всемирной славы и принял решение уйти из большого кино. Актер сыграл Энакина Скайуокера и в других частях франшизы, но в основном он снимается в малобюджетных фильмах.

12. Колин Фаррелл — «Александр»

У ирландского актера Колина Фаррелла много ярких и при этом разноплановых ролей. Одним из лучших его фильмов считается трагикомедия «Залечь на дно в Брюгге», где он сыграл одного из главных героев. Эту роль Фаррелл получил после того, как байопик «Александр» чуть не разрушил его карьеру. Кассовые сборы в мировом прокате едва окупили бюджет фильма о великом полководце. Зрители были разочарованы игрой Колина Фаррелла, в частности его акцентом . Режиссеры высокобюджетных фильмов перестали приглашать актера на кастинги. Он долго переживал эту неудачу и даже хотел уйти из кинематографа, но спустя много лет после выхода «Александра» Фаррелл, которому удалось вернуть любовь зрителей и интерес режиссеров, смеется над своим самым неудачным экранным образом.

13. Мадонна — почти все фильмы

Мадонну Луизу Чикконе все знают как самую коммерчески успешную певицу в истории, королеву поп-музыки. Но мало кто помнит фильмы с ее участием, потому что актерская карьера Мадонны не сложилась. Она начала сниматься в кино в 1979 году, и ее актерское мастерство часто подвергалось критике. В 1996 году, уже имея четыре «Золотые малины» и еще несколько номинаций на эту антипремию, Мадонна убедила режиссера Алана Паркера, что только она может сыграть Эву Перон, прошедшую путь от нищей провинциалки до первой леди Аргентины.

Фильм «Эвита» выиграл несколько кинопремий: Мадонна была убедительна в роли Эвы. Следующие фильмы с участием певицы с треском провалились, а в 2000 году Мадонну признали худшей актрисой века. Последним фильмом в актерской карьере певицы стал фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас», где она сыграла роль тренера по фехтованию — и в очередной раз удостоилась «Золотой малины». С тех пор целеустремленная поп-дива в кино не снимается.