13 тайных знаков в известных фильмах, которые раскрывают сюжет похлеще любых спойлеров

При просмотре фильмов и зрители, и критики обычно обращают внимание на сюжет картины и актерскую игру. Но иногда режиссеры оставляют подсказки, на которые не все обращают внимание, хотя они и помогают лучше понять историю. Такие незаметные детали, как одежда персонажей, еда или напитки в кадре, порой играют большую роль для раскрытия характеров главных героев, чем их реплики или поступки.

Мы в AdMe.ru решили внимательно изучить известные фильмы, чтобы выяснить, не проглядели ли мы случайно символы, которые специально оставили для нас на экране режиссеры.

Туфли Мии в «Ла-Ла Ленде»

Многие зрители заметили, что главная героиня Миа перед первым танцем со своим будущим возлюбленным сменила каблуки на удобные чечеточные туфли. Свою обычную обувь она надевает только в конце киноленты. У этой детали может быть несколько объяснений. Первое: Миа меняет свой образ, вступая в любовные отношения с Себастьяном. Но по окончании романа возвращается к прежним привычкам. Второе: встретив свою половинку, она освобождается от оков голливудского глянца. Миа больше не следует строгим канонам моды и становится свободнее.

Трюк с клеткой в «Престиже»

Трюк с птичкой в клетке, который нам несколько раз демонстрируют в фильме «Престиж», не только показывает мастерство двух фокусников. Он также символизирует главных героев, которые в погоне за славой и совершенством поймали себя в ловушку и теперь вынуждены жертвовать чужими невинными жизнями ради собственных амбиций, а также в стремлении превзойти соперника.

Вода в ленте «Ромео + Джульетта»

Водная стихия играет большую роль в фильме «Ромео + Джульетта»: она символизирует чистоту и ясность. И именно с помощью воды режиссер знакомит нас с главными героями. Как мы помним, встречаются Ромео и Джульетта в комнате, разделенные аквариумом. При этом они ясно видят друг друга и собственные отражения, вода им не мешает. А значит, их чувства правдивы и они не только понимают, но и принимают их.

Маски в ленте «С широко закрытыми глазами»

Маски имеют существенное значение в произведении Кубрика «С широко закрытыми глазами». Они показывают нам изменчивую натуру людей, которая скрывается от взглядов окружающих под различными покровами. Главные герои все время притворяются, примеряя на себя всевозможные образы. И каждый раз, когда маска срывается, под ней обнаруживается другая. Таков и сам фильм, о трактовках которого можно рассуждать бесконечно.

Желтые туфли в фильме «Ма Рейни: Мать блюза»

Желтые туфли главного героя играют важную роль для понимания фильма. Сначала персонаж Чедвика Боузмана опаздывает на репетицию, потому что решает купить приглянувшуюся ему обувь. Затем хвалится своим приобретением перед другими музыкантами. Таким образом, режиссер с помощью желтых туфель показывает талантливого, но не слишком профессионального юношу, который не уважает окружающих и в ущерб себе нарушает правила. Но при этом он слишком высокомерен, чтобы это понять. Что и приводит к его краху.

Утки в «Клане Сопрано»

Птицы часто выступают в качестве символов в кинематографе. Они могут показывать свободу главного героя или говорить о чем-то пугающем и мистическом. Но иногда эти создания играют не столь однозначную роль. Так, когда в бассейне главного героя «Клана Сопрано» сначала появляются утки, а потом улетают оттуда, это рассказывает зрителям о сложных семейных взаимоотношениях в жизни Тони. Шансы главного героя потерять своих близких высоки. И однажды его родные покинут его, а он не сможет никак на это повлиять.

Кролики в ленте «Мы»

Когда режиссер фильма «Мы» Джордан Пил рассказывал о своем произведении, он признался, что кролики вызывают у него неоднозначные чувства. С виду эти создания милые и безобидные, но лично его они безнадежно пугают. Именно эта двойственность образа и нашла отражение в картине. Кролики, с одной стороны, символизируют возрождение и надежду на новую жизнь, а с другой — их уши всегда напоминали Пилу острые ножницы.

Бабочки в «Яркой звезде»

В свою очередь, бабочки используются в кинематографе в качестве символа перерождения. Но эти красочные и милые создания не говорят о стремительном изменении героя, скорее о сложном, трудоемком, но вполне естественном процессе. Они же могут демонстрировать и то, что все в этом мире преходяще. В фильме «Яркая звезда» Фанни Браун, тоскуя по своему возлюбленному, поэту Джону Китсу, наполняет комнату бабочками и пишет любовные послания. Но с течением времени страсть ее утихает, и это показывают легкокрылые создания, постепенно угасающие и усеивающие все вокруг.

Мышонок в «Зеленой миле»

Образ маленького мышонка в «Зеленой миле» имеет несколько значений. С одной стороны, он символизирует лучик добра и света в этом мрачном месте и противопоставляется всему злу, которое царит здесь. Он же приносит людям утешение, когда они так нуждаются в нем. В то же время эта зверушка олицетворяет чистоту и невинность и показывает, что иногда этих качеств недостаточно для того, чтобы избежать бед и преследований.

Футляр от скрипки в «Леоне»

Футляр от скрипки, в котором Леон носит свое оружие, обозначает потерянное детство Матильды. С одной стороны, девочка притворяется, что учится играть на музыкальном инструменте. Вполне невинное занятие для любого ребенка... Но внутри футляра герои прячут совсем иное. Такова и сама изменившаяся Матильда. С виду наивная девочка, но внутри — повзрослевшая и циничная девушка, готовая на жестокие поступки.

Розы в «Красоте по-американски»

Весь фильм «Красота по-американски» пронизан насыщенными красными тонами. И кажется, что алые тона здесь демонстрируют страсть и чувственное увлечение главного героя. Но есть у них и другое значение. Насыщенный цвет создает тревожную и гнетущую атмосферу, которая готовит зрителя к мрачной и неизбежной трагической развязке. Красный показывает, что главный герой безнадежно потерял контроль над своей жизнью. Увлечение Кэролайн розами символизирует ее желание скрыть за красивым фасадом неприглядную действительность. Она выращивает цветы, срезает их и расставляет букеты по дому. Но иллюзия быстро рассеивается — цветы начинают увядать.

Двери в «Охотнике на лис»

Чаще всего двери в фильмах используются для того, чтобы продемонстрировать взаимоотношения людей. Показывая открытые или закрытые двери, режиссер дает понять зрителям, насколько хорошо герои понимают друг друга, готовы ли они идти на контакт. Так, в «Охотнике на лис» есть несколько сцен, где главные герои общаются через частично закрытую дверь. Это символизирует развитие конфликта и зарождающуюся ссору между двумя братьями, что в итоге и приводит к трагической развязке.

Собаки в «Круэлле»

В фильме «Круэлла» четвероногие — это не только персонажи. Они демонстрируют зрителям развитие характеров главных героев. Юная Эстелла нежно заботится о дворняжке Бадди и одноглазом Винки. Они фактически члены ее семьи и отличаются искренней преданностью по отношению к своей хозяйке. В то время как породистые далматинцы для баронессы — это только слуги и символ статуса. Когда же Эстелла превращается в Круэллу, она начинает безжалостно использовать своих питомцев и те отдаляются от нее.