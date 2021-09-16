13 случаев, когда звезды и их дети сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте
Иногда дети и родители похожи так, что это не просто заметно невооруженным взглядом, они даже выглядят как один человек. Этим и пользуются порой режиссеры фильмов — дети известных актеров играют более молодые версии своих родителей.
Мы в AdMe.ru насчитали 14 случаев, когда в картине снялись настоящие отец и сын или мать и дочь. А в конце статьи расскажем об актере, который сыграл своего знаменитого родителя, и еще об одной парочке, которая работала вместе, но мало кто это заметил.
Морган Фримен и Альфонсо Фримен в фильме «Побег из Шоушенка»
Мелисса Маккарти и Вивиан Фальконе в фильме «Сила грома»
Сьюзан Сарандон и Эва Амурри в фильме «Папа-досвидос»
Мерил Стрип и Мэми Гаммер в фильме «Вечер»
Джон Кани и Атандва Кани в фильме «Черная пантера»
Милла Йовович и Эвер Андерсон в фильме «Обитель зла: Последняя глава»
Лори Меткалф и Зои Перри в сериалах «Теория Большого взрыва» и «Детство Шелдона»
Дэша Поланко и Дасани Кристал Гонсалес в сериале «Оранжевый — хит сезона»
Гленн Клоуз и Энни Старк в фильме «Жена»
Марк Консуэлос и Майкл Консуэлос в сериале «Ривердейл»
Роберт Дауни — младший и Индио Фалконер Дауни в фильме «Поцелуй навылет»
Джеймс Гандольфини и Майкл Гандольфини в фильме «Множественные святые Ньюарка» — приквеле сериала «Клан Сопрано»
Тина Фей и Элис Ричмонд в сериале «Студия 30»
Бонус № 1: Дуэйн «Скала» Джонсон сыграл своего отца Рокки Джонсона в сериале «Шоу 70-х»
Бонус № 2: Бен Стиллер и его сын Куинн Демпси Стиллер озвучивали льва Алекса в мультфильме «Мадагаскар-2»
Как думаете, правильно ли сделали режиссеры, что позвали сниматься в фильмах актеров-родственников?
Фото на превью Thunder Force / Netflix
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