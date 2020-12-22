13 случаев, когда костюмеры срисовали одежду героев с реальных исторических нарядов
Байопик является одним из самых сложных жанров для художника по костюмам. Как ни странно, иногда воссоздание существовавших нарядов требует гораздо больше сил и времени, нежели разработка стиля героев с нуля. Одежда в фильмах с пометкой «Основан на реальных событиях» должна максимально соответствовать легендарным оригиналам. Для этого дизайнеры тщательно изучают моду заданной эпохи, исследуют архивы и даже воспроизводят винтажный текстиль.
Благо в Голливуде целая плеяда мастеров своего дела, которые справляются с поставленной задачей на высшем уровне. Мы в AdMe.ru преклоняемся перед талантом этих людей и предлагаем взглянуть на их филигранно выполненные творения.
Джуди, 2019
Ткань для черного платья с яркими крупными цветами нашли в индийском магазинчике на северо-западе Лондона. Художнику по костюмам Яни Темиме удалось ухватить последние 3,8 м, и для фильма был сшит один-единственный экземпляр наряда вместо нескольких, как делают обычно.
Молодая Виктория, 2009
Создатели ленты проделали поистине изумительную работу: свадебное платье королевы было воссоздано с ювелирной точностью. В итоге картина получила «Оскар» за лучший дизайн костюмов.
История Одри Хепберн, 2000
Глядя на черное платье Дженнифер Лав Хьюитт, невозможно поверить в то, что это всего лишь реплика знаменитого наряда из фильма «Завтрак у Тиффани»: настолько славно поработали дизайнеры байопика.
Тихая страсть, 2016
Один из костюмов, показанных в картине, является точной копией платья с портрета Эмили Дикинсон. Создателям удалось детально реконструировать одежду поэтессы.
7 дней и ночей с Мэрилин, 2011
Командой биографической киноленты о Мэрилин Монро было восстановлено множество оригинальных нарядов актрисы, в том числе культовое белоснежное платье в пол из комедийной мелодрамы «Принц и танцовщица».
Тоня против всех, 2017
Специально для картины дизайнеры воссоздали большинство сценических костюмов фигуристки. Чего только стоит бордовый наряд, в котором Тоня выступала на Олимпийских играх в 1994 году.
Лиз и Дик, 2012
Работая над легендарным алым платьем Элизабет Тейлор, костюмеры фильма сделали ставку на силуэт, сведя к минимуму декор наряда. Но образ героини от этого ничуть не пострадал.
Примадонна, 2016
Художники ленты дали волю фантазии и сильно видоизменили знаменитый костюм Флоренс Фостер Дженкинс. Но обилие украшений и гипертрофированная тиара только подчеркнули эксцентричность образа певицы.
Мария-Антуанетта, 2006
Силуэт платья полностью соответствует свадебному туалету XVIII века. Однако создателям пришлось заменить ткань за неимением оригинального текстиля той эпохи, а также упростить декор: подлинный свадебный наряд Марии-Антуанетты был расшит драгоценными камнями.
Корона, 2016
Творческая группа сериала «Корона» проделала по-настоящему колоссальную работу, восстановив с точностью до мельчайших деталей известные костюмы представителей британской монархии.
Здесь и свадебное платье леди Ди.
И костюмы Чарльза и Дианы, в которых они появились в день объявления о своей помолвке.
И свадебные наряды королевы Елизаветы и принца Филиппа.
Как вы считаете, костюмы в байопиках должны быть точной реконструкцией знаковых нарядов? Или дизайнеры вправе менять их?