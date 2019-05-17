13 свежих фильмов, которые покажут обратную сторону настоящей славы

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Ни одна выдуманная история не сравнится с жизнью реального человека, особенно если он совершил великое открытие, настоящий переворот в искусстве, своей музыкой заставил чаще биться сердца тысяч людей или оставил след в душе миллионов читателей.

Материалы AdMe.ru часто вдохновлены жизнью и творчеством личностей, которые оказали влияние на мировую культуру, ход истории и судьбы отдельно взятых людей. Мы нашли 13 новых малоизвестных фильмов о жизни тех, чьи истории вдохновляют уже не одно поколение, — от Микеланджело до Мадонны.

1. Белый лебедь (2018)

Норвежский фильм, снятый в лучших традициях Голливуда, расскажет о яркой жизни Сони Хени, 3-кратной олимпийской чемпионки и 10-кратной чемпионки мира по фигурному катанию, которая покорила «фабрику грез» и стала одной из самых богатых и скандально известных женщин своего времени. Съемки в фильмах, выступления в ледовых шоу, контракты с рекламодателями, череда любовников и бесконечные вечеринки... Но в жизни даже таких легендарных личностей есть не только взлеты. Рейтинг IMDb — 6,2

2. Амундсен (2019)

Руаль Амундсен — известный скандинавский первооткрыватель и рекордсмен, первопроходец и национальный герой Норвегии. Но за большим успехом, как правило, стоят большие жертвы, а герои ради достижения своих целей совершают порой отнюдь не героические поступки. Фильм о Амундсене показывает всю неоднозначность личности великого путешественника. Рейтинг IMDb — 6,8

3. Мадонна: Рождение легенды (2019)

В оригинале фильм называется Madonna & The Breakfast Club, где Breakfast Club — название первой группы легендарной певицы, которая начинала как барабанщица. Фильм основан на воспоминаниях первых коллег Мадонны, которые застали становление ее как певицы и личности. Она хотела исполнять собственные песни и стремилась к славе, работала без устали и не отказывалась от новых возможностей. В роли королевы поп-музыки — актриса Джэми Олд, как две капли воды похожая на певицу в молодости. Рейтинг IMDb — 6,4

4. Мой ужин с Эрве (2018)

Французский актер Эрве Вилешез стал известным благодаря роли в фильме «Человек с золотым пистолетом». Обретя популярность, он вел весьма распутный образ жизни. Фильм расскажет о встрече журналиста Дэнни Тейта с артистом незадолго до его трагической смерти. Интервью, которое взял Тейт, и стало основой для этой кинокартины. Рейтинг IMDb — 7,0

5. Быть Астрид Линдгрен (2018)

Шведская писательница Астрид Линдгрен подарила миру Пеппи Длинныйчулок, Малыша и Карлсона, сыщика Калле Блюмквиста и других всеми обожаемых персонажей. Она прожила долгую и насыщенную жизнь, полную радости и любви к детям. Фильм расскажет об эпизоде из юности писательницы, который оказал влияние на ее судьбу и определил творческий путь. Рейтинг IMDb — 7,2

6. Джеремая Терминатор ЛеРой (2018)

Реальная история американской писательницы Лоры Альберт, которая придумала образ несчастного юноши Джеремаи Терминатора ЛеРоя, от чьего имени и пишет свою новую книгу. Роман становится чрезвычайно популярным, и теперь Альберт должна представить миру несуществующего ЛеРоя. В главных ролях — целая плеяда звезд Голливуда: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Лора Дерн, Джим Стёрджесс и Кортни Лав. Рейтинг IMDb — 5,5

7. Счастливый принц (2018)

История последних лет трагичной жизни английского писателя Оскара Уайльда, который воспринимает трудности жизни с отрешенностью и иронией. Фильм стал режиссерским дебютом английского актера Руперта Эверетта (он же исполнил главную роль), был представлен на Берлинале в 2018 году и получил награду в номинации «Лучший художественный фильм». Роли также исполнили Колин Ферт, Эмили Уотсон и Колин Морган. Рейтинг IMDb — 6,3

8. Блэйз (2018)

Кинокартина о жизни невоспетой легенды кантри-музыки Блэйза Фоли — автора, чьи песни обогатили репертуар многих американских музыкантов. Неторопливый фильм, основанный на мемуарах Сибил Розен, музы Блэйза, повествует о любви, вдохновении, музыке и непростой жизни артиста. Актер Бен Дики за роль музыканта получил специальный приз жюри фестиваля «Сандэнс» — за лучший актерский дебют. Рейтинг IMDb — 6,7

9. Микеланджело. Бесконечность (2018)

Фильм о великом творце — Микеланджело Буонарроти — и его бессмертных шедеврах. Основой стала биография гения из «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари, который считается основоположником искусствоведческой литературы. Примечательно, что Вазари, от лица которого идет повествование в фильме, написал биографию всемирно известного художника и скульптора еще при его жизни. Рейтинг IMDb — 8,0

10. Караваджо. Душа и кровь (2018)

Картина еще об одном блестящем художнике — Микеланджело Меризи, известном миру как Караваджо. Свет и тень, контрасты и противоречия, гений и несдержанность отличали его существование и искусство. Этот фильм — абсолютно новое и новаторское погружение в творчество и разум художника, чья дерзость и гениальность были пыткой, но движущей силой к вечной славе. Повествовательный и визуальный экскурс о 40 шедеврах, снятый в Милане, Флоренции, Риме, Неаполе и на Мальте. Рейтинг IMDb — 6,7

11. Как не стать президентом (2018)

США, президентская гонка 1988 года. Главный претендент от демократической партии — сенатор Гэри Харт (его играет Хью Джекман), человек с идеальной репутацией. Во время предвыборной кампании, вопреки советам своего менеджера, Харт предлагает прессе и публике следовать за ним буквально повсюду. Это решение оказывается роковым для кандидата: публикуются компрометирующие снимки. В отчаянной попытке очистить свое имя Харт вступает в конфронтацию со средствами массовой информации. Рейтинг IMDb — 6,2

12. Вита и Вирджиния (2018)

Правдивая история о дружбе и любви английской писательницы и светской львицы Виты Сэквилл-Уэст и литературной иконы Вирджинии Вулф. Их роман преодолевает все социальные границы, а здравомыслие Вирджинии сталкивается с безрассудством Виты. Главные роли исполнили Джемма Артертон и Элизабет Дебики, премьера в России запланирована на июнь 2019 года. Рейтинг IMDb — 5,4

13. Толкин (2019)

Фильм о легендарном писателе, «отце современного фэнтези», придумавшем хоббитов и волшебный мир Средиземья: его службе в армии в период Первой мировой войны, вдохновении и любви. Главную роль в фильме исполнил Николас Холт, и примечательно то, что ранее он сыграл другого культового писателя — Джерома Сэлинджера в фильме «За пропастью во ржи» (2017), где также была затронута тема службы героя на фронте, только уже во время Второй мировой. Рейтинг IMDb — 8,0

Расскажите, фильм о каком человеке вы бы с удовольствием посмотрели на выходных?