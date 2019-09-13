13 долгожданных сериалов, которые стоит посмотреть до конца 2019 года

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До конца 2019 года осталось не так много времени, но лучшие студии и каналы позаботились о том, чтобы ни один сериаломан не остался без внимания. Осень и зима будут богаты на самые разнообразные премьеры, причем нас ждут не только продолжения уже полюбившихся сериалов, но и совершенно новые истории в разных жанрах — от комедий до фэнтези.

AdMe.ru решил выяснить, на какие сериалы стоит обратить внимание в новом сезоне.

1. Новый папа (The New Pope), 2019 — настоящее время

Пожалуй, «Новый папа» — один из самых ожидаемых сериалов грядущей зимы. Тизер сериала уже взорвал интернет. В нем Джон Малкович в роли нового понтифика вальяжно прогуливается по Ватикану, а предыдущий папа — Джуд Лоу — отдыхает на пляже среди девушек в купальниках. Первый сезон нашумевшего сериала про эксцентричного папу римского, который пьет вишневую колу, курит и сквернословит, вышел в 2016 году. Сюжет второго сезона знаменитый режиссер Паоло Соррентино держит в строгом секрете, но намекает, что он «продолжит исследовать мир современного папства». Известно, что «Новый папа» будет состоять из 9 эпизодов, а кроме Лоу и Малковича в нем примут участие Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

2. Корона (The Crown), 2016 — настоящее время

«Корона» — это биографический сериал Netflix, посвященный Елизавете II — самой долгоправящей королеве Великобритании. Осенью нас ждет третий сезон, который расскажет о событиях с 1964-го по 1976 год, романах сестры Елизаветы и интригах королевского двора. В новом сезоне сменился основной актерский состав. Так, Оливия Колман сыграет Елизавету, Хелена Бонем Картер — ее сестру принцессу Маргарет, Джош О’Коннор из сериала «Дарреллы» исполнит роль принца Чарльза, а Джиллиан Андерсон перевоплотится в Маргарет Тэтчер. Кстати, «Корона» — один из самых дорогостоящих сериалов в истории. Бюджет одной серии составляет около $ 5 млн.

3. Екатерина Великая (Catherine the Great), 2019 — настоящее время

Канал HBO решил представить свой взгляд на российскую историю и снял драматический сериал про Екатерину II. В основу сюжета легли последние годы правления императрицы и ее взаимоотношения с князем Григорием Потемкиным. Роль Екатерины II исполнила английская актриса Хелен Миррен. Кстати, до этого она уже не раз играла монарших особ и даже получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Королева». Фаворита императрицы сыграл австралийский актер Джейсон Кларк. Съемки сериала проходили в императорских дворцах Санкт-Петербурга и в Петергофе.

4. Острые козырьки (Peaky Blinders), 2013 — настоящее время

Пятый и, скорее всего, заключительный сезон популярного криминального сериала продолжит рассказывать историю бирмингемского гангстера Томми Шелби в исполнении неподражаемого Киллиана Мерфи. Он наконец-то дорвался до власти: всего его враги, включая продажных копов и итальянских мафиози, мертвы. Так что Шелби хочет вернуться к прежнему занятию — экспортировать алкоголь и проворачивать сделки с военными. Правда, он еще не знает, что скоро грянет финансовый кризис 1929 года. Кто же встанет на его пути Томаса этот раз? Увы, в новом сезоне зрители больше не увидят Тома Харди, зато к актерскому составу присоединилась юная актриса Аня Тейлор-Джой, известная зрителям по фильму «Сплит».

5. Темные начала (His Dark Materials), 2019 — настоящее время

Сериал «Темные начала» основан на фантастической трилогии Филипа Пулмана, которая заняла 3-е место в списке 200 лучших книг по версии телеканала BBC. Ранее по книгам Пулмана был снят только фильм «Золотой компас». В центре сюжета — девочка-сирота Лира. У нее, как и у всех людей, есть деймон — часть души, которая воплощена в теле животного. Лира сирота, но ее опекает дядя — полярный исследователь лорд Азриэл. Их размеренная жизнь прекращается, когда пропадает лучший друг Лиры — Роджер, а параллельно с этим город наполняют слухи о Жрецах — тайной организации, похищающей детей. Интересно, что сериал продлили на второй сезон, еще даже не показав зрителям первый, — так высок его рейтинг ожидания. Радует также актерский состав: главные роли исполнят Джеймс Макэвой и Рут Уилсон.

6. Американская история ужасов (American Horror Story), 2011 — настоящее время

Девятый сезон популярного сериала-антологии в жанре хоррор-драмы выйдет уже 18 сентября. Каждый сезон «Американской истории» посвящен новой городской легенде. Шоураннеры уже познакомили зрителей с домом-убийцей, отелем с вампирами, психбольницей и прочими жуткими местами. Весной создатель сериала Райан Мерфи в своем инстаграме объявил, что девятый сезон будет называться «1984» и расскажет историю, которая произошла в 1984 году в летнем лагере «Рэдвуд». Подробности сюжета держатся в секрете, но продюсеры заверили, что новые серии отдадут дань уважения классическим фильмам ужасов 80-х.

