13 случаев, когда костюмеры срисовали одежду героев с реальных исторических нарядов

Байопик является одним из самых сложных жанров для художника по костюмам. Как ни странно, иногда воссоздание существовавших нарядов требует гораздо больше сил и времени, нежели разработка стиля героев с нуля. Одежда в фильмах с пометкой «Основан на реальных событиях» должна максимально соответствовать легендарным оригиналам. Для этого дизайнеры тщательно изучают моду заданной эпохи, исследуют архивы и даже воспроизводят винтажный текстиль.

Благо в Голливуде целая плеяда мастеров своего дела, которые справляются с поставленной задачей на высшем уровне. Мы в AdMe.ru преклоняемся перед талантом этих людей и предлагаем взглянуть на их филигранно выполненные творения.

Джуди, 2019

Ткань для черного платья с яркими крупными цветами нашли в индийском магазинчике на северо-западе Лондона. Художнику по костюмам Яни Темиме удалось ухватить последние 3,8 м, и для фильма был сшит один-единственный экземпляр наряда вместо нескольких, как делают обычно.

Молодая Виктория, 2009

Создатели ленты проделали поистине изумительную работу: свадебное платье королевы было воссоздано с ювелирной точностью. В итоге картина получила «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

История Одри Хепберн, 2000

Глядя на черное платье Дженнифер Лав Хьюитт, невозможно поверить в то, что это всего лишь реплика знаменитого наряда из фильма «Завтрак у Тиффани»: настолько славно поработали дизайнеры байопика.

Тихая страсть, 2016

Один из костюмов, показанных в картине, является точной копией платья с портрета Эмили Дикинсон. Создателям удалось детально реконструировать одежду поэтессы.

7 дней и ночей с Мэрилин, 2011

Командой биографической киноленты о Мэрилин Монро было восстановлено множество оригинальных нарядов актрисы, в том числе культовое белоснежное платье в пол из комедийной мелодрамы «Принц и танцовщица».

Тоня против всех, 2017

Специально для картины дизайнеры воссоздали большинство сценических костюмов фигуристки. Чего только стоит бордовый наряд, в котором Тоня выступала на Олимпийских играх в 1994 году.

Лиз и Дик, 2012

Работая над легендарным алым платьем Элизабет Тейлор, костюмеры фильма сделали ставку на силуэт, сведя к минимуму декор наряда. Но образ героини от этого ничуть не пострадал.

Примадонна, 2016

Художники ленты дали волю фантазии и сильно видоизменили знаменитый костюм Флоренс Фостер Дженкинс. Но обилие украшений и гипертрофированная тиара только подчеркнули эксцентричность образа певицы.

Мария-Антуанетта, 2006

Силуэт платья полностью соответствует свадебному туалету XVIII века. Однако создателям пришлось заменить ткань за неимением оригинального текстиля той эпохи, а также упростить декор: подлинный свадебный наряд Марии-Антуанетты был расшит драгоценными камнями.

Корона, 2016

Творческая группа сериала «Корона» проделала по-настоящему колоссальную работу, восстановив с точностью до мельчайших деталей известные костюмы представителей британской монархии.

Здесь и свадебное платье леди Ди.

И костюмы Чарльза и Дианы, в которых они появились в день объявления о своей помолвке.

И свадебные наряды королевы Елизаветы и принца Филиппа.