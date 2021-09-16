13 случаев, когда звезды и их дети сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте

Иногда дети и родители похожи так, что это не просто заметно невооруженным взглядом, они даже выглядят как один человек. Этим и пользуются порой режиссеры фильмов — дети известных актеров играют более молодые версии своих родителей.

Мы в AdMe.ru насчитали 14 случаев, когда в картине снялись настоящие отец и сын или мать и дочь. А в конце статьи расскажем об актере, который сыграл своего знаменитого родителя, и еще об одной парочке, которая работала вместе, но мало кто это заметил.