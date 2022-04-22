13 случаев, когда в кино наглядно показали, к чему приводит неправильное воспитание детей

Фильмы и сериалы помогают людям испытать эмоции и чувства, которые недоступны им в реальной жизни. Мы сопереживаем героям и порой неосознанно копируем их модели поведения. Но не стоит забывать о том, что подобные примеры далеко не всегда бывают положительными.

Мы в AdMe.ru разобрали частые ошибки родителей на примере известных киноперсонажей. А в бонусе познакомим вас с экранной мамой, которая точно может стать образцом для подражания.

Давят авторитетом («Догвилль»)

По сюжету Грейс, сбежавшая от отца, пытается найти свое счастье в маленьком городке Догвилле. Но местные жители начинают использовать ее. Когда же героиню находит отец, зрители узнают, почему Грейс сбежала из дома. Она не хотела иметь ничего общего с человеком, который совершал аморальные поступки и считал себя едва ли не всемогущим. Возможно, именно поэтому Грейс позволила горожанам сесть ей на шею: она старалась не быть похожей на своего родителя. Из-за отца девушка стала мягкотелой и проявляла сострадание к жителям Догвилля, даже когда они вели себя отвратительно.

Не замечают ребенка («Гарри Поттер»)

О детстве Северуса мы знаем из книг. Он вырос в семье матери-ведьмы и отца-магла и, по всей видимости, не был желанным ребенком. Родители постоянно ссорились, а сыном пренебрегали. В итоге его единственным другом, а еще и любовью всей его жизни стала Лили. Но возможно, именно из-за родителей Северус потерял любимую. Нелюбимый мамой и папой, неуверенный в себе и своих силах, он не смог признаться Лили в своих чувствах. А когда она отказалась от его дружбы, Северус и вовсе замкнулся в себе. Вероятно, именно из-за желания самореализоваться и доказать (в том числе и родителям), что он чего-то стоит, парень примкнул к свите Волан-де-Морта. Скорее всего, если бы Снейпа «долюбили» в детстве, его судьба сложилась бы иначе.

Относятся безразлично («Друзья»)

Как мы помним из сериала, Моника помешалась на чистоте и старается контролировать все и вся вокруг себя. Это типичные признаки ОКР — обсессивно-компульсивного расстройства. Чтобы выявить его причину, нужно проанализировать отношения девушки с мамой и папой. Монике около 30 лет, но до сих пор родители не признали ее членом семьи и равной другим. Ее профессиональные навыки постоянно ставят под сомнение. Отец заткнул детскими вещами Моники течь в гараже, а деньги на ее свадьбу родители потратили на покупку дачи. Тогда как ее брату Россу, напротив, прощают все прегрешения. Порой кажется, что Моника старается быть идеальной и во всем первой просто для того, чтобы добиться наконец-то родительского внимания и любви.

Гиперопекают («Телекинез»)

Мать 15-летней Кэрри — деспотичная женщина, которая полностью контролирует дочь. Именно из-за поведения матери у девушки открываются способности к телекинезу. Маргарет запрещает Кэрри думать о чем-либо, кроме спасения души, и порицает любое проявление телесности. Мать даже говорит дочери, что у хороших девочек нет груди. Из-за постоянного давления и страха девочка не может завести друзей: она не уверена в себе и замкнута. Когда в школе у нее начинаются месячные, девушку высмеивают одноклассники, а она и не думает давать им отпор. Сдерживаемые эмоции в итоге вырываются наружу, но к этому времени Кэрри уже не может себя контролировать.

Проецируют свои травмы на детей («Тайна Коко»)

Для родителей нормально переживать о судьбе собственных детей. Но порой переживания основаны лишь на неприятном опыте самих родителей. Муж Имельды, прабабушки Мигеля, оставил жену с ребенком на руках, потому что его интересовала только слава. После этого на музыку в семье наложили табу. А Мигель, как назло, только и мечтает выступать на сцене, из-за чего все постоянно ссорятся. Мультфильм демонстрирует, как важно не переносить негативный опыт прошлого на настоящее, а особенно — на будущее своих детей.

Посвящают ребенку всю жизнь, забывая о себе («Черный лебедь»)

Главной героине фильма Нине уже 28 лет, но она до сих пор боится свою маму. Мать следит за ее питанием, здоровьем и фигурой, подстригает ногти, без спроса входит в комнату Нины, которая, к слову, выглядит не как спальня взрослой женщины, а как комната девочки-подростка: ее украшают розовые стены и стоящие повсюду игрушки. У Нины нет личной жизни, и мама для нее единственный близкий человек. Из-за этого ей сложно работать: получив новую роль, Нина никак не может раскрыться. Мать фактически владеет дочерью, ведь она «бросила карьеру, чтобы растить ее».