7. Современная любовь (Modern Love), 2019 — настоящее время

«Современная любовь» от компании Amazon — довольно необычный проект, который основан на одноименных колонке и подкасте The New York Times, выходящих один раз в неделю. Создатели сериала говорят, что они хотели рассказать о самом главном чувстве на Земле и показать «любовь во множестве ее форм»: романтическую, платоническую, семейную и любовь к самому себе. Известно, что первый созон будет состоять из 8 серий, а режиссеры и сценариты будут меняться от эпизода к эпизоду. Главные роли исполнили Энн Хэтэуэй, Джулия Гарнер, Дев Патель.

8. Политик (The Politician), 2019 — настоящее время

Первый сезон нового комедийно-драматического телесериала от Netflix выйдет 27 сентября. В центре сюжета — амбициозный молодой человек из Санта-Барбары по имени Пэйтон Ховард. С детства он мечтает стать президентом США, но понимает, что начинать нужно с малого. Чтобы забраться на вершину политического олимпа, сначала ему нужно стать президентом студенческого сообщества и поступить в Гарвард. Ради этого юноше придется перехитрить всех своих богатых и заносчивых однокурсников, сохранив при этом тщательно продуманный имидж. Роль Пэйтона Ховарда исполнил актер и музыкант Бен Платт, а его мать сыграла Гвинет Пэлтроу. Также известно, что приглашенной звездой сериала стала Барбра Стрейзанд.

9. Сестра Рэтчед (Ratched), 2019 — настоящее время

Еще одна премьера от Netflix — своеобразный приквел к легендарному фильму «Пролетая над гнездом кукушки». Главная героиня сериала — Милдред Рэтчед, жуткая медсестра из психиатрической клиники. История начинается с того момента, как Милдред попадает на работу в больницу в 1947 году и постепенно начинает превращаться в бессердечного монстра, лишенного всякой жалости к своим пациентам. Сериал делает автор «Американской истории ужасов» Райан Мерфи, а в главной роли снялась обладательница «Золотого глобуса» Сара Полсон.

10. Мандалорец (The Mandalorian), 2019 — настоящее время

Сериал «Мандалорец» — настоящий подарок для всех поклонников «Звездных войн». Этот масштабный проект Disney расскажет о мандалорце-наемнике, который борется за свою жизнь где-то на краю Вселенной. Фанаты саги наверняка помнят его по первым трем эпизодам «Звездный войн». Создателем сериала стал режиссер «Железного Человека» Джон Фавро, а главную роль исполнил Педро Паскаль, известный зрителям как Оберин Мартелл из «Игры престолов».

11. Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), 2017 — настоящее время

Сериал «Удивительная миссис Мейзел» стал настоящим прорывом 2017 года и уверенно продолжает свое триумфальное шествие. В центре сюжета — история Мидж Мейзел, молодой девушки из еврейской семьи, которая из домохозяйки и счастливой жены внезапно превратилась в успешного стендап-комика, что для 1958 года было довольно революционно. Шоураннеры обещают, что третий сезон ответит на все вопросы, которые возникли в финале второго. Например, зрители узнают, почему Мидж Мейзел отказалсь от свадьбы с новым поклонником Бенджамином и вернется ли она к своему супругу Джоэлу.

12. Озарк (Ozark), 2017 — настоящее время

В декабре этого года нас ждет продолжение криминального триллера от Netflix «Озарк», который часто сравнивают с сериалом «Во все тяжкие». Главный герой бухгалтер Марти Берд, который работает на наркокартель и помогает ему отмывать деньги, однажды попадается на воровстве. Узнав об этом, боссы убивают всех подельников Марти, а его оставляют в живых в обмен на то, что он поможет им провернуть одну крупную сделку. Для этого он переезжает в тихий городок Озарк. Понимая, что их семья все равно находится под прицелом у мафии, жена главного героя предлагает свой план по спасению семьи.

13. Невероятное (Unbelievable), 2019 — настоящее время

«Невероятное» — это мини-сериал от Netflix и режиссера оскароносного фильма «Эрин Брокович» Сюзанны Грант. Сериал был снят по реальным событиям, а в основу сюжета легла журналистская статья и эпизод радиопрограммы «Американская жизнь». В 2008 году 18-летняя девушка Мари обратилась в полицию, уверяя, что она была подвергнута насилию в своем доме. Однако полицейская проверка не нашла ни следов взлома квартиры, ни следов чужого ДНК на месте преступления. В итоге заявления Мари были признаны ложными, и она забрала свое заявление. Спустя 2 года в соседних городах начинают происходить жестокие нападения на женщин. Два детектива, Грейс и Карен, берутся за расследование, подозревая, что речь идет о том же самом преступнике. Главные роли в сериале сыграли Тони Коллетт и Мерритт Уивер.