13 случаев, когда одного персонажа сыграли разные актеры и актрисы. И мы не удержались от сравнения

В популярной культуре есть немало персонажей, к которым кинематографисты прибегают из раза в раз. Так получается, что одну и ту же роль играют разные актеры и актрисы, а зрители потом спорят, кто справился круче.

Мы в AdMe.ru тоже не удержались и сравнили 13 известных персонажей в исполнении разных кинозвезд.

Белоснежка

Кинематографисты в последние десятилетия охотно работают с этим персонажем и всячески его переосмысливают. Например, в сериале «Десятое королевство», вышедшем в 2000 году, зритель увидел Белоснежку уже в зрелом возрасте в исполнении Кэмрин Мангейм. По сюжету она стала бабушкой, а ее внука-принца злая колдунья превратила в пса. Сериал «Однажды в сказке» 2010-х годов демонстрирует нам персонажа в современных реалиях. Белоснежка стала матерью, но была вынуждена покинуть волшебный мир, чтобы спасти семью. В ленте «Белоснежка и охотник» 2012 года Кристен Стюарт показала воинствующую девушку, которая не питает ложных иллюзий относительно доброты мира и умело противостоит злой мачехе.

Золушка

Сказка о Золушке была перенесена на экраны десятки раз, и нередко девушку-сироту играли лучшие актрисы своего времени. В середине прошлого века на экраны вышел мюзикл, главную роль в котором исполнила Джули Эндрюс. Газета «Нью-Йорк таймс» назвала актрису в этой картине «завораживающей». В 1998 году кинематографисты пересказали старую сказку на новый лад в ленте «История вечной любви». Центральный женский персонаж в исполнении Дрю Бэрримор, по мнению критиков, получился активным и сильным, в противовес своему безвольному прототипу. Владелица хрустальных туфелек появляется и в мюзикле 2014 года «Чем дальше в лес», а играет ее Анна Кендрик. В этой версии Золушка самая рассудительная. Она смотрит на мир без розовых очков и быстро подмечает недостатки принца.

Дракула

Многие уже не помнят Кристофера Ли в роли Дракулы, а его герой оказал влияние на видение вампира в популярной культуре. После выхода в 1958 фильма «Дракула» этих сверхъестественных существ в кино начали изображать с длинными клыками. В 2013 вышел сериал по мотивам романа Брэма Стокера, и в нем знаменитого вампира сыграл Джонатан Рис-Майерс. Многие зрители отметили, что, несмотря на вольную интерпретацию оригинального произведения, характер Дракулы максимально приближен к каноническому. В 2020 году кинематографисты представили новую версию персонажа в исполнении Класа Банга, и пользователи сети назвали его одновременно устрашающим и очаровательным. Создатели решили привнести в эту экранизацию немного юмора, разбавив им мрачную историю.

Ирэн Адлер

Ирэн Адлер появилась лишь в одном рассказе Артура Конана Дойла, но стала одним из самых запоминающихся его героев. В полнометражном фильме «Шерлок Холмс» персонажа сыграла Рейчел Макадамс. Создали стремились показать ее роковой женщиной, которая использует женские чары для достижения своих целей. В сериале «Шерлок» мы наблюдаем Ирэн Адлер в исполнении Лары Пулвер. Она знатно уступает своей книжной версии в изворотливости. Героиню показали даже некой неудачницей, ведь ей ни разу не удается обыграть главного героя. Этот же персонаж, сыгранный Натали Дормер в сериале «Элементарно», кажется эталоном. Потому что героиня показана такой же, как у Конана Дойла: женщиной с высоким интеллектом, которая может противостоять Шерлоку.

Зорро

В диснеевском сериале середины прошлого века «Зорро» роль неуловимого героя в маске сыграл Гай Уильямс. Многие зрители по сей день считают этого актера лучшей экранной версией персонажа. Но еще аудитория горячо полюбила и Зорро в исполнении Алена Делона в ленте 1975 года, хотя некоторые обвинили его героя в излишней франтоватости. Но, учитывая, что Делон считался красивейшим актером своего времени, реакция публики была ожидаема. В 1998 году ловкого авантюриста сыграл Антонио Бандерас в картине «Маска Зорро». В фильме он представлен как преемник уже постаревшего Зорро. Игра актера получила высокие оценки, он даже был номинирован на «Золотой глобус».

Кэрри

Героиня мистического романа Стивена Кинга, которая владеет телекинезом, впервые была сыграна Сисси Спейсек в фильме «Кэрри» в 1976 году. Лента стала классикой в жанре ужасов, а исполнительница главной роли показала зрителям, какой пугающей может быть обычная школьница. В 2002 годы вышел одноименный фильм, в котором этого же персонажа представила Анджела Беттис. Ее Кэрри получилась более трогательной, создатели картины это заметили и даже решили изменить финал. В ленте «Телекинез», вышедшей на экраны в 2013 году, Кэрри сыграла Хлоя Грейс Морец. Эту экранизацию зрители назвали смехотворной. Для многих миловидная Хлоя просто не вяжется с образом девушки-изгоя.

