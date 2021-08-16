13 советских фильмов, которые мы видели столько раз, что перестали ждать от них чего-то нового, а зря — они полны сюрпризов

Некоторые советские фильмы мы смотрели такое количество раз, что можем с легкостью цитировать героев. Старые, добрые картины как хорошие друзья: у них всегда есть история для нас. И неважно, как давно мы знакомы.

Мы в AdMe.ru собрали малоизвестные факты о советских фильмах и готовы рассказать вам несколько случаев со съемок любимого кино.

«Бриллиантовая рука»: теплоход «Михаил Светлов»

Под видом «Михаила Светлова» в картине снимались теплоходы «Победа» и «Россия». Гайдай любил творчество поэта Михаила Светлова, посвященное будничному труду советских людей и верности мечте. Режиссер уговорил капитана «Победы» на один день переименовать судно. Так, все корабельные сцены были сняты всего за один день, в том числе в каютах и на палубе «России».

«Кавказская пленница»: редкий немецкий автомобиль

Трус, Балбес и Бывалый ездят на двухдверном немецком кабриолете Adler Trumpf красного цвета. Компания-производитель была основана во Франкфурте в 1880 году и первое время выпускала велосипеды и пишущие машинки. С1932 по 1939 год Adler производила автомобили марки Trumpf. Редкий экземпляр, появившийся в картине, был личной собственностью Юрия Никулина. Легендарное авто увековечено в памятнике актеру перед Цирком на Цветном бульваре.

«Золотой теленок»: плавный ход верблюда

Фильм снимали в павильонах, во Владимирской области, в Одессе и в пустыне Каракумы. Там во время съемок поездки на верблюдах Евгений Евстигнеев вдруг перестал реагировать на просьбы режиссера. Когда Швейцер подошел к актеру, то увидел, что тот крепко спит. Движения верблюда оказались настолько плавными, что убаюкали актера.

«Весна на Заречной улице»: история песни

В фильме герой Николая Рыбникова под гитару исполняет песню «Когда весна придет, не знаю». Мелодию сочинил Борис Мокроусов, случилось это еще за 8 лет до выхода фильма. Композитор готовил музыку для спектакля «Макар Дубрава», который сняли с репертуара Театра им. Вахтангова. В 1955 году мелодия пригодилась: Алексей Фатьянов, автор-песенник, положил на нее стихи, которые сочинил, находясь на съемках фильма. Так родилась любимая многими песня.

«Табор уходит в небо»: страстный танец

Эмиль Лотяну отличался неповторимым стилем режиссерской работы: он создавал на съемочной площадке напряжение, провоцирующее актеров на сильные и искренние эмоции. Наглядный пример — сцена с танцем Рады и Зобара. Актеры должны были продемонстрировать не просто красивый танец, а любовный диалог, столкновение характеров. Сделать это в полном объеме им удалось после того, как Лотяну положил на месте танца жестяной лист, который раскалился под солнцем. Движения актеров были полны страсти и отчаяния.

«Служебный роман»: 3,5 минуты снега

В 1976 году первый снег в Москве выпал рано — 25 сентября. Эта аномалия оказалась запечатленной в картине «Служебный роман». Появление подобных кадров в фильме не было запланировано. Но Эльдару Рязанову настолько понравилось такое проявление природы, что ради красивых кадров он удлинил картину на 3,5 минуты.

«Осенний марафон»: растерянный герой

Изначально режиссер Георгий Данелия не рассматривал кандидатуру Олега Басилашвили на главную роль в фильме. Такое решение он принял благодаря своей ассистентке. Как-то, приметив актера, она уговорила режиссера подвезти Басилашвили до Покровских ворот. Там Данелия наблюдал, как актер пытался перейти дорогу: «Смотрю, совсем другой человек стал, — вспоминал он позже. — Кепка у него как-то набок съехала, улицу перейти не может: рыпнется вперед — и тут же назад. Так это же Бузыкин!» Басилашвили был утвержден.

«Место встречи изменить нельзя»: костюм Жеглова

Владимир Высоцкий принимал непосредственное участие в создании образа своего героя. Он сам выбирал одежду на костюмерном складе Одесской киностудии. Так, галифе, сапоги, пиджак и полосатый жилет стали отличительными признаками Глеба Жеглова.

«Старший сын»: серьезная соседка Наталья

На роль Натальи пробовались такие актрисы, как Маргарита Терехова и Людмила Зайцева. Но роль получила Светлана Крючкова. Актриса была уверена, что режиссер не выберет ее, и потому вела себя очень спокойно. В итоге Крючкова была утверждена на роль Натальи, потому что режиссер видел героиню именно такой — сдержанной и невозмутимой.

«Семнадцать мгновений весны»: татуировка

Вячеслав Тихонов скрывал свою левую кисть от объектива камеры. А на крупных планах руки вовсе не его, а ассистента художника. Дело в том, что на левой руке у Тихонова с юности осталась татуировка с надписью «Слава». Как ни старались гримеры, скрыть надпись не удалось, поэтому пришлось привлечь к съемкам дублера.

«Жестокий романс»: пароход

Действие картины происходит на борту парохода «Спартак» (в фильме «Ласточка»). Он прошел 2 войны и революцию, но сохранился в хорошем состоянии. Вероятно, пароход мог бы стать музейным экспонатом, однако этого не произошло и в 90-х «Спартак» пустили на металлолом.

«Курьер»: модная одежда Кати

Особые сложности вызвал подбор костюмов для Кати Кузнецовой. Ее одежда должна была быть модной. Поэтому актриса Анастасия Немоляева появлялась в кадре в своей одежде и в вещах жены Карена Шахназарова Алены Сетунской. Визуально Катя и Иван будто из разных миров: Иван носит простые свитера и рубашки, а в гардеробе Кати — костюм Adidas, свитер с модной горловиной-лодочкой, джинсы и кроссовки.

«Чародеи»: занятой Абдулов

Несмотря на то что режиссер утвердил на роль Ивана Александра Абдулова, в первый день в главной роли снимался Сергей Проханов. Уже позже крупные планы с Абдуловым были сняты и вмонтированы в картину. Все потому, что актер был занят в пяти фильмах одновременно.