13 дико притягательных фильмов, в атмосфере которых так и хочется затеряться

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Из года в год люди по всему миру с замиранием сердца ждут лета. А когда оно наконец наступает, совсем не хотят, чтобы это время подходило к концу. Притянуть жаркий сезон, а затем его продлить можно за просмотром фильмов, наполненных этой особенной атмосферой тепла, света и бесконечной свободы.

Мы в AdMe.ru не могли оторваться, пока смотрели 13 солнечных фильмов, которые вмиг переносят зрителя в самое теплое время года. А бонус в конце не только подарит мощный заряд летней атмосферы, но и ошеломит красотой исторических костюмов.

1. Боль и слава (2019)

Кинокартина рассказывает о талантливом режиссере, который на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое. На него вмиг обрушивается поток ярких воспоминаний: это и нежные чувства к матери, и любовь, и расставание, и вечные поиски счастья. Все это наводит его на размышления о жизни и искусстве — боли и славе. IMDb — 7,6

2. Мустанг (2015)

В турецкой деревне 5 сестер-подростков возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками. Но консервативные воспитатели считают эти невинные игры неправильными и берутся за воспитание девочек. С этого момента жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрьмой, школу заменяют уроки домашнего хозяйства, а взрослые начинают их готовить к принудительным свадьбам. IMDb — 7,6

3. Палм-Спрингс (2020)

Сара и Найлз знакомятся на одной летней свадьбе. Только парень бывал на этой свадьбе уже миллион раз, поскольку застрял в петле времени. Как позже выяснится, в торжественном дне сурка торчит довольно много народа, и некоторым тут даже нравится. IMDb — 7,1

4. Франц (2016)

Анна и Франц жили в небольшом немецком городе, были молоды, влюблены друг в друга и собирались пожениться. Но Франца отправили на фронт, где он, 23-летний скрипач, погиб. Война закончилась, а жизнь Анны теперь свелась к поддержке пожилых родителей любимого и посещениям кладбища. Однажды она видит там незнакомого человека, который принес цветы на могилу Франца. Встреча с Адриеном переворачивает ее жизнь. IMDb — 7,5

5. Где-то (2010)

Утопая в вечеринках, дорогих машинах и поклонницах, прожженная голливудская звезда Джонни Марко ведет распутную жизнь. Забившись в кокон греха, он теряет себя. Пока однажды в роскошном отеле к нему не приходит его 11-летняя дочь. IMDb — 6,3

6. Маленькая проблема Эйлюль (2014)

Эйлюль обычно получает от жизни все, что только захочет. Но она не может вспомнить последний месяц своей жизни. Друзья говорят девушке, что проблем нет, и успокаивают ее. Чтобы вернуть память, Эйлюль отправляется на остров и там встречает странного человека. IMDb — 7,2

7. Каникулы (2015)

Отец и примерный семьянин Расти Гризвольд мечтает сплотить семью и воссоздать каникулы из своего детства. Вместе с женой и сыновьями он решает отправиться в незабываемое путешествие через всю страну, конечной целью которого станет самый лучший тематический парк США. IMDb — 6,1

8. Хлеб с ветчиной (2019)

Фильм в формате ностальгического школьно-подросткового кино, который неизбежно остается в памяти как тревожный неразгаданный шифр. Картина рассказывает о стыдливом и пьянящем предвкушении взрослой жизни, ритуале прощания с детством и путевке в зрелую жизнь. IMDb — 6,4

9. Мектуб, моя любовь (2017)

Молодой сценарист Амин возвращается на время жарких летних каникул домой, на побережье Франции. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают и, конечно, неизбежно влюбляются. IMDb — 6,5

10. Остров Гуава (2019)

Молодой музыкант Дени живет на острове Гуава и, несмотря на царящую там нищету, отказывается покидать родину. Дени верит, что может сделать если не весь мир, то хотя бы этот его маленький уголок лучше. Тем более что рядом с ним — Кофи (ее сыграла певица Рианна), его муза и единственная любовь. IMDb — 6,7

11. Возвращение в Бургундию (2017)

Три наследника — 2 брата и сестра — после смерти отца возвращаются домой. Они должны восстановить поместье и вернуть виноградникам былую славу. Парни и девушка будут ссориться и мириться, собирать виноград и делать из него ароматные напитки. IMDb — 6,9

12. Молодость (2015)

Пожилые друзья Фред и Мик знают друг друга уже полвека. Они смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира. Это лето они проводят на курорте, где любовные переживания, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда изменят их судьбы. IMDb — 7,3

Бонус: мини-сериал «Великая» (2020)

Молодая дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за императора российского Петра III и принимает православие. Но вскоре талантливая девушка разочаровывается в царственном супруге и как в человеке, и как в правителе. Дата выхода: 15 мая 2020

А какой фильм переносит вас в лето?