Скрудж

Скрудж — персонаж любимой многими рождественской истории, написанной Чарльзом Диккенсом. Озлобленный пожилой джентльмен встречается с духами накануне зимнего праздника, и они меняют его взгляды на жизнь. В «Рождественской сказке Маппетов» 1992 года роль Скруджа исполнил Майкл Кейн. Лента 2017 года «Человек, который изобрел Рождество» является байопиком самого Диккенса. И по ее сюжету писатель сталкивается со Скруджем в реальной жизни, после чего делает его героем своего произведения. Персонажа сыграл Кристофер Пламмер. Что касается мини-сериала 2019 года «Рождественская песнь», то здесь создатели решили снять не милую сказку для детей, а мрачную историю для взрослых. Скрудж в исполнении Гая Пирса получился неоднозначным и драматичным героем.

Винсент Ван Гог

Роль легендарного художника-постимпрессиониста решил исполнить выдающийся режиссер Мартин Скорсезе. В образе Ван Гога он появился в японском фильме «Сны Акиры Куросавы» 1990 года, который состоит из нескольких новелл. В сериале «Доктор Кто» можно увидеть немало исторических личностей. Не обошли создатели стороной и Ван Гога. Его сыграл актер Тони Карран. В 2018 году на экраны вышел фильм «Ван Гог. На пороге вечности», посвященный жизни художника. Актер Уиллем Дефо настолько круто сделал свою работу, что был номинирован на «Оскар».

Геркулес

Знаменитого своими подвигами персонажа из греческой мифологии сыграл Арнольд Шварценеггер в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» в 1970 году. Для актера эта была первая главная роль в кино. Жанр ленты — комедия, и Геркулесу в исполнении Арнольда удалось насмешить зрителей. В мини-сериале 2005 года «Геркулес» главную роль сыграл Пол Телфер. Создатели показали его эволюцию от неуклюжего юноши, которого легко одурачить, до находчивого мужчины с добрым сердцем. В 2014 образ примерил на себя Дуэйн Джонсон в полнометражном фильме «Геракл». В нем показана жизнь уже зрелого героя после совершения им знаменитых подвигов, и персонаж выглядит весьма импозантно.

Леди Гамильтон

В фильме 1941 года «Леди Гамильтон» главную героиню сыграла Вивьен Ли. Издания писали, что актриса была восхитительна, ей удалось передать неуловимую магию Эммы Гамильтон. По сей день эта экранная версия исторического персонажа считается эталоном. Во французской версии 1968 года роль этого же персонажа исполнила Мишель Мерсье, и она не убедила зрителей, что перед ними леди Гамильтон. Они отметили, что в героине угадывается сыгранная ею ранее Анжелика. В «Наследии нации» 1973 года героиню сыграла Гленда Джексон, судя по реакции СМИ, это был провал. Издания подвергли ее работу жесткой критике и отметили, что актриса переигрывала.

Никола Тесла

Выдающегося изобретателя сыграл Дэвид Боуи в фильме 2006 года «Престиж». Он представлен уже зрелым мужчиной, который помогает одному из главных героев-иллюзионистов подготовить необычный номер. В 2017 году на суд общественности была представлена картина «Война токов» о противостоянии Эдисона и Вестингауза. Никола Теста здесь изображен восторженным молодым человеком, который начинает работать с Эдисоном. Роль героя исполнил Николас Холт. В ленте 2020 года «Тесла» сюжет также крутится вокруг взаимодействия Николы Теслы с Эдисоном, но создатели не обошли вниманием и личную жизнь ученого. Персонаж в исполнении Итана Хоука не отстраненный холодный гений, а обычный человек со свойственными ему переживаниями.

Капитан Крюк

Опасный пират в исполнении Дастина Хоффмана в фильме 1991 года «Капитан Крюк» получился на ура: характер персонажа полностью соответствует книжному описанию. Есть лишь некоторые различия во внешности: например, крюк он носит на левой, а не на правой руке. Герой в исполнении Джейсона Айзекса в вышедшей спустя 12 лет картине «Питер Пэн» создает впечатление глубокого героя. Его злодеяния продиктованы сложными болезненными чувствами, которые он испытывает по отношению к измучившим его детям. В сериале 2010-х годов «Однажды в сказке» Крюк представлен актером Колином О’Донохью, и здесь мы видим романтическую сторону персонажа. По сюжету герой дважды влюбляется, а потом обзаводится семьей.

Хитклифф

Роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» был экранизирован не единожды. В версии 1992 года одного из главных героев по имени Хитклифф сыграл Рэйф Файнс. Он создал по-настоящему зловещий образ одержимого другим человеком персонажа, и персонаж был близок к оригиналу. В двухсерийной экранизации 2009 года мы наслаждались игрой Тома Харди. Его Хитклифф получился обаятельным героем, и зрители негодовали. Ведь это не тот персонаж, которому мы должны симпатизировать. В 2011 году общественность смогла оценить героя в исполнении Джеймса Хоусона. Некоторые зрители отметили, что в новой экранизации наконец-то могли наблюдать на экране настоящих живых людей, которым веришь.