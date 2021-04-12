13 случаев, когда удачный грим и свет превратили актера в близнеца его персонажа. Правда, и без таланта не обошлось

В фильмах и сериалах о личностях, которые существовали в действительности, зрители хотят видеть как можно больше достоверных фактов. И внешность персонажа имеет огромное значение для того, чтобы эффект присутствия был полным.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на фильмы и сериалы, где актеры, на наш взгляд, замечательно вжились в роль и невероятно похожи на прототипов.

1. Эдриен Броуди в роли Сальвадора Дали, «Полночь в Париже»

В фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже» Эдриен Броуди сыграл далеко не главную роль, но его Сальвадор Дали покорил зрителей. По сюжету сценарист Гил исполняет свою мечту увидеться с выдающимися личностями начала ХХ века. С наступлением полуночи он получает доступ в портал времени и знакомится с Бунюэлем, Дали, Гертрудой Стайн и Пикассо.

2. Эдди Редмэйн в роли Стивена Хокинга, «Вселенная Стивена Хокинга»

Чтобы гениальный физик на экране выглядел максимально достоверно, режиссер внимательно изучал биографию, видео и архивные фото Стивена Хокинга. В основу фильма легла история взаимоотношений Стивена с женой, сценарист вдохновился ее мемуарами. Эдди Редмэйну удалось показать всю гамму чувств и переживаний человека, который жил, работал и сделал неоценимый вклад в науку, будучи тяжело больным. Это оценили и зрители, и критики — Редмэйн получил за эту роль премию «Оскар» в категории «Лучший актер».

3. Андре 3000 в роли Джими Хендрикса, «Джими Хендрикс»

Андре Бенджамин (псевдоним Андре 3000) сыграл Джими Хендрикса в самом начале его карьеры. По сценарию фильма Джими играет в одном из нью-йоркских клубов, где его замечает подруга одного из участников «Роллинг Стоунз» и распознает в нем потенциал будущей мировой звезды. Начинается роман и движение певца к своему дебютному альбому.

4. Хелен Миррен в роли королевы Елизаветы II, «Королева»

Фильм описывает жизнь королевской семьи Великобритании в период после гибели принцессы Дианы. Хелен Миррен смогла настолько удачно вжиться в образ королевы Елизаветы II, что удостоилась премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также «Кубка Вольпи» на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль. Сама же картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

5. Хилари Суэнк в роли Амелии Эрхарт, «Амелия»

Амелия Эрхарт — первая женщина-пилот, которая перелетела Атлантический океан, автор нескольких книг, человек, который повлиял на роль женщин в мировой авиации. Она пропала без вести при попытке совершить кругосветный полет, но ее имя навеки вписано в историю. Хилари Суэнк рассказала о жизни Амелии, пути к известности, отношениях с мужем, мировых рекордах и невероятных успехах в профессии.

6. Ханна Тейлор-Гордон в роли Анны Франк, «Анна Франк»

История Анны Франк, нидерландской девочки, которая вела свой пронзительный детский дневник в период Второй мировой войны, известна всем. А актриса Ханна Тейлор-Гордон настолько талантливо сумела изобразить героиню, что эта роль до сих пор остается одной из знаковых в ее карьере. Актрису номинировали на премию «Эмми» и «Золотой глобус», а сам сериал получил «Эмми» в категории «Лучший мини-сериал».

7. Джаред Лето в роли Марка Дэвида Чепмена, «Глава 27»

Для роли человека, который лишил жизни Джона Леннона, Джареду Лето пришлось поправиться на 30 кг. Актер рассказывал, что набрать вес оказалось сложнее, чем сбросить его для другой роли. Он соблюдал диету с большим количеством мороженого, оливкового масла и соевого соуса. Резкий скачок веса спровоцировал проблемы со здоровьем — началась подагра. Актеру пришлось даже некоторое время передвигаться в инвалидной коляске. После съемок Лето понадобился год, чтобы вернуться в относительно нормальную форму.

8. Сергей Никоненко в роли Сергея Есенина, «Пой песню, поэт...»

В сериале 2005 года Есенина сыграл Сергей Безруков, а в фильме 1971-го — Сергей Никоненко. Многие отмечали внешнее сходство актера с великим поэтом, но Никоненко сумел показать, что может передать образ не только благодаря похожести, но и с помощью таланта. К тому же, чтобы проникнуться мировосприятием Есенина, вся съемочная группа ездила в родное село поэта и общалась с его родственниками.

9. Джим Керри в роли Энди Кауфмана, «Человек на Луне»

Комик Энди Кауфман был известен тем, что не выступал по привычному комедийному шаблону, а превратил всю свою жизнь в нескончаемое шоу. Люди не могли отличить, где правда, а где вымысел, он умело жонглировал фактами и юмористическими выдумками. Джим Керри не менее талантливо изобразил этого неординарного человека в фильме-биографии, который начинается детством Энди и заканчивается его гибелью.

10. Даниэль Брюль в роли Ники Лауды, «Гонка»

Фильм «Гонка» основан на реальной истории противостояния двух гонщиков «Формулы-1»: австрийца Ники Лауды и британца Джеймса Ханта. Сюжет строится вокруг чемпионата «Формулы-1» и жизней соперников после того, как один из них стал чемпионом, а другой был вынужден переживать неудачу. Картина была номинирована на премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм года, и этому поспособствовала в том числе талантливая игра Даниэля Брюля.

11. Хэлли Берри в роли Дороти Дэндридж, «Познакомьтесь с Дороти Дэндридж»

Фильм раскрывает личную историю легендарной американской певицы и актрисы. Дороти Дэндридж стала первой афроамериканкой, которую номинировали на «Оскар». Хэлли Берри рассказала биографию этой невероятной женщины и получила за роль премии «Эмми» и «Золотой глобус».

12. Том Хэнкс в роли Ричарда Филлипса, «Капитан Филлипс»

В основу триллера «Капитан Филлипс» вошла реальная история капитана, который был захвачен в плен сомалийскими пиратами. Том Хэнкс исполнил главную роль. Фильм получил хорошие отзывы критиков, был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Интересно, что после выхода фильма некоторые участники событий раскритиковали подачу истории. По их словам, Филлипс не был таким героем, каким его изобразили в фильме.

13. Колин Ферт в роли Дональда Кроухёрста, «Гонка века»

Колин Ферт сыграл британского яхтсмена, который участвовал в кругосветной гонке за приз «Золотой глобус». Дональд Кроухёрст решил принять участие в этом опасном приключении, столкнулся со многими трудностями, а потом придумал безумную авантюру. Жену спортсмена сыграла Рэйчел Вайс.