13 советских актеров, которые могли сыграть что угодно, хоть дверную ручку

Мы можем бесконечно пересматривать фильмы с участием наших любимых советских актеров. Многие из этих артистов могли перевоплотиться в кого угодно. Как, например, Алиса Фрейндлих, игравшая «Мымру» в «Служебном романе» и необыкновенной красоты королеву Анну в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах». Или же Олег Табаков, которого зрители лицезрели в роли разведчика в «Семнадцати мгновениях весны» и в образе гувернантки в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».

Мы в AdMe.ru решили освежить в памяти фильмы с участием всенародно обожаемых актеров и поняли, что все эти артисты могли вжиться в абсолютно разные роли.

1. Инна Чурикова

Роль Марфушеньки в «Морозко» (1964) стала одной из первых серьезных работ Инны Чуриковой. Потом она снялась в «Неуловимых мстителях» (1966) в образе белокурой цыганки, ну а затем в фильме своего супруга Глеба Панфилова «Начало» (1970) и ленте Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» (1979).

2. Юрий Яковлев

«Идиот» (1958) — один из первых фильмов, где Юрий Яковлев появился перед зрителями в главной роли. Спустя 15 лет он сыграл в культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию», где предстал сразу в двух ипостасях — пенсионера-общественника и царя, а вслед за этим в картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) Эльдара Рязанова. Одним из его ярких появлений на экранах в 1980-х стал фильм «Кин-дза-дза!» (1986 г.).

3. Алиса Фрейндлих

В 27 лет Алиса Фрейндлих сыграла небольшую, но запоминающуюся роль буфетчицы цирка в «Полосатом рейсе». В 43 года она стала героиней «Служебного романа», а еще спустя несколько лет очаровала своей королевой Анной в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах». В 52 года актриса воплотила на экране роль Снежной Королевы в «Тайне Снежной Королевы» (1986).

4. Георгий Вицин

В «Запасном игроке» (1954) Георгий Вицин стал талантливым футболистом, а в следующем году он перевоплотился в дедушку в «Максиме Перепелице», хотя ему было всего лишь 38 лет. В 1962 году он блистал в короткометражке «Самогонщики», а в 1964-м ему досталась главная роль в «Женитьбе Бальзаминова».

5. Людмила Гурченко

«Карнавальная ночь» (1956) стала успешным кинодебютом режиссера Эльдара Рязанова. Возможно, успеху картины во многом поспособствовала Людмила Гурченко, которая была отобрана на главную роль. В 1964 году она появилась в «Женитьбе Бальзаминова», а спустя 7 лет в «Тени». Ну а одной из ее ярких работ стала лента «Любовь и голуби» (1984).

6. Андрей Миронов

В 1968 году красавец Андрей Миронов засветился в эксцентрической комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Через 6 лет он перевоплотился в дирижера в «Льве Гурыче Синичкине», а спустя год предстал в образе зубного врача в «Шаге навстречу». Нельзя не вспомнить и его великолепный тандем с Олегом Далем в «Страницах журнала Печорина» (1975).

7. Светлана Крючкова

В 1975 году 25-летняя Светлана Крючкова появилась в образе очаровательной Зиночки в одной из новелл фильма «Не может быть!», а через 3 года сыграла мадмуазель Куку в «Безымянной звезде». Ну а одними из ее сильнейших работ стали роли в фильмах Никиты Михалкова «Родня» (1981), там она сыграла, когда ей был 31 год, а в 44 года актриса предстала в «Утомленных солнцем» (1994).

8. Георгий Милляр

У Георгия Милляра довольно обширная фильмография. Преимущественно он снимался в сказках. В «Королевстве кривых зеркал» (1963) актер стал церемониймейстером, а в «Морозко» (1964) Бабой-ягой. В «Финисте — Ясном соколе» (1975) ему дали роль оборотня, а в «Деревне Утке» (1976) он примерил на себя образ сказочного духа Брауни.

9. Наталья Варлей

Кажется, Наталье Варлей любые роли по плечу. Так, в 19-летнем возрасте в «Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика» она сыграла роль «комсомолки, спортсменки и просто красавицы» Нины, а через год зрители увидели ее в «Вие» в образе панночки. В 37 лет в «Гостье из будущего» она предстала в роли тренера, а в 59 лет блистала в фэнтези «Волкодав из рода Серых Псов».

10. Ирина Купченко

Ирина Купченко начала сниматься в кино в 1969 году. Одна из ее ярчайших работ — роль жены Волшебника в «Обыкновенном чуде» (1978). После нее последовали не менее интересные фильмы с участием этой актрисы: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1981), «Забытая мелодия для флейты» (1987) и «Николай Вавилов» (1990).

11. Надежда Румянцева

Надежда Румянцева снялась в более чем 30 фильмах, и в основном все они были комедийными. Это и «Женитьба Бальзаминова» (1964), и «Легкая жизнь» — лента, в которой она появилась в том же году. В 1968 году Румянцева примерила на себя роль бойкой девушки Раисы Орешкиной в «Крепком орешке», а спустя 13 лет стала предводительницей пиратов в «Тайне, известной всем» (1981).

12. Олег Табаков

Олег Табаков — один из талантливейших мастеров перевоплощения на экране. Так, в «Семнадцати мгновениях весны» (1973) он стал разведчиком, а в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» (1979) блистательно исполнил роль короля Людовика XIII. В «Нескольких днях из жизни И.И. Обломова» (1979) актер перевоплотился в главного героя, а в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» стал гувернанткой.

13. Екатерина Васильева

Роль бывшей куртизанки в фильме «Бумбараш» (1972) стала одной из самых запоминающихся в фильмографии Екатерины Васильевой. В следующем году последовала работа в картине «О тех, кого помню и люблю», где актриса вошла в образ бойца женского саперного батальона. В 1975 году она появилась в фильме «Шаг навстречу», где сыграла с Андреем Мироновым супружескую пару, а в 1982-м стала магом в «Чародеях».