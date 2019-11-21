13 секретов стиля Грейс Келли, которые могут пригодиться современным модницам

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В ноябре 2019 года отмечается 90-летие блистательной Грейс Келли. Одна из самых красивых актрис, «хичкоковская блондинка» и княгиня Монако родилась 12 ноября 1929 года. Ее активная кинокарьера длилась меньше 5 лет, но за это время артистка успела получить «Оскар». Имя Грейс Келли давно стало синонимом женственности, элегантности и аристократичности. У красавицы были свои приемы и способы, благодаря которым ее обожали мужчины, а женщины пытались ей подражать и перенимать у нее модные решения.

В честь 90-летия актрисы AdMe.ru решил разгадать секреты безупречного стиля Грейс Келли и поделиться ими с вами. Кое-что вполне можно взять на заметку и сегодняшним модницам.

1. Круглые серьги и жемчуг

Грейс Келли любила украшения, но выбирала не кричащие, а сдержанные и элегантные варианты. Больше всего ей по душе был жемчуг. На многих снимках актриса позирует с ниткой жемчужин на шее. Круглые сережки или клипсы в ушах — еще одно любимое украшение княгини Монако.

2. Белые перчатки

Белые перчатки — визитная карточка Грейс Келли. Актриса выбирала короткие для дневных выходов и длинные — для вечерних приемов. Дизайнер Томми Хилфигер считал, что Келли — единственная звезда Голливуда, которой удалось изящно и естественно вписать белые перчатки в гардероб.

3. Уход за руками

По легенде, именно Грейс Келли принадлежит фраза «Руки выдают возраст женщины быстрее всего». Поэтому актриса уделяла уходу за кистями огромное внимание. Она хорошо увлажняла и питала кожу, не забывала наносить солнцезащитный крем. И белые перчатки тоже работали на то, чтобы сохранить руки Грейс безупречными.

4. Внимание тону лица

Актриса очень внимательно относилась к тону лица и всегда носила с собой пудру и кисть. Кроме того, Грейс Келли называют изобретательницей скульптурирования. Задолго до Ким Кардашьян она начала наносить румяна на яблочки щек, а оттенком темнее оформлять зону скул. При этом актриса подчеркивала что-то одно: либо глаза, либо губы. Она не любила стрелок, предпочитая мягкие линии.

5. Яркая помада

В макияже с акцентом на губы Грейс Келли выбирала яркий цвет помады: красный или персиковый. Правильно подобранный оттенок придавал образу актрисы женственности без намека на провокационность.

6. «Хичкоковский блонд»

Волосы Грейс от природы были русыми. Чтобы добиться оттенка «холодный блонд», она осветляла локоны. Такой цвет вошел в историю моды с ее легкой руки и стал называться «хичкоковским блондом» (Hitchcock blonde). Блондинки из фильмов Альфреда Хичкока — специфический типаж красавиц. С виду неприступные и холодные, внутри они скрывают вулкан страстей. Поэтому режиссер не предлагал роли Мэрилин Монро и Брижит Бардо: он считал, что их притягательность и сексуальность слишком заметны. А вот в Грейс Келли была загадка. Актриса считалась эталоном «хичкоковской блондинки». Прическу княгини Монако — крупные недлинные локоны, уложенные валиком, — копируют и современные звезды Голливуда. Скарлетт Йоханссон, Николь Кидман и другие дивы вдохновляются элегантным образом Грейс Келли для обложек журналов и красных ковровых дорожек.

7. Драпировка

Драпированные юбки и платья часто были основой нарядов Грейс Келли. Такой образ выглядел романтично и женственно. Альфред Хичкок называл Грейс вулканом под снегом, намекая на внешнюю холодность и скрытую внутри сексуальность. А сама она считала, что обнаженная женщина не может по-настоящему заинтересовать мужчину, потому что она вся как на ладони. Другое дело, если ее фигура угадывается под струящимся от каждого движения платьем.

8. Брюки

В то время, когда брюки на женщинах в Монако еще вызывали удивленные взгляды, Келли часто позволяла себе внести их в свой гардероб. Брюки с высокой талией делали ее образ более притягательным, чем в некоторых платьях. Часто брюки дополнялись эспадрильями: красавица стала носить эту популярную сегодня обувь еще в 1950-х.

9. Белая рубашка

Белая рубашка — основа гардероба княгини. Грейс Келли отлично знала, что эта вещь — беспроигрышный выбор практически во всех случаях. Актриса могла надеть белоснежную рубашку и для выхода в свет, и для семейного отдыха.

10. Платки

Удачно повязанным платком можно оттенить самый скучный наряд, расставить акценты в образе и заставить ансамбль гармонировать. Грейс Келли знала об этом лучше всех, поэтому превратила этот аксессуар в must-have своего гардероба. Она носила платки и с деловыми костюмами, и с легкими платьями. Актриса изобретала десятки различных способов повязать платок на шею, голову или дамскую сумочку.

11. Сумка «Келли»

Актриса щепетильно подходила к деталям и уделяла много внимания аксессуарам. Очень часто Грейс можно было видеть с аккуратной, но довольно объемной сумкой от Hermes. Впоследствии бренд даже переименовал аксессуар в честь актрисы — Kelly.

12. Духи с бергамотом

Хорошие духи — последний штрих шикарного образа. В 1956 году Грейс Келли получила от князя Монако Ренье флакон духов Fleurissimo от Creed. Это тонкий спокойный аромат на основе серой амбры с бергамотом в качестве начальной нотки. Он смешан с запахом фиалки, ириса и туберозы.

13. Умение скрывать недостатки внешности