13 случаев, когда второстепенные персонажи обошли главных и стали визитной карточкой фильма

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Случаи, когда неосновной персонаж запомнился лучше других, — большая редкость. Актерам дают меньше экранного времени, чтобы полностью раскрыть своего героя. Однако иногда талант, основательная подготовка к роли и работа сценаристов в силах сотворить чудо.

AdMe.ru удалось вспомнить фильмы, которые в первую очередь ассоциируются с второстепенными персонажами.

Николь Кидман — мисс Марта, «Роковое искушение»

В «Роковом искушении» Кидман сыграла директрису женского пансионата, в который попадает раненый солдат. Вся женская команда убедительно воплотила своих персонажей, но Николь запоминается особенно сильно. Ей удалось передать сложный характер своей героини: строгая и сдержанная женщина, не лишенная при этом своих слабостей. София Коппола (режиссер фильма) уже работала ранее с Кирстен Данст и Эль Фэннинг. На вопрос о сотрудничестве с Кидман она ответила: «Она профессионал высочайшего класса, одно удовольствие смотреть за тем, как она воплощает на экране своего персонажа. Но, чтобы стать частью банды, ей придется сделать со мной еще пару фильмов. К нам не так просто попасть, но у Николь есть все шансы!»

Колин Фаррелл — Тренер, «Джентльмены»

Колин Фаррелл играет разноплановые роли, но криминальные комедии с его участием («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов») имеют особый шарм. Так вышло и с «Джентльменами». Хоть Тренер и нечасто появлялся в кадре, но каждая сцена запоминается. Мы ни в коем случае не умаляем заслуг остальных актеров, но если этот фильм и нуждается в спин-оффе, то он непременно должен быть про Тренера.

Дж. К. Симмонс — Флетчер, «Одержимость»

Деспотичный учитель Флетчер — живое воплощение оригинального названия этого фильма —Whiplash («Хлыст»). Большую часть времени персонаж Дж. К. Симмонса вызывает одновременно и ненависть, и восхищение. Это главная заслуга актера — вы не можете однозначно определить свое отношение к нему до конца фильма. Но, посмотрев ленту полностью, зритель с уверенностью скажет, эффективны ли методы Флетчера и заслуживает ли он симпатии. Роль принесла актеру более 30 наград, в том числе «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Интересно, что в реальной жизни Симмонсу не присущи черты характера Флетчера — он добродушный и позитивный. Помимо таланта ему помог тот факт, что он большой любитель музыки, его отец был учителем, а затем и директором в музыкальной школе.

Мэттью Макконахи — Джо Купер, «Киллер Джо»

Макконахи впервые играл в черной комедии, но справился со своей задачей на все 100 %. Джо — полицейский, который считает себя выше закона и никогда не нарушает своих принципов. Манера речи и движения даже в обычной ситуации выдают в нем холодного, расчетливого человека, с которым лучше не шутить. Уже после первого его появления зритель понимает, что далее все будет идти по правилам Джо Купера. Поначалу Мэттью отказался играть в этом фильме: «Когда впервые прочитал сценарий, я тут же выкинул его в мусорку. Я не хотел иметь ничего общего с этим фильмом. Но потом коллеги объяснили, что своеобразный юмор картины должен пролить свет на общественные пороки».

Пенелопа Крус — Мария Елена, «Вики Кристина Барселона»

Все 3 девушки, борющиеся за обаятельного героя Хавьера Бардема, сыграли на высоком уровне, но Пенелопа Крус все-таки перетянула одеяло на себя. Да и персонаж ей достался особенно запоминающийся. Взбалмошная, одновременно нежная и грубая Мария Елена в каждой сцене приковывает взгляд. А как мило она ругается — это надо видеть.

Том Харди — Бэйн, «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Мы вовсе не забыли, что ранее в «Темном рыцаре» также отличился Хит Леджер, но об этом и так все знают. Положа руку на сердце, можно сказать, что убедительнее Бэтмена в исполнении Кристиана Бейла получился и Бэйн, сыгранный Томом Харди. Кристиан — отличный актер, но будем честны: Бэтмен сам по себе довольно картонный персонаж, который всегда играет по правилам и твердит о справедливости. А вот его противникам есть где разгуляться. Том Харди также тщательно готовился к роли: он набрал 13 кг, изучал боевые искусства и нашел человека, голосу которого будет подражать, — боксер Король Цыган, обладавший очень специфическим акцентом.

