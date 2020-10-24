13 фильмов, создатели которых решили чуть-чуть сэкономить на спецэффектах. И вот что из этого вышло

Когда в конце прошлого века в мировой кинематограф ворвались новые технологии, процесс создания фильмов преобразился: муляжи и куклы из папье-маше оказались на свалке, а их полноценной заменой стала компьютерная графика. Нащупав золотую жилу, режиссеры культовых блокбастеров все чаще обращаются к цифровым эффектам, которые, к слову, сегодня применяются и в мелодрамах, и в боевиках.

Редакция AdMe.ru вспомнила о нашумевших фильмах, создатели спецэффектов в которых так воодушевленно выполняли свою работу, что даже немного перестарались.

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2 (2012)

Знаменитая сага о вампирах сильно пострадала от чрезмерного применения спецэффектов: прорисовка ключевых элементов франшизы не только оставляет желать лучшего, но и иногда абсолютно неоправданна. Ярким тому примером может служить Ренесми — ребенок Эдварда и Беллы, целиком и полностью созданный при помощи компьютерной графики. Стеклянный взгляд и общая неестественность этого персонажа вызвали недоумение не только у фанатов саги, но и у критиков: за огромное количество киноляпов фильм был номинирован аж на 11 антипремий «Золотая малина».

Кошки (2019)

Бродвейский мюзикл «Кошки» изначально задумывался как масштабная кинокартина, которую, однако, не смогли спасти от фееричного провала ни именитые актеры, которых пригласили на роли, ни ультрасовременная компьютерная графика. В 2020 году фильм признали худшим на антипремии «Золотая малина», и произошло это во многом именно из-за графических особенностей фильма.

Мстители. Финал (2019)

Фанаты «Мстителей» могут помнить сцену с Бри Ларсон в начале заключительного фильма франшизы: по сюжету героиня летит в открытом космосе с развевающимися волосами. И все бы ничего, если бы не одно но: в вакууме нет воздуха и, соответственно, ветра.

«Мумия возвращается», 2001

Приключенческий фильм «Мумия», который у многих из нас ассоциируется с детством, в свое время был настолько популярен, что создатели 1-й части решили выпустить его сиквел — «Мумия возвращается». Хотя грозного Царя скорпионов сыграл сам Дуэйн Скала Джонсон, визуализаторы киностудии решили немного подкорректировать внешность актера при помощи компьютерной графики. О результатах работы графических дизайнеров, которые в детстве наверняка слишком часто играли в компьютерные игры, судите сами по изображению выше.

Аладдин (2019)

Сказка о приключениях Аладдина была настолько популярна в 90-х годах XX века, что спустя почти 30 лет после выпуска диснеевского мультсериала голливудские творцы решили создать полноценный мюзикл по мотивам детской истории. Киноадаптация мультфильма получила довольно противоречивые отзывы критиков, которым не понравилось качество CGI-эффектов и наличие в мюзикле отличий от оригинальной истории.

Ван Хельсинг (2004)

Гибель одной из невест графа Дракулы в кинофильме «Ван Хельсинг» наверняка должна была производить впечатление на зрителя, который в 2004 году уже немного разбирался в компьютерных технологиях. Однако в реальности все получилось не так, как задумывал режиссер картины: к компьютерной модели попросту прикрепили лицо кричащей актрисы.

Зеленый фонарь (2011)

Вряд ли роль в «Зеленом фонаре» можно считать главной в актерской карьере Райана Рейнольдса. Спустя 9 лет после выпуска супергеройского фильма в прокат актер и сам начал посмеиваться над довольно скромным качеством технологии визуализации CGI, которая самым активным образом применялась в картине: в одной из постсцен «Дедпула» Рейнольдс отправляется в прошлое, чтобы предостеречь самого себя от съемок в «Зеленом фонаре».

Люди Икс: Начало. Росомаха (2009)

Мультяшные и немного нелепые когти Росомахи в фильме «Люди Икс: Начало» немало разочаровали поклонников знаменитой кинофраншизы. Трудно с ними не согласиться: бюджет картины составил целых $ 150 млн, часть из которых наверняка можно было бы потратить на работу опытных визуализаторов.

Соник в кино (2020)

Странная фантазия визуализаторов фильма «Соник в кино» — реалистичные человеческие зубы у животного — дважды поставила под угрозу выпуск этого анимационного шедевра. Лицо и пропорции главного героя вызвали море возмущения у поклонников одноименной компьютерной игры, которые потребовали изменить облик их любимого персонажа. Пожелания фанатов выпускающая фильм компания все же учла, потратив $ 5 млн на более качественную разработку деталей внешности ежика Соника.

Я — легенда (2007)

Прекрасная актерская игра Уилла Смита и оригинальный адаптированный сценарий в фильме «Я — легенда» привели к тому, что лента получила множество премий и наград на международных кинофестивалях. От критиков, однако, не укрылись недочеты в графическом оформлении картины: компьютерные зомби выглядят словно персонажи видеоигры, хотя и довольно качественной.

Люди Икс: Апокалипсис (2016)

«Люди Икс: Апокалипсис» стал худшим фильмом 2016 года по версии журнала Time. Вполне возможно, что низким рейтингам и негативным отзывам поспособствовали и нюансы графики ленты: некоторые персонажи выглядят уж слишком компьютерными и нереалистичными.

Гарри Поттер и философский камень (2001)

Хотя фильм «Гарри Поттер и философский камень» в свое время выдвигался сразу на несколько премий «Оскар», качество технологии визуализации CGI в нем оставляет желать лучшего. Так, знаменитый момент с троллем, схватившим главного героя, больше напоминает фрагмент из видеоигры, чем кадр из качественного голливудского блокбастера.

Халк (2003)

Популярность комиксов о зеленом Халке должна была способствовать рейтингам одноименного фильма, но что-то пошло не так. Зрители, сославшись на компьютерную внешность главного героя картины, в большинстве своем проигнорировали фильм, эффекты для которого готовила команда из 100 с лишним художников и дизайнеров по графике. Впрочем, создатели «Халка» не отчаялись и уже к 2008 году подготовили сиквел «Невероятный Халк», который оказался гораздо успешнее своего предшественника.