Требуют слишком многого («Гарри Поттер»)

Очевидно, что Драко Малфой завидует Гарри Поттеру. Хотя на первый взгляд завидовать нечему: у Драко есть все, чего Поттер был лишен. Но Драко, по всей видимости, ведет себя так именно из-за своей семьи. Люциус воспитывал Драко, обособляя его от других детей, постоянно подчеркивая его значимость и принадлежность к элите. Кажется, отец возлагал на Драко слишком много надежд и давил на него. Вполне логично, что парень пытался сорвать свою злость на других.

Не доверяют («Секса не будет!!!»)

Психологи считают, что необходимо устанавливать личные границы с самого детства. В идеале родителям нужно спрашивать разрешение, прежде чем обнять ребенка, и не заходить в детскую без стука. Конечно, читать переписки ребенка тоже не стоит. Но родители из этой комедии о последнем правиле напрочь забыли. Они случайно перехватывают сообщение в чате между своими дочками и пытаются помешать их планам. Родители отрицают, что их дети уже выросли, и сомневаются в их порядочности. Все это приводит к забавным и не очень курьезам. В реальной жизни такой гиперконтроль может принести детям много проблем.

Критикуют выбор («Почему он?»)

Не всегда родителям по душе вторая половинка их чада. При этом зачастую ребенок уже взрослый человек, который может самостоятельно принимать решения. В фильме «Почему он?» родители дочери шокированы ее выбором: парень грязно ругается, забит татуировками, ведет себя странно. Отец пытается отговорить Стефани выходить замуж за ее избранника, из-за чего в семье назревает конфликт. От разрушительной ссоры их спасает только то, что отец и дочь все же выслушали друг друга: дочь объяснила, почему выбрала именно этого парня, а отец в итоге смирился с выбором дочки.

Лезут в дела семьи («Если свекровь — монстр»)

По сюжету Виола, мать Кевина, потеряла работу: ее место в ток-шоу заняла коллега помоложе. Тут же выяснилось, что ее любимый и единственный сын собирается жениться. Будущую невестку Виола сразу невзлюбила, а потому начала нагло лезть в отношения сына, чтобы сорвать свадьбу. Она прямо говорит девушке, что та никогда не будет достаточно хороша для Кевина. Каким-то чудом молодым удалось сохранить отношения — любовь победила. Но ошибку Виолы часто совершают родители, которые не считаются с личными границами своих детей и воспринимают их как свою собственность.

Обращают на детей мало внимания («Клиника»)

По сюжету сериала Эллиот — социально неадаптированная и нервозная молодая женщина с низкой самооценкой, которая пытается соревноваться со всеми вокруг. Сама девушка объясняет свои особенности несчастливым детством. Ее мать была холодным и отстраненным человеком. Она почти не уделяла дочери внимание и была поглощена лишь собой. Отец же попытался вмешаться в карьеру взрослой дочери, а когда та ослушалась, он лишил ее финансовой поддержки.

Не принимают ребенка («Гарри Поттер»)

Мы точно не знаем, почему еще школьником Сириус сбежал от родителей, но, вероятно, причина на то у него была. Его отношения с отцом были гораздо лучше, чем с матерью. Ее Сириус попросту ненавидел и, возможно, назло ей совершал многие свои поступки. Безрассудство Сириуса в фильмах и книгах упоминается не раз. Пытаясь искупить грехи своих чистокровных родителей, которые ненавидели маглов, Сириус старается спасти всех и вся. Он отчаянно рискует, и однажды это заканчивается печально.

Постоянно критикуют («Гриффины»)

Еще один пример нелюбимого ребенка — Мег из культового мультсериала «Гриффины». Девушка непопулярна в школе, да и дома ей не рады: ее отец Питер если и замечает дочь, то лишь затем, чтобы отпустить очередную остроту в ее адрес. А однажды Питер бросил Мег посреди выпускного бала. Из-за поведения Питера у девушки развиваются нездоровые отношения с мужчинами: она готова броситься в объятия любого парня, который просто ведет себя с ней вежливо. В реальной жизни повзрослевшей Мег пришлось бы провести много часов в кабинете у психотерапевта.

Бонус: мама Форреста Гампа, которая всегда верила в своего сына

Мама Форреста Гампа искренне верила, что ее особенный сын ничем не хуже остальных. Всеми правдами и неправдами она добивается того, чтобы ее ребенка взяли в школу, а когда он достигает успеха, гордится им. Кто знает, как бы сложилась судьба Форреста, если бы не его любящая и всегда готовая поддержать мама.