Хавьер Бардем — Антон Чигур, «Старикам тут не место»

Напрочь лишенный эмпатии Антон Чигур включен в список 100 величайших персонажей всех времен и многочисленные топы злодеев. Он получился настолько убедительным, что из оригинальной картины перекочевал в другие произведения кинематографа, а на Хеллоуин нередко можно встретить людей в его образе. В первую очередь это заслуга Хавьера Бардема и сценария братьев Коэн. Поначалу актер даже отказывался играть настолько бесчеловечного героя. Когда режиссеры Джоэл и Итан Коэн обратились к Хавьеру, он ответил: «Я не вожу машину, плохо говорю по-английски и ненавижу насилие». «Вот потому мы и позвали тебя», — сказали они. А после того, как актер впервые увидел себя в образе Чигура, он воскликнул: «Ну это выглядит великолепно, но вы разрушили мою личную жизнь на следующие 3 месяца».

Эмма Стоун — Сэм, «Бёрдмен»

Эмма Стоун, которая ранее играла в подростковых драматических комедиях, в этом фильме вышла на новый уровень. Для роли Сэм ей пришлось похудеть, покрасить волосы и выложиться на полную, хотя параллельно она была задействована в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». Поскольку фильм снимался длинными дублями, актеры не могли не делать ошибок. Эдвард Нортон и Майкл Китон даже решили подсчитать, кто сколько раз кто ошибется. Эмма побила всех по количеству ошибок, а Зак Галифианакис, наоборот, почти их не допускал. Однако это не помешало актрисе получить номинацию на «Оскар» за лучшую роль второго плана.

Майкл Фассбендер — Дэвид, «Прометей» и «Чужой: Завет»

Андроид Дэвид в исполнении Майкла выглядит добродушным и преданным экипажу, но в то же время в нем чувствуется что-то зловещее. Для подготовки к роли актер смотрел раннюю работу режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и другие фильмы, в которых были похожие персонажи. Фассбендер также вдохновлялся успехами и физическими качествами олимпийского чемпиона по прыжкам в воду Грега Луганиса.

Кристоф Вальц — доктор Шульц, «Джанго освобожденный»

Кристоф Вальц дважды получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильмах Квентина Тарантино. Доктор Шульц из ленты «Джанго освобожденный» получился настолько же убедительным, как и Ганс Ланда в «Бесславных ублюдках». Актеру удается создать образ добродушного человека, а в следующую секунду так измениться в лице и манерах, что становится страшно. После успеха фильма «Бесславные ублюдки» Тарантино вскоре положил перед Кристофом сценарий фильма о Джанго. После прочтения актер сказал: «Я был уверен, что это написано для меня. Его способ дать это понять был необычайно прекрасен: он поместил эти страницы передо мной и сообщил об этом через моего будущего персонажа».

Энди Серкис — Кло, «Черная Пантера»

Фильм «Черная Пантера» получил смешанные отзывы, но игра Энди Серкиса, как и всегда, была оценена положительно. Болтливый, распевающий песни и брызжущий слюной Уллис Кло — один из самых харизматичных злодеев вселенной Marvel за последние годы. Энди Серкис мастерски владеет голосом и мимикой, и ему доверяют таких персонажей, как Голлум из «Властелина колец» или Цезарь из «Планеты обезьян». Поэтому нам не так часто удается увидеть его настоящее лицо.

Тильда Суинтон — Древний, «Доктор Стрэндж»

Не секрет, что Тильде Суинтон идеально подходят роли странных персонажей с необычной внешностью и сложной историей. Режиссер фильма Скотт Дерриксон писал героя специально под нее, хотя она еще не знала об этом. Получилось так хорошо, что даже фанатов комиксов все устроило, хотя в оригинале Древний изображен старым азиатом. Тильда также внесла свои поправки в образ: лысая голова и шрамы — плоды ее фантазии.

Норман Ридус — Дэрил, «Ходячие мертвецы»

Дэрил с самого начала кажется наиболее приспособленным для выживания в условиях зомби-апокалипсиса. Это и отличная игра Нормана Ридуса подарили нам персонажа, который запоминается даже больше главного героя и всех остальных. На вопрос о своих личных качествах, которыми он наделил персонажа, актер ответил: «Ну я умею ездить на мотоцикле и бросать на людей косые взгляды».

Какие еще персонажи запомнились вам больше, чем основные герои картины?