13 актеров и актрис, которые могут сыграть кого угодно, но «Оскар» упрямо продолжает их игнорировать

Ежегодная церемония вручения кинопремии «Оскар» — важное событие в жизни актеров. Золотая статуэтка — символ признания мастерства, а также особого статуса в актерской среде. Однако многие знаменитые кинозвезды никогда не получали «Оскар» и даже ни разу не значились в списке номинантов.

Мы в AdMe.ru считаем, что герои этой статьи давно заслужили награду киноакадемии. Ведь у них за плечами есть немало разноплановых ролей, которые мы и решили освежить в памяти.

Марго Робби

Марго Робби номинировали на «Оскар» дважды: за роль фигуристки Тони Хардинг и журналистки из фильма «Скандал». Но оба раза женщина ушла без награды. Мы верим, что наступит день, когда австралийская актриса станет обладательницей заветной статуэтки, ведь в ее фильмографии полно запоминающихся и разноплановых ролей: от сногсшибательной охотницы за богатой жизнью Наоми Лапальи до эгоистичной матери Кристофера Робина.

Киллиан Мерфи

В 2020 году Киллиан Мерфи вошел в список величайших актеров ирландского кино. Некоторые зрители справедливо недоумевают, почему голливудские режиссеры не видят этого таланливого актера и не приглашают его сниматься в блокбастерах. Тем более что у Мерфи был успешный опыт работы с Голливудом: он снимался в «Бэтмене» Кристофера Нолана. Надеемся, ирландскому актеру еще предложат достойную роль, а пока в его копилке нет вообще ни одной номинации на «Оскар».

Джеймс Макэвой

Шотландский актер обладает талантом перевоплощаться в кого угодно, не зря же его взяли на главную роль в фильме «Сплит». Макэвой одинаково хорош как в роли влюбленного Робби из «Искупления», так и в роли чудаковатого ученого Виктора Франкенштейна. Но на «Оскар» его почему-то ни разу не номинировали.

Сэмюэл Л. Джексон

Один из самых ярких актеров современности был номинирован на «Оскар» всего 1 раз — за роль в культовом «Криминальном чтиве». Но зрители и без всяких наград любят Джексона за его харизматичных и противоречивых персонажей: будь то властный герой в «Джанго освобожденном» или охотник за головами из «Омерзительной восьмерки».

Кирстен Данст

За свои 39 лет Данст проявила талант в разных жанрах. Она справляется как с образами милых девчушек, так и с более сложными героинями вроде депрессивной Джастин в «Меланхолии» или начальницы в «Скрытых фигурах». Надеемся, актриса еще поразит всех кинокритиков.

Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол может похвастаться одной из самых разнообразных фильмографий: он играл в триллерах, драмах, комедиях, фантастике. Каждый герой, в которого он перевоплощается, врезается в память. Поклонники любят Джилленхола за то, что он убедителен в каждой роли и не боится экспериментировать. Но в карьере актера была лишь одна номинация на «Оскар» за роль в фильме «Горбатая гора».

Эмили Блант

Один из фанатов звезды «Тихого места» написал, что если бы он был актером, ему было бы страшно сниматься с Блант в одном фильме. Причина проста: ее актерская игра находится на таком высоком уровне, что не многие способны с ней сравниться. Эмили прекрасно владеет голосом и может имитировать разные акценты, что дано далеко не всем актерам первой величины. Но, к сожалению, у актрисы до сих пор не было ни одной номинации на «Оскар».

Майкл Китон

В 2015 году Майкла Китона номинировали на «Оскар» за роль в драме «Бёрдмэн», но актер ушел с церемонии ни с чем. По мнению одного любителя кинематографа, то, что Китон не получил большого признания в Голливуде, является настоящим преступлением, поскольку актерский диапазон этого талантливого мужчины не знает границ.

Вайнона Райдер

49-летняя Вайнона Райдер зарекомендовала себя в разных фильмах: от мрачных комедий до эмоциональных драм. Актриса блистала в черной подростковой комедии «Смертельное влечение», после которой у Райдер появилась армия поклонников. Настоящую популярность ей принесла роль в фильме «Прерванная жизнь», в котором она показала, что прекрасно может справиться со сложными драматическими персонажами.

Лили Коллинз

Дочь музыканта Фила Коллинза снимается в кино с самого детства. За 32 года актриса попробовала себя в разных амплуа. Она сначала играла романтических и легкомысленных девушек, затем перешла к непростой роли художницы, страдающей от анорексии. А недавно она сыграла в драме Девида Финчера «Манк». Но ни один из фильмов не принес этой талантливой актрисе заслуженных номинаций и наград.

Иэн Маккеллен

На протяжении 6 десятилетий Маккеллен показывает выдающееся актерское мастерство. Роль Ричарда III в одноименной драме принесла Маккеллену любовь критиков. Британского актера дважды номинировали на «Оскар» за игру в фильмах «Боги и монстры» и «Властелин колец: Братство кольца», но золотая статуэтка ему так и не досталась.

Брайс Даллас Ховард

В начале своего творческого пути Брайс Даллас Ховард уже снималась в главных ролях у культовых режиссеров М. Найта Шьямалана и Ларса фон Триера. Ее карьера начала стремительно развиваться, а большую популярность актриса приобрела после выхода «Прислуги». Там женщина сыграла циничную и высокомерную светскую львицу. Критики не раз отмечали талант актрисы, но до высоких наград так и не дошло.

Кира Найтли

Признайтесь, вы тоже были уверены, что у Киры Найтли точно стоит на полке хотя бы один «Оскар». Но, к сожалению, 36-летняя актриса была лишь дважды номинирована на премию и ни разу ее не получила. За плечами у британской звезды роли в высокобюджетных блокбастерах, костюмированных драмах и независимых фильмах. Будем надеяться, что актриса еще проявит себя.